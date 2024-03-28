  • Новость часаСК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
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    «Чего не сгубить, тому нету конца». Как «Пикник» играл в память о жертвах теракта
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    Военный самолет упал в море в Севастополе
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» медаль
    Во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    14 комментариев
    28 марта 2024, 18:38 • Новости дня

    Эксперты: Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию

    Эксперты: Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организаторы теракта в «Крокусе» хотели посеять панику и разлад в российском обществе. Для этого же Запад и Украина начали информационные атаки сразу после ЧП. Но они просчитались: россияне снова показали консолидацию вокруг президента и флага, не поддались на провокации. К таким выводам пришли политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество».

    «Теракт в «Крокусе» – это атака на всю Россию, на все наше общество, а не только на конкретный концертный зал», – заявил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, противник был заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать мобилизации общества в России.

    «Эта атака имела одну единственную цель – посеять панику, разлад в нашем обществе. Врагов напугала консолидация страны вокруг президента и флага, и они пытались ужасом террора разбить это состояние мобилизации. Но наше общество ответило на преступление сплочением, показало свою гражданскую зрелость, единство в горе и в радости, в дни побед и трагедий, приверженность высоким идеалам и традиционным российским ценностям», – добавил аналитик.

    Важно заметить, что теракт в «Крокусе» нельзя отрывать от происходящего в Белгороде, это звенья одной цепи, считает Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии.

    «Произошедшее – это продолжение украинского национализма. Они так же сейчас обстреливают мирных людей в Белгородской и других областях. У них абсолютно классическая террористическая цель – запугать наш народ. Украинский терроризм – это прямая реальная угроза народу России. Это реальность, которую мы должны учитывать и с которой мы справимся», – указал он.

    Отдельного внимания заслуживают и информационные атаки, организованные Западом и Украиной в первые минуты после трагедии. «Появлялись вбросы о новых терактах в разных городах России, о виновности представителей тех или иных этнических групп, о якобы преступной халатности властей и правоохранителей. Соцсети и блогосфера были насыщены конспирологией», – напомнил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Но наши враги просчитались, мы сразу увидели реакцию нашего общества, сопереживание и активные действия наших сограждан. И впредь нам не стоит поддаваться на провокации. Наше общество исходит из того, что правоохранительные органы работают оперативно и слаженно, а президент Владимир Путин держит ситуацию на контроле. Мы должны соблюдать информационную гигиену», – подчеркнул он.

    Спикер также отметил, что все погибшие в теракте – мирные жители, пришедшие вечером в пятницу отдохнуть после работы на концерте легендарной рок-группы «Пикник». «Многие из погибших и пострадавших пришли вместе с детьми. Совершившие массовое убийство мирных граждан террористы получили приказ от организаторов убить максимальное количество людей – столько, сколько они смогут», – указал докладчик.

    Долгосрочный замысел заказчиков теракта, по мнению Александра Рудакова, политолога, эксперта ЭИСИ, был направлен на обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий, которые затем должны были бы перейти в острую конфликтную фазу и разрушить наше общество изнутри.

    «Те, кто планировал преступление, очевидно, исходили из того, что именно межнациональные конфликты в свое время стали причиной гибели СССР. Действуя по шаблону, они и сегодня рассчитывали на схожий эффект. Однако за прошедшие тридцать лет ситуация изменилась, люди хорошо усвоили трагический урок. Общество понимает, как работают технологии разрушения и хаоса, включается режим самосохранения», – пояснил он.

    «Многие обращают внимание, что среди жертв теракта были люди самых разных национальностей – русские, евреи, люди с кавказскими и среднеазиатскими корнями. Общее понимание источника угрозы, общее горе и надежда на скорое возмездие в отношении всех, кто стоял за кровавым терактом, сплачивает людей в трагические моменты нашей истории», – добавил докладчик.

    При этом проявление героизма и смелости людей во время теракта стали «лучом света во мраке», указала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ. «Злоумышленники ждали, что наши люди в ситуации катастрофы будут бежать по головам, отталкивая друг друга. Но с реальностью спорить невозможно. Наши сограждане способны на чудеса, на подвиги, что показала катастрофа в «Крокусе», – отметила она.

    Ответственно к помощи гражданам подошел и бизнес, считает политолог. «Например, в «Яндекс. Такси» отреагировали мгновенно – сделали поездки в районе «Крокуса» бесплатными. Не отстали и банки, заявляя о списании кредитов, о пересмотре договоров. «Авито» включилось в помощь со съемным жильем для родственников пострадавших. Российский бизнес начал по-другому жить. Он стал ощущать себя частью общества, которая может и должна помогать нуждающимся», – пояснила эксперт.

