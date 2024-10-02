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    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    14 комментариев
    2 октября 2024, 17:55 • Новости дня

    Эксперт: Прививать семейные ценности детям должна семья

    Член ОП Рыбальченко рассказал о роли семьи и школы в привитии семейных ценностей школьникам

    Эксперт: Прививать семейные ценности детям должна семья
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Приоритет воспитания семейных ценностей в ребенке принадлежит семье, а школа должна работать в качестве помощника. Однако, если по каким-либо причинам дома ребенок должного воспитания не получает, школа может полностью взять на себя эту функцию, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко, комментируя результаты опроса, отражающего мысли россиян о появлении в школах нового предмета «Семьеведение».

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опрос, согласно которому выявил, что большинство скорее поддерживают введение «семьеведения» в школьной программе. Причем наибольший отклик новый курс получил от «семейных» респондентов и родителей школьников.

    «На мой взгляд, приоритет воспитания семейных ценностей принадлежит семье. Поэтому школа в лице педагогов может и должна стать партнером семьи в воспитании детей на российских традиционных духовно-нравственных ценностях. В том числе это касается семейных ценностей, многие из которых зависят от религиозных или национальных традиций», – говорит Рыбальченко.

    По его мнению, школа должна проявлять деликатность в проведении воспитательной работы, поскольку именно в уроках «семьеведения» должно формироваться представление о традиционных семейных ценностях, общих для всех народов, культур и основных религий России. Такими ценностями являются брак как союз мужчины и женщины, забота о детях, многодетность как основа воспроизводства поколений, почитание родителей, уважение к старшим, память предков, преемственность поколений.

    Однако, если по каким-либо причинам в семье ребенку не прививаются семейные ценности, то школа может и должна выполнить этот пробел для школьника, продолжает эксперт. «Если у ребенка в семье есть проблемы, школа в любом случае может повлиять на их решение или восприятие. Если ребенок воспитывается в семье с одним родителем, а такое на сегодняшний день по разным причинам встречается часто, школа может помочь с пониманием того, что у каждого ребенка есть и папа, и мама, которые подарили ему жизнь, и забота о них – это такая же ценность, как и забота о нем», – объясняет собеседник.

    Он обращает внимание на то, что, согласно опросу, недавние выпускники в возрасте от 18 до 24 лет во мнениях разделились: 45% полагают, что «семьеведение» скорее будет способствовать формированию у молодежи более ответственного отношения к семье, 45% считают обратное. Эксперт признается, что и сам всегда с осторожностью относился к введению этого курса, однако многолетнее наблюдение за развитием области внеурочной деятельности в разных регионах в разных форматах заставило изменить свое мнение.

    «Чтобы обучение «семьеведению» не стало бесполезной учебной нагрузкой, эти уроки предполагается проводить в рамках внеурочной школьной деятельности и, в частности, в рамках «разговоров о важном». Я считаю очень интересной практикой, когда преподаватель приглашает на свой урок другого эксперта, который как раз и является носителем традиционных семейных ценностей. Например, многодетные папа или мама, священнослужитель. Тогда эти уроки будут не только разносторонними и полезными для школьников, но и доверительными», – заключил Рыбальченко.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством рассказала, что «Семьеведение» будет преподаваться в рамках «разговоров о важном» или внеклассной работы. Она подчеркнула, что данная дисциплина должна сформировать позитивное отношение школьников к созданию семьи.

    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

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    2 октября 2024, 10:52 • Новости дня
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    @ Смак Андрея Макаревича/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Максим Галкин (признан в России иноагентом) и Алла Пугачева покидают Израиль на фоне обострения ситуации с Ливаном, отменив израильские выступления.

    Известно, что Галкин и Пугачева отправились в США к Кристине Орбакайте на фоне обострения ситуации в Израиле в связи с войной с Ливаном, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Согласно информации издания, артист отменил все запланированные выступления в Израиле и пересмотрел гастрольный тур. В ближайшие дни пара планирует вылететь в Европу, а затем продолжить путь в США.

    Кроме того, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен в список иноагентов) на фоне ухудшения ситуации в Израиле заметили в США, отмечает Lenta.Ru.

    Также сообщается, что другие российские артисты, находящиеся в Израиле, включая Анатолия Белого (признан в России иноагентом) и Михаила Шаца (признан в России СМИ-иноагентом), также собираются покинуть страну.

    Напомним, в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».

