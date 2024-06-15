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    Генсек НАТО признал главную цель конфликта на Украине
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    7 комментариев
    15 июня 2024, 11:54 • Новости дня

    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине

    Шольц заявил, что предложение Путина по Украине «не может сработать»

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина по Украине «не были сделаны всерьез» и не смогут работать, заявил на канале ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.

    По его словам, Украине нужен «справедливый и честный» мир, а со стороны России предложение было сделано якобы «не всерьез», передает ТАСС.

    Шольц добавил, что Москва должна быть представлена на будущих конференциях по Украине, а целью конференции в Бюргенштоке является заложение основ для такого шага.

    Канцлер также сравнил данный процесс с «цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос».

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

    12 июня 2024, 19:26 • Новости дня
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшая из Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, хотя ранее ее исключили из «Альтернативы для Германии» (АдГ), после чего она была вынуждена покинуть Германию.

    Петерсен получила 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого количества должно хватить для победы и перехода в районное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Отмечается, что не досчитано несколько поданных через почту голосов, но, вероятнее всего, они не скажутся на результатах голосования.

    Петерсен переехала вместе с семьей в Германию в 2008 году. Она выступала недавно в ОБСЕ, где шла речь о дискриминации россиян в ЕС. Также она приезжала наблюдателем на выборы президента России в 2024 году.

    После этого ее исключили из АдГ в парламенте Гамбурга, решается вопрос об исключении ее из партии в целом.

    Также Петерсен была вынуждена покинуть Германию, поскольку школьные учителя ее детей жаловались в социальные органы на «странное поведение» этих учеников.

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    15 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ряд депутатов украинской Рады начал обсуждать предложения российского президента Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале он указал, что, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    14 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два дрона над территорией Волгоградской области, шесть – над территорией Воронежской области, шесть беспилотников над территорией Курской области, семьдесят – над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым.

    Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области.

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    13 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии заявили о невозможности поставить Киеву дополнительные системы Patriot

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Германия не может предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

    Берлин уже поставил Киеву три таких системы, напомнил министр. Это четверть возможностей Германии, передает ТАСС.

    Сейчас у Германии нет возможности поставить новые системы, кроме этих трех. Писториус отметил, что теперь системы ПВО должны поставлять другие страны.

    Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал дать больше систем ПВО Киеву, в том числе комплексы Patriot.

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    14 июня 2024, 10:34 • Новости дня
    Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев записал видео после операции
    Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев записал видео после операции
    @ @ntvnews

    Tекст: Александра Юдина

    Получивший ранение в Горловке корреспондент НТВ Алексей Ивлиев записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя нормально после операции, из-за ранения он потерял руку.

    В Telegram-канале НТВ опубликовано видеообращение, на котором военкор отмечает, что чувствует себя нормально.

    Известно, что из-за ранения Ивлиев потерял руку.

    «Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», – подчеркнул корреспондент.

    В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники телекомпании НТВ попали под украинский обстрел в Никитовском районе Горловки. Оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин умер.

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    14 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    @ t.me/glavaigorkutsak

    Tекст: Александра Юдина

    В двух округах Курска проводится подомовой обход после падения обломков украинских беспилотников, обнаружены незначительные повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    В своем Telegram-канале он указал, что в данный момент представители окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, управления ГО и ЧС проверяют порядка десяти адресов на предмет повреждений, вызванных падением обломков беспилотника.

    Куцак отметил, что заявки поступают от жителей города – характер повреждений незначительный.

    Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников. Всего за ночь система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ.

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    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

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    14 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века

    Политолог Бордачев: Говорить только о европейской системе безопасности больше невозможно, нужна евразийская

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мир настолько изменился, что говорить о европейской системе безопасности – контрпродуктивно. Сейчас необходимо учитывать всех игроков Евразии. Однако пока не каждое государство материка способно самостоятельно принимать решения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки системы безопасности на Евразийском континенте.

    «Идея о формировании евразийской архитектуры безопасности назрела давно. За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а вся система безопасности выстроена так, будто за окном начало XX века, когда только Европейский континент имеет действительно важное значение», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Он отметил, что Европа уже не является центром мира. «Поэтому говорить о безопасности в западной части Евразии без учета этого огромного региона в целом контрпродуктивно», – считает аналитик.

    «Так как западные европейцы объединены в рамках Евросоюза, их можно рассматривать как единого участника международных отношений. Если же говорить о множестве игроков, то сюда стоит включить Китай, страны Центральной Азии, Иран и другие государства», – продолжает спикер.

    На фоне этого, по мнению Бордачева, говорить исключительно о европейской безопасности больше не представляется возможным. «Кроме того, мы видим, что тот же Пекин активно включается в вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины, становясь таким образом частью евразийской системы безопасности», – рассуждает политолог.

