Визит Путина в КНДР: главное

Владимир Шаповалов
Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев
На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.
Борис Толчинский
На международных саммитах договариваться некому и незачем
Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.
Акбопе Абылкасимова
Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами
В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.