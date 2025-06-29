В Совфеде предупредили о мошеннических звонках клиентам автосервисов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин призвал граждан быть бдительнее, если после сдачи авто в сервис им поступают звонки с просьбой перевести деньги, передает ТАСС. Сенатор отметил, что мошенники узнают данные клиентов, звонят в сервис под видом владельцев авто, уточняют нужные запчасти, а затем связываются с клиентами, представляясь сотрудниками сервиса, и требуют срочно оплатить деталь.

Шейкин подчеркнул: «Никогда не переводите деньги по звонку, даже если человек на том конце провода звучит убедительно. Оплата должна быть официальной, а не по номеру карты, продиктованному в спешке. Будьте внимательны».

Он добавил, что оплату стоит производить только через кассу, сайт, приложение или официальные реквизиты юрлица. Важно требовать счет, акт или хотя бы смс от сервиса. Если поступил подозрительный звонок, сенатор рекомендует положить трубку и самостоятельно перезвонить в сервис по известному номеру.

В случае перевода денег мошенникам советует срочно обращаться в банк, полицию и сообщать о происшествии в автосервис для проверки безопасности базы.

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