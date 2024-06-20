Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
На Украине отказались считать скандалом историю с вывозом органов за границу
Глава Минздрава Украины: Массовый вывоз человеческих органов за границу не стоит расценивать как скандал
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что ситуацию вокруг бывшего замминистра Михаила Загрейчука, которого обвиняют в организации незаконного вывоза человеческих органов, не стоит расценивать как скандал.
Он призвал дождаться результатов расследования.
3 июня украинские СМИ сообщили о раскрытии схемы незаконного вывоза органов за границу, в которой участвовали 11 человек, в том числе бывший замминистра Михаил Загрейчук, передает ТАСС.
После этого две недели в стране не проводили операции по трансплантации из-за опасений врачей работать с системой ожидания донорских органов и констатировать смерть потенциальных доноров.
До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.