    Спикер также обращает внимание на слова президента об открытости новой системы для стран НАТО. При этом пока не понятно, каким образом в этом процессе будут участвовать Соединенные Штаты. «Мы живем в таком мире, где все постоянно меняется и ничто не является статичным. Но Вашингтон, конечно, попытается как-то управлять своими европейскими союзниками», – замечает он.

    Собеседник полагает, что в новой архитектуре безопасности на самом деле заинтересованы все страны материка. «Но каждый находится в разных условиях. Например, европейцы сейчас под жестким контролем американцев, поэтому решать что-то за себя они практически не могут», – указывает аналитик. Вместе с тем дальнейшее серьезное ослабление США может привести к тому, что Европа в конечном счете предпочтет евразийскую безопасность евро-атлантической, заключил Бордачев.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что «на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства». Сам процесс он назвал объективным.

    Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Кроме того, он заявил, что «мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности».

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Владимир Путин.

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    13 июня 2024, 23:42 • Новости дня
    В Москве загорелось здание у станции метро «Динамо»

    Tекст: Денис Тельманов

    В неэксплуатируемом здании около станции метро «Динамо» произошел пожар, площадь возгорания составила 400 кв. метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    Сообщение о пожаре по адресу 1-й Боткинский проезд, 7 поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС по Москве.

    «По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит врзгорание в неэксплуатируемом здании», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

    Площадь пожара составила порядка 400 кв. метров.

    К тушению были привлечены более 50 человек и 17 единиц техники.

    Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

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    13 июня 2024, 14:00 • Новости дня
    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США

    Экономист Календжян: Центробанк предвидел санкции США против Мосбиржи и заранее принял меры

    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Очередные американские санкции – это неприятный, но ожидаемый шаг Вашингтона. ЦБ и российский бизнес могли заранее подготовиться к подобному решению США, что позволило смягчить последствия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Сергей Календжян. Ранее Соединенные Штаты наложили санкции на Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

    «В огромном массиве санкций, введенных против нашей страны, ограничения в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра были предсказуемы. Многие аналитики прогнозировали подобное развитие событий, и Центробанк (ЦБ), предвидя этот сценарий, заблаговременно принял необходимые меры для смягчения последствий шага со стороны Запада», – сказал Сергей Календжян, заслуженный экономист РФ, член Ученого совета РАНХиГС.

    «Кроме того, ЦБ будет и дальше осуществлять действия, направленные на преодоление подобного рода ограничений. В частности, следует ожидать, что он примет меры по удержанию курса валют в пределах 10–15% от их текущей средней стоимости. Необходимо организовать коридор, который бы позволил прогнозировать внешнеторговые операции. Полагаю, что Центробанк справится с данной задачей», – отмечает собеседник.

    «Безусловно, несмотря на проводимые ЦБ действия, для бизнеса данные ограничения не пройдут без временных последствий. Можно ожидать сложности в процессе конвертации валют, в частности их надо будет реализовывать через внебиржевые инструменты, что тяжелее. Также возможно как увеличение сроков доставки товаров, так и изменение логистических цепочек», – подчеркивает он.

    «Тем не менее отечественные компании уже приспособились к санкционной политике Запада. Наш бизнес на уровне гроссмейстера научился принимать решения, которые позволяют минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Сейчас важно не поддаваться панике, которая может способствовать скачку курса. Надо продолжать ответственно работать на международных рынках и наращивать собственное производство», – резюмировал Календжян.

    Ранее под американские санкции попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения затронули тех, кто «оказывает помощь» энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России.

    Уже в четверг Московская биржа перестала проводить торги долларом США из-за американских санкций. С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги производятся по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом и евро.

    Россияне и отечественные компании смогут продолжить покупать и продавать иностранную валюту через российские банки, сообщил Центральный банк России. Все средства на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор. Для определения курсов этих валют к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Кроме того, Банк России приостановил торги гонконгским долларом. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты с ней, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, в силу чего расчеты удлиняются. Решение об ограничениях было принято для сокращения рисков.

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    13 июня 2024, 10:10 • Новости дня
    Германия выступила против нового пакета санкций ЕС против России

    DPA: Германия блокирует переговоры о новом пакете санкций ЕС против России

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое правительство требует исключения из 14-го санкционного пакета Евросоюза против России меры об ответственности зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкционного режима или же ограничении списка таких компаний, сообщили источники в Брюсселе немецкого агентства DPA.

    По информации собеседников агентства, сомнения немецкой стороны вызваны прежде всего мерами, которые затруднят обход ранее введенных ограничений.

    В Германии опасаются, что в случае обхода санкций Россией к ответственности будут привлечены в том числе немецкие компании.

    Кроме того, Германия требует смягчить санкции в части использования российской системы обмена финансовой информацией, пишет «Коммерсант».

