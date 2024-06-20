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    Россия в Корее совершила дипломатический прорыв

    @ Global Look Press

    20 июня 2024, 09:16 Мнение

    Россия в Корее совершила дипломатический прорыв

    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

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    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) – это очень важное и крупное достижение российской дипломатии. Как в сфере обеспечения интересов России, так и в строительстве нового справедливого мирового порядка.

    Одновременно мы являемся свидетелями того, как завершается эпоха попыток США и их сателлитов использовать ООН в качестве инструмента своей эгоистической политики. Неудивительно, что визит главы Российского государства в Пхеньян вызвал такую эмоциональную реакцию на Западе – это наносит удар по одному из бастионов системы, основанной на изоляции государств, которые имели решимость проводить независимую от США политику. Не говоря уже о том, что военно-технические аспекты сотрудничества России и КНДР могут представлять собой вполне достойный ответ на поведение Вашингтона в украинском вопросе.

    С точки зрения большой международной политики, Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей свидетельствует еще и о высоком уровне доверия в отношениях Москвы и Пекина. Традиционное восприятие любых отношений между великими державами как «игры с нулевой суммой» имеет свои ограничители. В данном случае мы видим, что уверенность КНР в том, что сближение Москвы и Пхеньяна не может иметь для Китая негативных последствий, опровергает это, кажущееся незыблемым, правило. Иначе говоря, договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где не действуют правила, навязанные самопровозглашенными победителями в холодной войне. И мы оставляем за спиной пустые сомнения, подлинная причина которых – стереотипы и идеологические химеры так называемого однополярного мира.

    С точки зрения России переход в отношениях с КНДР на новый уровень означает сразу несколько возможностей.

    Во-первых, это потенциал для инвестиций в сельское хозяйство и промышленное производство на территории этой страны. Руководство Северной Кореи уже несколько лет с разной степенью решительности двигается в сторону внедрения элементов рыночной экономики. И здесь российские инвестиции могут найти очень перспективный рынок труда. Особенно если после нашего дипломатического прорыва они будут дополнены более активными китайскими вложениями.

    Во-вторых, мы уже наслышаны про возможности сотрудничества в военно-промышленной области. В данном случае говорить о конкретных параметрах пока преждевременно, однако КНДР – это страна, которая десятилетиями развивает ВПК с опорой на собственные ресурсы и добилась в этом серьезных успехов.

    В-третьих, Россия становится важным окном КНДР во внешний мир. Для Пхеньяна произошел прорыв дипломатической блокады и экономической изоляции, в которой она оказалась после начала у нас перестройки и особенно падения СССР.

    Северная Корея – это страна с очень сложной исторической и геополитической судьбой. На протяжении сотен лет полуостров сталкивался с вторжениями со стороны своих ближайших соседей – Китая и Японии. В культурном плане доминировало китайское влияние, но сам Пекин не всегда был готов обеспечить безопасность корейцев. В начале прошлого века Китай сам находился в упадке и не мог защитить своего соседа от агрессии со стороны Японии. Корея была захвачена, правящая династия истреблена, а в стране на несколько десятилетий утвердилась японская оккупационная администрация. Только во время войны 1950–1953 годов помощь со стороны Мао Цзэдуна, отправившего на фронт сотни тысяч китайских добровольцев – «отпускников», стала важнейшим фактором выживания коммунистического правительства в Пхеньяне. Однако затем уже сами власти Северной Кореи предпочитали сохранять с Китаем дистанцию. Особенно после того, как Пекин в середине 1970-х пошел на значительное сближение с США.

    После холодной войны США взяли курс на медленное удушение КНДР экономическими санкциями, искренне радуясь проявлениям ужасающего голода в этой стране. Южная Корея, где находится большой американский гарнизон, молчаливо соглашалась с таким подходом.

    В Сеуле рассчитывали, что давление извне и издержки плановой экономики приведут к падению северокорейского правительства. И тогда все население этой страны окажется в распоряжении южнокорейских корпораций, что позволит южанам наконец вырваться из зависимости от тех же американцев. Насколько резонными были такие ожидания, мы увидеть уже, судя по всему, не сможем. Руководство КНДР выстояло в самые трудные годы фактической международной изоляции. И добилось существенных успехов в строительстве собственной обороноспособности.

    Китай всегда смотрел на корейский полуостров, как на сферу своего максимального внимания и влияния. Однако его политика также должна учитывать интересы США: одного Тайваня достаточно для того, чтобы конфликт уже был острым, и создавать новый повод в Пекине совершенно не стремятся. Поэтому Китай исходил из того, что последствия санкций сделают Пхеньян более покладистым в отношении китайских интересов и представлений о будущем КНДР. Китай, как и Россия, поддерживал резолюции СБ ООН, вводившие против КНДР санкции. Исполнял их с разной степенью последовательности, но никогда не создавал у Пхеньяна поводов полностью положиться на своего великого соседа.

    Сейчас китайская позиция меняется. Пекин сам не был готов к настолько решительному открытию Северной Кореи для себя и окружающего мира.

    Во-первых, там опасаются реакции американцев, которые и так активно ищут поводы для конфликта. Эти опасения США постараются использовать. Например, мы уже слышим разговоры о том, что Россия, заключив договор с КНДР, якобы создала для Китая новые проблемы. Американцы будут обвинять Москву в том, что теперь они точно «должны» усиливать военное сотрудничество с Японией и присутствие в Южной Корее. Можно подумать, что без этого они не двигались в сторону планомерной осады китайской крепости на всех направлениях, где могли присутствовать. Как мы знаем, если США решают по своим соображениям двигаться в сторону создания напряженности, то особые основания для этого им не требуются.

    Во-вторых, многие в Китае могли думать, что Северная Корея сама перейдет под покровительство Пекина, находясь под давлением международных санкций. Сейчас понятно, что такие мысли если кто-то и вынашивал, то точно не представители высшего китайского руководства, в мудрости и дальновидности которого мы имели много поводов убедиться за последние несколько лет. 

    Фактом остается то, что Китай не мог сам сделать то, что сделала Россия. Однако в Пекине прекрасно понимают, что ухудшение их отношений с США становится необратимым. А Россия не будет представлять угрозы, поскольку является партнером, на которого можно положиться. Так что для Китая заключение договора между Россией и КНДР сюрпризом, видимо, не стало. Хотя, повторим, в ближайшие дни основная масса военной пропаганды Запада будет сосредоточена на доказательствах того, что Россия якобы «обошла» Китай в корейском вопросе.

    Подводя итог, можно сказать, что благодаря России мировая политика сейчас вступила в новый этап развития – время, когда на карте мира уже не осталось стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных. Конкретные практические и экономические выгоды от нового договора нам еще предстоит увидеть – и они во многом зависят от действий российского правительства и бизнеса. Политический эффект уже понятен – Россия стала важным игроком на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. 

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