    Галкина включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35

    Shafaqna: Иран уничтожил более 20 самолетов F-35 Израиля

    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю уничтожено более 20 израильских самолетов F-35, утверждает иранское агентство Shafaqna.

    Как пишет Shafaqna, интернет-сообщения свидетельствуют об уничтожении более 20 израильских F-35, передает РИА «Новости».

    Во вторник Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет. Агентство Fars сообщило, что минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля.

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    1 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Иран объяснил массированную атаку на Израиль

    КСИР: Атака Ирана на Израиль является ответом на гибель Насруллы, Хании и генерала Нилфорушана

    Иран объяснил массированную атаку на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, заявили в КСИР.

    КСИР объявил, что атака была направлена на «сердце оккупированных земель», пишет ISNA, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

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    1 октября 2024, 20:38 • Новости дня
    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет

    The Jerusalem Post: Иран запустил около 400 ракет по территории Израиля

    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Около четырехсот ракет было выпущено по Израилю с иранской стороны, что превысило ожидания о масштабе атаки, указала газета The Jerusalem Post.

    Ранее издание располагало информацией о 102 выпущенных со стороны Ирана ракетах, передает ТАСС.


    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

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    2 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Мишустин объявил о рекордном урожае в России

    Премьер Мишустин объявил о рекордном урожае в России

    Мишустин объявил о рекордном урожае в России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым заявил о рекордных урожаях в сельском хозяйстве в 2024 году, отметив выполнение показателей по важным продуктам.

    По его словам, в 2024 году были выполнены показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов, передает РИА «Новости».

    «Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», – подчеркнул премьер.

    Мишустин также заявил, что высокие результаты показали производители мяса. «Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», – указал глава правительства.

    Мишустин добавил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году были выполнены.

    Кроме того, премьер-министр акцентировал внимание на необходимости увеличивать поддержку отечественных сельхозпроизводителей, особенно в части доступности кредитования.

    Он отметил, что это поможет укрепить позиции России на мировом рынке и обеспечить продолжение роста в аграрной сфере.

    Ранее премьер-министр сообщил о рекордных сборах овощей и фруктов в России. В частности, как отметил Мишустин, урожай картофеля поставил рекорд за 30 лет.

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    2 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Названы цели ударов Ирана по Израилю

    Начальник генштаба Ирана Багери заявил об ударе по двум базам ВВС и штаб-квартире «Моссада» в Израиле

    Названы цели ударов Ирана по Израилю
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада», заявил начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    Багери сказал, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран и мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Как сообщает иранское агентство IRIB, КСИР впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения противоракетного комплекса «Хец» в Израиле: «КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК «Хец» 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah».

    При этом министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде заявил, что «ракетная операция» продемонстрировала только часть «ракетного потенциала» Ирана, «другая его составляющая, высокотехнологичные и смертоносные ракеты, не использовалась», передает ТАСС.

    IRNA заявило, что корабли ВМС США, находящиеся в регионе, не смогли перехватить ракеты, запущенные Ираном в направлении Израиля.

    CNN, ссылаясь на собственный анализ видеозаписей с места происшествия, сообщает, что одна из запущенных Ираном ракет взорвалась менее чем в одном километре от штаб-квартиры «Моссада» в Тель-Авиве. ShafaqNA утверждает, что были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.

    Однако представитель израильской армии Анна Уколова заверила, что ракетная атака Ирана «причинила минимальный ущерб». «Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», – сказала она.

    Напомним, Иран во вторник нанес ракетный удар по Израилю. Сообщалось, что Иран выпустил почти 200 баллистических ракет.

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    1 октября 2024, 22:13 • Новости дня
    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

    Израильское ТВ сообщило о намерении ЦАХАЛ нанести мощные удары по целям на Ближнем Востоке

    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается нанести мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    «Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения 12-го канала.

    Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что авиация Израиля «продолжает действовать в полную силу», ВВС «продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман заявил, что израильская сторона «нанесет удар по любому, кто действует или планирует нанести вред» Израилю.

    Напомним, во вторник Иран провел ракетную атаку в сторону Израиля. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном

    Fars: Большинство ракет Ирана достигло целей в Израиле

    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть запущенных иранской стороной ракет по израильской территории достигла целей, заявил источник агентства Fars.

    Минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля и поразить цели, сказал собеседник Fars, передает ТАСС. По его словам, это лишь первая волна, вскоре должна пройти вторая волна ударов. Вместе с тем израильская армия сообщила, что не ожидает новой атаки.

