Эксперт: Прививать семейные ценности детям должна семья

Член ОП Рыбальченко рассказал о роли семьи и школы в привитии семейных ценностей школьникам

Tекст: Татьяна Косолапова

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опрос, согласно которому выявил, что большинство скорее поддерживают введение «семьеведения» в школьной программе. Причем наибольший отклик новый курс получил от «семейных» респондентов и родителей школьников.



«На мой взгляд, приоритет воспитания семейных ценностей принадлежит семье. Поэтому школа в лице педагогов может и должна стать партнером семьи в воспитании детей на российских традиционных духовно-нравственных ценностях. В том числе это касается семейных ценностей, многие из которых зависят от религиозных или национальных традиций», – говорит Рыбальченко.

По его мнению, школа должна проявлять деликатность в проведении воспитательной работы, поскольку именно в уроках «семьеведения» должно формироваться представление о традиционных семейных ценностях, общих для всех народов, культур и основных религий России. Такими ценностями являются брак как союз мужчины и женщины, забота о детях, многодетность как основа воспроизводства поколений, почитание родителей, уважение к старшим, память предков, преемственность поколений.

Однако, если по каким-либо причинам в семье ребенку не прививаются семейные ценности, то школа может и должна выполнить этот пробел для школьника, продолжает эксперт. «Если у ребенка в семье есть проблемы, школа в любом случае может повлиять на их решение или восприятие. Если ребенок воспитывается в семье с одним родителем, а такое на сегодняшний день по разным причинам встречается часто, школа может помочь с пониманием того, что у каждого ребенка есть и папа, и мама, которые подарили ему жизнь, и забота о них – это такая же ценность, как и забота о нем», – объясняет собеседник.

Он обращает внимание на то, что, согласно опросу, недавние выпускники в возрасте от 18 до 24 лет во мнениях разделились: 45% полагают, что «семьеведение» скорее будет способствовать формированию у молодежи более ответственного отношения к семье, 45% считают обратное. Эксперт признается, что и сам всегда с осторожностью относился к введению этого курса, однако многолетнее наблюдение за развитием области внеурочной деятельности в разных регионах в разных форматах заставило изменить свое мнение.

«Чтобы обучение «семьеведению» не стало бесполезной учебной нагрузкой, эти уроки предполагается проводить в рамках внеурочной школьной деятельности и, в частности, в рамках «разговоров о важном». Я считаю очень интересной практикой, когда преподаватель приглашает на свой урок другого эксперта, который как раз и является носителем традиционных семейных ценностей. Например, многодетные папа или мама, священнослужитель. Тогда эти уроки будут не только разносторонними и полезными для школьников, но и доверительными», – заключил Рыбальченко.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством рассказала, что «Семьеведение» будет преподаваться в рамках «разговоров о важном» или внеклассной работы. Она подчеркнула, что данная дисциплина должна сформировать позитивное отношение школьников к созданию семьи.