    Источники агентства считают, что обсуждение новых санкций затягивается именно из-за несогласия Германии по некоторым параметрам и сравнивают поведение немецких властей с позицией Венгрии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

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    13 июня 2024, 07:18 • Новости дня
    Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над Ярославской и Владимирской областями четыре украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО перехватила и уничтожила три беспилотника над Ярославской областью и один над Владимирской областью.

    Ранее украинский беспилотник сбили в Белгородской области

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    14 июня 2024, 22:38 • Новости дня
    Совет директоров «Коммерсанта» сохранил Желонкина на посту главреда

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет директоров издательского дома «Коммерсант» опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможной отставке главного редактора Владимира Желонкина.

    «На данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве ИД не производилось и решений не принято», – передает РИА «Новости» заявление совета директоров.

    В то же время в «Коммерсанте» подчеркнули, что вопрос о перераспределении полномочий в руководстве издательского дома действительно обсуждается. Это связано с высокой нагрузкой на Владимира Желонкина, который уже более пяти лет совмещает три должности: шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров.



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    13 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали ситуацию с Ереваном по позиции в ОДКБ

    Кремль: Москва продолжит работу с Ереваном для прояснения позиции по ОДКБ

    Tекст: Александра Юдина

    Москва будет и дальше работать с Ереваном для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, российское правительство надеется, что страны в любом случае будут придерживаться партнерских и союзнических отношений, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что в этом «наверняка заинтересована и Армения».

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

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    13 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году

    Проекты по поддержке семьи и материнства получили наибольшую поддержу Фонда президентских грантов

    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Повышение качества проектов стало основной тенденцией 2024 года в конкурсе на президентские гранты. При этом увеличилось число инициатив, связанных с поддержкой семьи, рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В четверг были подведены итоги второго грантового конкурса в 2024 году.

    «Во-первых, было очень много заявок по поддержке семьи. И это очень необычно для нас, потому что чаще всего предлагаемые проекты связаны с охраной здоровья, социальной поддержкой и просвещением. Но сейчас проходит Год Семьи, видимо, это и сыграло свою роль», – заявил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

    «Вторая важная тенденция – это рост числа действительно хороших проектов, что привело к росту здоровой конкуренции», – рассказывает собеседник. «С одной стороны, это вызов для самих некоммерческих организаций. Но, с другой стороны, мы как фонд можем поддержать только лучшие идеи», – акцентирует спикер.

    По словам собеседника, организаторы конкурса не ожидали, что НКО активно включатся в тему 80-й годовщины Победы. «64 победивших проекта касаются именно этого направления. Это очень необычно, ведь годовщина Победы станет темой будущего года, но организации уже сейчас проработали этот вопрос», – заключил Чукалин.

    В четверг на заседании Координационного комитета были определены победители второго конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. В этот раз на гранты главы государства претендовали свыше 10,5 тыс. инициатив.

    Гранты президента России на общую сумму более 3,3 млн рублей выделены 1357 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.

    Отмечается, что большинство проектов было представлено по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Эта категория вышла на первое место по количеству выигравших инициатив – 275 победителей на общую сумму финансирования со стороны фонда 643 млн рублей.

    Также впервые в конкурсе поддержку получили проекты НКО во всех четырех новых регионах России:  к 51 инициативе, поддержанной в начале года, добавились еще 39.

    Кроме этого, финансирование получают 64 проекта, приуроченных к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Общая сумма поддержки – 189 млн рублей.

    Всего по итогам двух конкурсов 2024 года фонд поддержал 2,9 тыс. инициатив на общую сумму 7,7 млн рублей, а также предоставил 80 регионам два млрд рублей на софинансирование их собственных конкурсов для НКО.

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    Изменения правил игры по торговле долларом и евро из-за новых санкций США не вызвали массовую панику ни у населения, ни у бизнеса. Отчасти это произошло благодаря тому, что санкции были объявлены в выходной день – 12 июня, и ЦБ выпустил ряд заявлений, успокоивших инвесторов. Кроме того, бизнес приспособился к санкционной политике Запада и научился минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Как сейчас изменятся правила игры на валютном рынке и почему для паники нет никаких оснований? Подробности

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    Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии

    Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. Его формула во многом повторяет инициативу Москвы 2022 года, которая подразумевала нейтральный статус Украины, однако теперь Киев и Запад должны признать «реалии на земле». Почему эти предложения прозвучали именно сейчас и что будет с Украиной, если мирная инициатива Путина будет отвергнута? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Уникальные залежи Украины готовятся для продажи Америке

    Масштабная программа приватизации провозглашена на Украине. Среди разной мелочи типа гостиниц и ликеро-водочных заводов киевский режим готовится пустить с молотка и несколько настоящих жемчужин, поистине уникальных ресурсов. О чем идет речь и кому они в итоге, скорее всего, достанутся? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

    • Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

      После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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