    Между тем иранский гостелеканал IRIB сообщил, что часть ракет поразили Нецарим в секторе Газа, они попали по большому числу израильских танков.

    Во вторник вечером Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    2 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    В Подмосковье нашли тело экс-министра ЛНР с огнестрельным ранением

    Тело экс-министра ЛНР Завизенова с огнестрельным ранением обнаружили в Подмосковье

    В Подмосковье нашли тело экс-министра ЛНР с огнестрельным ранением
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Подмосковье обнаружили тело бывшего министра топлива и энергетики ЛНР Константина Завизенова с огнестрельным ранением.

    Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР было обнаружено в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в правоохранительных органах, он был найден с огнестрельным ранением.

    На месте происшествия продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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    1 октября 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля против «Хезболлы»

    Эксперт Семенов: Действия Израиля против Ливана сплотили местное население вокруг «Хезболлы»

    Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля против «Хезболлы»
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Ливане по-разному относятся к шиитскому движению «Хезболла», однако мусульмане-сунниты и христиане вряд ли поддержат операцию Израиля на юге страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее популярный на Западе либеральный философ Бернар-Анри Леви заявил, что «Израиль не вторгается в Ливан, он его освобождает», и это якобы исторический момент для арабов и восточных христиан.

    Водораздела между мусульманами-суннитами, христианами и сторонниками шиитского движения «Хезболла» по отношению к операции Израиля нет, считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он усомнился в том, что некоторые части ливанского общества могут поддержать действия ЦАХАЛ.

    «Та же «Хезболла» воевала в Сирии вместе с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещенная в России). У нее сохраняется военный батальон, который называется «Бригада рассвета», и на юге страны они действуют в составе войск «Хезболлы», – напомнил Семенов.

    Кроме того, немало союзников объединения есть и среди местных христиан, а также политических организаций, например, в составе партии «Амаль». «Имеется целая «Коалиция 8 марта», которая, сложилась после «Кедровой революции» 2005 года. Там представлена и «Хезболла», – напомнил спикер.

    С недавних пор движение поддерживают даже ливанские друзы. Это произошло после удара по району Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот в июле этого года, тогда погибло более 10 человек. «Часть Голан оккупирована Израилем. В ударе обвиняли «Хезболлу». Но лидер ливанских друзов, которые до этого находились в сложных, а порой и в конфликтных отношениях с «Хезболлой», выступил в поддержку движения. Поэтому вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», – добавил эксперт.

    Впрочем, Семенов не исключил, что среди христиан были и те, кто порадовался гибели в конце прошлой недели генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара Тель-Авива.

    «Я не наблюдал открытой радости по поводу его смерти. Да, у него были противники, но сейчас такая радость сродни самоубийству. Это могут позволить себе лишь какие-нибудь маргиналы. Одно дело, если бы Насрулла погиб в междоусобной войне, сирийском конфликте, но его смерть произошла в борьбе с израильской агрессией. А это в корне меняет дело», – рассказал востоковед.

    Семенов напомнил, что исторически у Тель-Авива имелись союзники среди жителей Южного Ливана, откуда временно были изгнаны местные шииты, которые затем присоединились к «Хезболле». На этой территории при поддержке Израиля даже была создана марионеточная армия. «Но под давлением «Хезболлы» местные произраильские активисты сбежали», – добавил эксперт.

    Христиане в Ливане тоже лишены единства. «Сложно говорить, насколько они готовы поддерживать Тель-Авив. Это неоднородная группа. Кроме православных есть марониты, которые, в свою очередь, тоже разрознены. Но я не думаю, что кто-то из местных открыто начнет выступать за Израиль», – подчеркнул Семенов.

    То же самое можно сказать и о ливанской армии, которая вряд ли будет заодно с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В ее рядах есть сунниты, шииты. Если гипотетически допустить, что какие-то бригады из христиан, которые были противниками «Хезболлы» во время гражданской войны, попытаются поддержать ЦАХАЛ, то другие части группы, например, бригады из бойцов движения «Амаль», наоборот, будут за движение, и тогда начнется новая гражданская война», – полагает эксперт.

    Семенов также отреагировал на пост французского либерального философа Бернара-Анри Леви в соцсети X (ранее Twitter, запрещена в России) о том, что «Израиль не вторгается в Ливан, он его освобождает», и назвал операцию «историческим моментом не только для израильтян, но и для ливанцев, арабов и восточных христиан». По мнению эксперта, такая точка зрения не популярна в Бейруте. «Конечно, на Западе пытаются играть на существующих противоречиях, но никто в стране не звал Тель-Авив воевать за них», – напомнил спикер.

