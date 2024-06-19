Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

В США близится к развязке история с фальсификацией выборов мэра Бриджпорта, крупнейшего города в штате Коннектикут, в 2019 году. Спустя почти пять лет четверо фигурантов дела – представители Демпартии США – предстанут перед судом. Как раз накануне суда, назначенного на 24 июня, американские СМИ вновь начали крутить видео, на котором один из фигурантов засовывает бюллетени в урну для голосования, только это видео не 2019-го, а уже 2023-го – фальсификации на первичных выборах Демпартии.

Этот скандал, вряд ли последний, лишь усугубляет внутренние противоречия в американском обществе. Напомню, в США каждый штат самостоятельно регулирует вопрос общественного наблюдения на выборах. Некоторые штаты после многочисленных нарушений со скупкой голосов политтехнологами на прошлых выборах ужесточили контроль за голосованием. Однако сделали это далеко не все. В стране возможности общественного наблюдения за выборами ограничены, при этом от штата к штату ситуация разнится.

Добавим к этому целый комплекс застарелых проблем американской избирательной системы. Одной из них является архаичность электоральных норм и практик, противоречащих принципам равного и свободного голосования. Сформировавшаяся система непрямых выборов президента создает преференции для одной и ограничения для другой части избирателей, в зависимости от места проживания. При этом жители отдельных территорий США вообще лишены возможности участвовать в выборах как президента, так и конгрессменов. Отсутствие эффективной системы контроля создает условия для повторного голосования, которое стало массовым явлением и оказывает влияние на результаты выборов.

Конкуренция сведена к двум в буквальном смысле слова «вечным» партиям, отбор кандидатов от которых находится в руках партийного истеблишмента. Какой бы популярностью и авторитетом ни обладал политик, находящийся за пределами двух партий, его шансы на победу ничтожны.

Отдельно отмечу наличие голосования по почте. Бесконтрольность этой формы голосования, фактически неограниченное количество бюллетеней, рассылаемых избирателям, непрозрачность процедуры создают условия для массовых фальсификаций. Свидетельством этого стали многочисленные скандалы с почтовым голосованием на последних президентских выборах.

Все это сказывается на уровне доверия американских граждан к избирательной системе в целом. В апреле 2021 года, спустя пять месяцев после президентских выборов, на вопрос The Economist/YouGov: «Как Вы считаете, Джо Байден законно выиграл выборы?» 38% американцев ответили отрицательно. Аналогичный опрос The Economist/YouGov, проведенный в апреле 2024 года, фактически в преддверии очередных президентских выборов, продемонстрировал схожие результаты – 36% респондентов вновь ответили отрицательно.







На этом фоне призыв Национального комитета Республиканской партии США с инициативой мобилизовать 100 тыс. наблюдателей на предстоящих в 2024 году президентских выборах, «чтобы не позволить демократам вновь обойти правила», звучит разумно. Помимо мониторинга каждого этапа избирательного процесса, республиканцы создадут горячие линии, на которые наблюдатели смогут сообщать о возможных нарушениях. В 15 штатах, включая наиболее спорные, комитет намерен назначить так называемых директоров по обеспечению честности выборов.

А что же демократы? Реакция последовала незамедлительно – республиканцев вновь обвинили в популизме и спекуляциях на тему честности выборов, давлении на организаторов выборов. Скепсис прозвучал и относительно названного числа наблюдателей.

С учетом вышесказанного тем более удивительным представляются попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах, выступать в роли моральных авторитетов и цензоров. Им, так часто к месту и не к месту цитирующим священные тексты, хочется напомнить евангельское: «Врачу, исцелися сам!»