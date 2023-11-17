Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

За последние полтора – уже скоро два – года наши хорошелицые и рукопожатные сограждане наворотили такого, что стало казаться, что им уже совершенно нечем нас удивить. Но выяснилось, что предела совершенству, как и дна, действительно нет. На этот раз благодаря им (вернее, благодаря СМИ, распространившим соответствующую информацию) россияне узнали новое для себя понятие – фриганство, активно набирающее популярность среди релокантов в Тбилиси (и есть подозрение, что не только там).

Для тех, кто пропустил свежую сенсацию и новейшие тенденции в прогрессивных кругах: фриганство (или фриганизм) – это жизнь с помойки, то есть люди находят себе еду, одежду и прочие необходимые им вещи, копаясь в мусорных баках. Отличие фриганства от банальной нищеты – в идеологической подкладке, которая обосновывает это преимущественно ссылками на экологию, осознанное потребление и минимализм как стиль жизни.

Стоит отметить, что фриганство – это вовсе не изобретение российских релокантов. Они позаимствовали его на Западе, где оно родилось и получило распространение преимущественно в среде активистской леволиберальной молодежи. В общем, практически тот же социальный и идейно-политический срез, что и наши беглецы через Верхний Ларс.

Фриганы в основном признают, что причина, по которой они вытаскивают из урны и доедают надкусанные чизбургеры – в стесненных финансовых обстоятельствах. Но в отличие от большинства людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и стыдящихся необходимости побираться по помойкам, фриганы своим образом жизни гордятся.

Тут можно было бы пожать плечами – мало ли каких чудаков рождает мать-природа, но речь ведь идет о куда большем, нежели просто о горстке маргиналов. По сути, фриганство является органичной частью масштабного общественно-политического процесса, который в данный момент в значительной степени определяет лицо западного мира. Остальную часть планеты он также затронул, но заметно слабее. А нам в России так и вовсе сильно повезло, поскольку с началом СВО значительная часть носителей соответствующих убеждений и менталитета отбыла из страны – в том числе чтобы бомжевать в Грузии.

Человеческая цивилизация была создана сильными людьми в немыслимо тяжелых – по современным представлениям – условиях. Это закономерным образом сказалось на восприятии слабости (любой – физической, психической, моральной и т. д.), которая в традиционном мировоззрении как минимум не одобряется, а зачастую презирается, вызывает отвращение и даже радикальные меры по очищению социума от «неправильных» особей.

Прогресс и развитие общества позволили смягчить суровые установки наших предков и гуманизировать отношение людей к самим себе. Однако за последние десятилетия этот процесс (как и очень многие другие) приобрел гипертрофированные, местами абсурдные формы. В основе фриганства лежат те же прогрессивнейшие тенденции, перешедшие от защиты и принятия слабых к культивированию слабости как общественной нормы.

Ведь кто такие релоканты-фриганы? Это молодые – в основном – люди, попавшие в непростую ситуацию: из обустроенной благополучной жизни, в которой у них были стабильные доходы, жилье и поддержка близких, они оказались на птичьих правах на чужбине, в безденежье и с покрытым густым туманом будущим. Безусловно, они сами виноваты в сложившемся положении, но в конце концов кто из нас не допускал ошибок, в результате которых оказывался в жизненной яме? И выход был один – сжав зубы, выгребать из собственноручно навороченного. И сжимали, и выгребали.

Тут же граждане, у которых в наличии руки-ноги и голова на плечах, вместо того чтобы начать трепыхаться в любых возможных направлениях (а таковых в их положении десятки – это не запертая под бомбежками Газа, откуда просто нет выхода), стали просто бомжевать. Причем не давясь стыдом, скрывая ото всех и уговаривая себя, что это временно, только чтобы пережить трудные времена, а делая это с гордостью и подводя идеологическую базу под собственный выбор пойти ко дну.

И даже понятно, почему оно так: потому что наши релоканты в их собственном представлении не здоровые молодые лоси, на которых можно и нужно пахать, а трепетные снежинки, у которых травмы детства, выгорание и депрессия из-за Кремля.

И еще более понятно, почему глобалистский истеблишмент сделал ставку на взращивание подобного человеческого материала: слабые, легко манипулируемые и с малыми потребностями «мамкины революционеры» за счет своей массовости и дешевизны могут стать серьезной политической силой, с помощью которой можно решать как внутренние, так и внешнеполитические задачи. Ведь на Западе весь этот радикальный леволиберальный сдвиг последних лет с совершенно дикими нововведениями (типа операций по перемене пола для детей) обеспечен этими «снежинками», которые за счет своей массовости успешно давят на общество.

России, Китаю и остальным странам, находящимся в клинче с Западом, до определенной степени повезло, что у нас этот феномен не успел приобрести столь массовых масштабов. Часть их сбежала из страны, другая притихла внутри нее. Последним, кстати, повезло больше, поскольку у них самые высокие шансы прийти в себя, осознав нездоровость процессов, в которые они были вовлечены.

Кстати, наибольший эффект тут способны оказать не усилия государства, а такие вот истории про собственных единомышленников. Ведь фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.