    Собеседник особо отметил военный потенциал «Хезболлы». «Основная сила – это пехотные батальоны и дивизии. По самым пессимистичным сообщениям, после подрыва пейджеров пострадали до 15% бойцов. С другой стороны, есть сообщения о том, что ранения получил в основном гражданский персонал движения, а боевые подразделения, несмотря на гибель руководства, продолжают функционировать», – заключил Семенов.

    Напомним, израильские ВВС продолжают наносить точечные удары по Бейруту. Ранее ЦАХАЛ мобилизовал четыре резервные бригады на юге Ливана. В самом Тель-Авиве говорят о проведении «ограниченных рейдов» против «Хезболлы». Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, военные планируют провести наземную операцию в максимально сжатые сроки.

    Часть территории вдоль границы с Ливаном объявлена ЦАХАЛ закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщали, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь, что вынудило ливанскую армию отойти с нескольких позиций на юге страны. По данным западных СМИ, Тель-Авив проводит разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

    Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД проанализировали разницу между операциями ЦАХАЛ в Газе и в Ливане, и предположили дальнейший ход боевых действий на юге страны.

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    2 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    ABBYY назвала причину увольнения всех россиян

    ABBYY объяснила увольнения россиян трансформацией и модернизацией бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания ABBYY дала официальный комментарий по поводу увольнения сотрудников, объяснив это решение планами по трансформации и модернизации бизнес-процессов.

    Представитель ИТ-компании в своем заявлении отметил, что ABBYY вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса, передает РБК. По его словам, процесс затронул ключевые операционные функции, такие как финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки.

    «Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов», – сказал он, не уточнив, сколько сотрудников затронула «трансформация».

    По словам одного из источников издания, среди причин увольнений компания указывала сотрудникам на необходимость соблюдения определенных правил и безопасности. Некоторым также говорили, что их работа могла бы быть лучше, а оставшимся объяснили, что «компания не может работать с русскими коллегами согласно своей политике».

    Накануне сообщалось, что компания ABBYY неожиданно уволила всех сотрудников с российским гражданством, работающих за рубежом, увольнения прошли одним днем.

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    2 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль

    Американист Дудаков: Эскалация на Ближнем Востоке станет сильнейшим ударом по Демпартии США

    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль
    @ Majdi Mohammed/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если администрация Джо Бадена оставит действия Тегерана без ответа, то продемонстрирует слабость, и этим воспользуются республиканцы. При этом действия Вашингтона не должны спровоцировать рост эскалации на Ближнем Востоке, иначе это ударит по Демпартии в преддверии выборов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США не исключили выхода за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю.

    «Администрация Джо Байдена в очередной раз оказалась в тупике. Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности, и американские политики не знают, как на это реагировать», – отметил американист Малек Дудаков. Он пояснил: те боятся серьезного обострения в регионе в преддверии выборов в США, поскольку такое развитие событий ударит рикошетом по ним самим.

    «Во-первых, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке очень уязвима. Если по ней начнут бить иранские ракеты, то это приведет к большим потерям среди американских военных. В таком случае речь пойдет о сильнейшем ударе по демократам в преддверии выборов», – детализировал собеседник.

    «Во-вторых, ситуация на Ближнем Востоке раскалывает электорат Демпартии, – продолжил аналитик. – Сейчас они одновременно теряют голоса и американских евреев, которые уходят к Дональду Трампу, и американских мусульман, многие из которых собираются поддерживать левых несистемных кандидатов на предстоящих выборах».

    Среди них, в частности, Джилл Стайн от «Зеленых» и Корнел Уэст, левый антивоенный активист, уточнил Дудаков. «Они пытаются перетянуть на свою сторону «мусульманскую улицу» в США, людей пропалестинских взглядов. Оба кандидата могут стать спойлерами для Камалы Харрис. А это способно привести к ее проигрышу на выборах», – считает спикер.

    В такой сложной ситуации администрации Байдена предстоит решить, как ответить Ирану на атаку по Израилю. «С одной стороны, оставить действия Тегерана без ответа – значит, показать слабость. Это станет еще одним поводом для критики демократов со стороны республиканцев. С другой стороны, ответ должен быть таким, чтобы не произошел очередной виток эскалации, ведь в противном случае, как я уже сказал, это еще сильнее ударит по демократам», – пояснил американист.

