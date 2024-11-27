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    В школах Афганистана точно нет свинины
    27 ноября 2024, 12:18 Мнение

    В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

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    Более десяти лет назад в Европе коренным гражданам сначала рекомендовали не вешать на свои двери традиционные рождественские венки, потом перестали массово устанавливать на улицах рождественские елки из чувства толерантности и «уважения к религиозным особенностям» мигрантов. Затем в европейских городах и столицах стали появляться районы, в которых европейские женщины не могли находиться с непокрытой головой, а потом вообще коренные граждане перестали в них заходить.

    Просто эти районы европейских столиц с многовековой историей фактически оккупировали мигранты, беженцы и «новые» граждане, установив там свои порядки и выдавив из них коренных граждан. Еще через какой-то промежуток времени дети коренных граждан в школах стали отказываться от традиционной для них христианской веры, принимая ислам, дабы избежать конфликтов с группами детей мигрантов. Проще говоря, чтобы их не били по религиозной принадлежности.

    А не так давно по нескольким крупным европейским городам и даже столицам прошли массовые манифестации мигрантов/новых граждан с лозунгом о том, что эта европейская земля – уже часть всемирного халифата. В связи с чем сегодня можно говорить о том, что европейская цивилизация, а с ней культура и система ценностей, доживает последние дни и будет окончательно поглощена выходцами из Африки, Азии и Ближнего Востока. 

    Эту быль я поведал не только для толеран(с)тов в нашей стране, но и для сограждан, чтобы все наконец-то смогли понять то, что отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    Если какой-то м...алопонимающий происходящее чиновник открыл ящик Пандоры, все вместе обратно мы его вряд ли закроем, а если и закроем, то с огромным трудом. По-правильному всё должно быть так: если кому-то не нравится общее школьное питание, давайте ребенку свое из дома, если не нравятся школьные праздники или запреты носить атрибуты религиозной одежды, то недовольным нужно возвращаться либо на истинную родину (страну исхода), либо дальше переезжать в страны с общностью позиций (Афганистан, например, там точно нет свинины в школах).

    Меньшинство не должно и не может диктовать и навязывать свои традиции и взгляды большинству, тем более это не должны делать те, кто приехал в нашу страну. У нас свои законы, порядки и традиции, которые все гости обязаны соблюдать.

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