    Что касается реакции зарубежных стран, то в большинстве своем международное сообщество выразило огромную поддержку семьям погибшим и пострадавшим в теракте, заметил Алексей Малинин, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория».

    «Особенно хотелось бы выделить лидеров почти всех стран СНГ, которые выразили сочувствие и вновь подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом. Большинство крупных еврочиновников, вроде Урсулы фон дер Ляйен и представителей внешнеполитических ведомств европейских государств, осудили теракт. Большая часть мира – от президентов до простых граждан – показала, что в трудный для России момент политика отходит на второй план, а на первый план выходит человечность», – указал он.

    Однако нашлись и такие страны, которые проявили себя неадекватно. «Латвия, например, запретила гражданам приближаться к российскому посольству, чтобы почтить память жертв теракта. Абсолютно бессмысленная и бесчеловечная демонстрация русофобии – только так это можно назвать. Глава МИД Литвы вроде выразил соболезнования, но призвал «не терять фокус», видимо, намекая на все политические противоречия между нашими странами», – напомнил спикер.

    «Если мы рассмотрим реакцию США, то она особо примечательна. Госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Белого дома Джон Кирби осудили теракт. Однако Кирби затем сразу заявил, что Украина не имеет к этому никакого отношения, хотя его об этом и не спрашивали. По-моему, своим заявлением он только усилил убежденность многих людей в том, кто является заказчиком этого теракта», – заметил политолог.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    28 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов, говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева».

    Вопреки распространенному мнению о «замороженном конфликте», на линии фронта идут ожесточенные бои и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад, отмечается в материале The Times, передает ТАСС. Лидеры Запада вынуждены обдумывать «такой кошмарный сценарий», пишет газета.

    Российское наступление, «очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев», подчеркивает издание. Это также поставило бы Запад перед «всевозможными трудными проблемами», говорится в материале.

    При этом в странах вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам, отмечает The Times.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    28 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине

    Шольц: Советники по безопасности разных стран обсуждают мир на Украине

    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung заявил, что «мир возможен в любое время». При этом условием наступления мира канцлер Германии назвал вывод российских войск и прекращение конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    28 марта 2024, 08:15 • Новости дня
    Назван срок наполнения Каховского водохранилища после восстановления плотины

    Балицкий: Каховское водохранилище наполнится за девять месяцев при восстановлении плотины ГЭС

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище, которое было опустошено после подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС, может вернуться к прежним отметкам в течение семи-девяти месяцев после восстановления плотины.

    Если противника удастся отогнать от Каховки быстро, то все изменится, сказал Балицкий в интервью ТАСС.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.

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    28 марта 2024, 16:08 • Новости дня
    Генерал ВСУ назвал причину тяжелого положения Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за ложных обещаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина оказалась в тяжелом положении из-за напрасных обещаний властей населению в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Newsroom.

    По его словам, нынешнее текущее положение Украины связано с сформированной в 2022 году мощной информационной политикой, когда вместо того, чтобы объединять общество, украинцам начали рассказывать, что они уже практически победили и воюют вообще против какого-то недогосударства, у которого уже закончились ракеты, передает РИА «Новости».

    Как добавил Кривонос, жителям страны советовали заказывать билеты на набережную в Ялту.

    По его словам, к тому моменту, когда украинцы столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто давал такие обещания, жили на Западе.

    Как считает Кривонос, в результате украинцы столкнулись с сильным разочарованием, но неспособность проводить причинно-следственные связи до сих пор не позволяет им найти действительно виноватых.

    Ранее Кривонос заявил, что украинская разведка не справляется с поставленными перед ней задачами.

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    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

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    28 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж

    Военный аналитик Онуфриенко: Украине не хватит ресурсов для создания линии обороны по всему фронту

    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается возвести защитные сооружения по всей линии фронта, однако испытывает проблемы, связанные с коррупцией и нехваткой ресурсов. По этой причине следует ожидать от противника не сплошной обороны, а точечных укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

    «Наибольший акцент при строительстве оборонительных сооружений делается на Запорожское и Донецкое направления, на последнем укрепления возводятся в районе Курахово. Точечное строительство ведется в Харьковской области, под Херсоном, а также на границе с Белоруссией. Кроме того, ВСУ очень активно используют мины на всех участках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но Киев действительно сталкивается с целым рядом серьезных проблем. Первая – это традиционная коррупция. Военные, конечно, стараются что-то выстроить, так как боятся за свои жизни, но значительная часть денег уходит в карманы ответственных за проект. Я уверен, что Киев позаботится о нескольких участках, которые потом будут использовать для красивой картинки, а в остальных местах укреплений не будет вовсе», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, не стоит упускать из вида реальную нехватку ресурсов и технических средств для строительства. Озвученный масштаб оборонительных сооружений требует огромного количества техники, которой у противника в должном количестве попросту нет», – подчеркивает он.