    Он не исключил, что в итоге американские чиновники дадут «зеленый свет» Израилю на символический удар по иранской инфраструктуре в Ираке или Сирии, которую израильские военные уже периодически атакуют. Впрочем, возможен и более жесткий ответ, добавил собеседник. «Но в этом случае администрация Байдена будет играть с огнем. Поэтому я не уверен, что она на это решится – тем более в самый канун выборов», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, Вашингтон «отделается какими-то громкими заявлениями». «Но нельзя забывать и о Биньямине Нетаньяху, который работает в своей повестке, продолжает эскалировать ситуацию в Ливане и вряд ли откажется от наземной операции. Поэтому вне зависимости от реакции США на иранскую атаку дальнейшее обострение в регионе вполне возможно», – заключил Дудаков.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (8)
    2 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана

    Политолог Ципис: Ответ Израиля на атаку Ирана может быть жестким или символическим

    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран при атаке на Израиль не достиг целей. Однако Тель-Авив и его союзники ответят на действия Тегерана. Это может произойти в течение ближайших суток. Среди возможных вариантов – жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.

    «В Тегеране заявляют, что удар был нанесен среди прочего по штаб-квартире разведки «Моссад» и израильским военным базам. Однако, по моим данным, нет подтверждений, что ракеты достигли целей. Никакого серьезного урона инфраструктуре Израиля нанесено не было», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он счел «пропагандой» сообщения о том, что КСИР при атаке использовал гиперзвуковые ракеты. По словам собеседника, Иран применил сейчас те же средства, что и полгода назад при ответе Тель-Авиву на авиаудар по иранскому посольству в Сирии 1 апреля. То есть речь идет о баллистических ракетах «земля – земля» и крылатых ракетах.

    «Часть из них, по всей видимости, была перехвачена средствами ПВО США, а другая часть – скорее всего, комплексами «Хец-2» и «Хец-3». Что касается системы «Железный купол», то она не может противодействовать этим ракетам», – добавил Ципис. Политолог подчеркивает: атака Ирана не останется без ответа. По его прогнозам, действий со стороны Израиля и его союзников стоит ожидать в течение ближайших суток. Среди вариантов – жесткий и символический.

    «Либо это будет массированный ответ – последует удар по стратегическим объектам Ирана, в том числе нефтяным и ядерным. Либо речь пойдет об ограниченных действиях, которые не будут предполагать существенного нанесения ущерба Тегерану», – детализировал эксперт.

    По мнению Циписа, Израилем будет выбран некий средний вариант. «То есть стоит ожидать символический ответ, который при этом нанесет существенный урон Исламской Республике», – уточнил он. Однако произошедшее нельзя считать началом большой войны на Ближнем Востоке. Дальнейшее же развитие событий в регионе будет зависеть от операции ЦАХАЛ на юге Ливана.

    «Если «Хезболла» даст достойный отпор и начнутся жесткие боевые действия между израильской армией и шиитской группировкой, то операция может затянуться. Увязание Израиля там приведет к локальной войне. Правда, Тегеран будет помогать своей прокси и подливать масла в огонь», – заключил Ципис.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (9)
    1 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Джонсон: Елизавета II сознательно откладывала свою смерть
    Джонсон: Елизавета II сознательно откладывала свою смерть
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Елизавета II сознательно пыталась отстрочить свой уход из жизни, чтобы обеспечить мирную передачу власти в Британии, следует из мемуаров экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    В недавно опубликованных мемуарах бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, раскрывается, что королева Великобритании Елизавета II в последние месяцы своей жизни сознательно откладывала свою смерть. По словам Джонсона, летом 2022 года состояние здоровья королевы начало стремительно ухудшаться, пишет «Газета.Ru».

    Как объяснил личный секретарь королевы Эдвард Янг, Елизавета II понимала, что ей осталось недолго, но была настроена оставаться в здравии, чтобы выполнить свой последний долг. Она хотела проследить за мирной и организованной передачей власти в стране, что стало особенно важным в условиях, когда Британия оставалась без премьер-министра два месяца после отставки Джонсона в июле 2022 года.

    Бывший премьер отметил, что королева Елизавета II, возможно, также стремилась добавить еще одну отставку премьер-министра к своему рекордному перечню смен глав правительства за время ее правления. Это подчеркивает ее приверженность ответственности и долгу даже в столь непростой момент.

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    Сколько лет вы бы хотели прожить при условии, что у вас будет хорошее здоровье и ясный рассудок?





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    Напомним, 8 сентября 2022 года королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.


    Коментарии (7)
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