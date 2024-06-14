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Визит кораблей ВМФ России на Кубу
Сотни кубинцев пришли в порт Гаваны, чтобы посмотреть на суда корабельной ударной группы Северного флота РФ, которые в рамках дальнего похода зашли в столицу Кубы. Ранее группа отрабатывала в Атлантическом океане применение высокоточного ракетного оружия (фото: Ирина Шаталова/ТАСС)
В группу входят многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В МИД Кубы подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона (фото: Ирина Шаталова/ТАСС)
Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня. Российские моряки проводят встречи с командованием ВМФ Кубы, властями Гаваны, посещают исторические и культурные места (фото: Ирина Шаталова/ТАСС)
Сами гаванцы пояснили, что воспринимают визит российских кораблей как проявление солидарности двух стран. «Современные технологии военного корабля впечатляют, он выглядит как плавучий город», – рассказал инженер-электрик Альберто Менендес, поднявшийся на борт фрегата (фото: Ирина Шаталова/ТАСС)