    В то же время Онуфриенко уверен – не стоит недооценивать планы Киева. «Даже такие незначительные оборонительные рубежи могут создать трудности для наступающей армии. Но Россия имеет преимущество в воздухе, что позволяет применять авиабомбы большой мощности, разрушать укрепления и продвигаться вперед», – заключил он.

    Ранее глава подконтрольной Украине Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов признал, что строительство оборонительных сооружений в регионе началось только 1 марта, несмотря на многочисленные заявления о том, насколько сильно они необходимы.

    «Укрепления будут выполнять комплексные задачи и состоять из препятствий, способных остановить танки, и минных полей», – сказал он в интервью газете Politico. Синегубов не уточнил, когда строительство защитных сооружений будет завершено.

    Оппозиционные политики Украины считают, что создание оборонительных линий на юге и востоке страны началось слишком поздно. В частности, об этом говорила депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.

    По данным местных жителей и чиновников, укрепления строятся в Черниговской области – используются инженерная техника, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры. Уточняется, что местные цементные заводы работают на полную мощность для производства бетонных пирамид («зубы дракона»).

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    27 марта 2024, 23:27 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины

    В Белоруссии считают, что диверсанты будут пытаться проникнуть в страну с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Диверсионные группы, состоящие из противников властей Белоруссии, наиболее вероятно могут проникнуть на территорию республики из Украины, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии страны полковник Андрей Богодель.

    «Проникновение подобных прокси-сил наиболее вероятно именно оттуда. Это и «полки Калиновского», и какие-то «хоругви», – приводит ТАСС слова Богоделя в интервью агентству БелТА.

    По его словам, белорусские силовики знают «пофамильно» всех возможных участников диверсионных групп и «куда они могут пойти».

    «Мы, конечно же, готовы к любому развитию событий, мы будем действовать вместе с нашими ближайшими союзниками – Российской Федерацией», – подчеркнул Богодель.

    О планах противников белорусских властей «группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины» и захватить «населенный пункт, желательно районного значения», в октябре 2022 года сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, после захвата «плацдарма» боевики планировали «потихоньку двигаться в сторону Минска».


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    28 марта 2024, 09:52 • Новости дня
    FT: Киев строит рубеж по образцу российской линии обороны

    FT: Киев строит оборонительный рубеж по образцу российской линии обороны

    FT: Киев строит рубеж по образцу российской линии обороны
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ, пишет Financial Times.

    По данным местных жителей и чиновников, укрепления строятся в Черниговской области – используются инженерная техника, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что местные цементные заводы работают на полную мощность для производства бетонных пирамид («зубы дракона»), предназначенных для противотанковых заграждений.

    Ранее стало известно, что ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ. До этого российские военные нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

    Тем временем западные СМИ предрекли потерю Украиной новых земель и войск.

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    28 марта 2024, 14:47 • Новости дня
    ВСУ лишились очередного танка Abrams на Авдеевском направлении

    Минобороны России: ВСУ потеряли танк Abrams на Авдеевском направлении

    ВСУ лишились очередного танка Abrams на Авдеевском направлении
    @ Staff Sgt. Scott Longstreet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли еще один танк Abrams американского производства, сообщили в Минобороны.

    При этом за сутки ВС на этом направлении потеряли до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams, две машины пехоты, а также две американские гаубицы М777 и два орудия Д-30, говорится в Telegram-канале российского МО.

    Ранее российские войска отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении.

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    28 марта 2024, 12:31 • Новости дня
    В США потребовали от Киева раскрывать правду о неудачах на фронте

    Киев должен раскрывать правду по поводу неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в «чувствительные зоны конфликта», заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин.

    Как рассказал Рубин газете Politico, Киев ограничил работу прессы в «чувствительных зонах конфликта» в то время, как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, порой военкоры говорят о ситуациях, не выгодных интересам президента Владимира Зеленского, но освещение даже плохих новостей – это гораздо лучше.

    По словам Рубина, Киев может сопротивляться той свободе информации, которая является нормой для США, хотя расширение доступа для прессы укрепит возможность Украины в получении большей помощи со стороны своих союзников. Рубин добавил также, что Украина в связи с некоторыми неблагоприятными последствиями для информации «еще не является «полноценной демократией».

    Ранее Politico сообщила, что увеличивается число украинцев, которые сомневаются в успехе ВСУ на поле боя в зоне СВО.

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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