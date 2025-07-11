  • Новость часаПутин внес изменения в ношение военной формы в России
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    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    Верку Сердючку предложили «отменить» на Украине за русский язык
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    Путин поручил реализовать программу восстановления приграничья
    Россия объявила о закрытии консульства Польши в Калининграде
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    Пятиэтажный дом обрушился в Алешках после авиаудара ВСУ
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 20:41 • Новости дня

    Генера-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростове-на-Дону начнется проверка после публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт.

    Расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что министр обороны может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

    Попов заявил: «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня». Он добавил, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

    Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и мужчиной, которого назвала «человеком Кремля». Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

    Ранее суд в Москве арестовал оскорбившего участников СВО блогера.

    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 00:48 • Новости дня
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер пообещали увеличить военный англо-французский контингент в пять раз, согласно подписанной совместной Нортвудской декларации.

    Как пишет французская газета Monde, франко-британские силы планируется увеличить до 50 тыс. солдат, которые могут быть мобилизованы «для участия в крупном сражении», заявил Макрон об Объединенных франко-британских экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине.

    «Мы переводим эти совместные силы с уровня бригады на уровень армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек, способных быть задействованными в крупном сражении» и «способных объединить других европейских партнеров и предоставить их в распоряжение», – сказал Макрон.

    Политики также объявили о планах создания новых многонациональных сил на Украине со штаб-квартирой в Париже, чтобы быть готовыми «поддержать мирное соглашение, когда оно будет заключено», приводит слова политиков на пресс-конференции Guardian.

    При этом Sky News отмечает, что обе страны назвали себя оплотом евробезопасности как единственные обладатели ядерного оружия в Европе.

    По словам Страмера, был обновлен договор о Ланкастер-хаусе в рамках «серьезной модернизации».

    Подписание же Нортвудской декларации означало, что две страны будут координировать свои средства ядерного сдерживания и перейдут к более тесному промышленному партнерству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

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    11 июля 2025, 16:01 • Новости дня
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    @ О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Александр Новак допустил, что в ближайшие дни может быть принято решение о полном запрете экспорта бензина из России при необходимости.

    Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил введения полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если это потребуется для стабилизации рынка, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение будет принято в ближайшие дни с учетом ситуации на бирже. Новак отметил: «Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт».

    Ранее российские власти рассматривали возможность такого запрета в случае резкого роста цен, технически профильные ведомства готовы к этому, но пока продолжают мониторинг. Новак напомнил, что сезонные запреты на экспорт топлива уже применялись, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.

    В настоящее время эмбарго на вывоз бензина действует для трейдеров и компаний, производящих менее 1 млн тонн топлива в год. Изначально этот запрет был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года и затем приостанавливался, а позже возобновлялся с исключениями для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Новак также поручил нефтяным компаниям соблюдать планы производства и своевременно завершать ремонты заводов.

    Вице-премьер подчеркнул, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже, чтобы повысить прозрачность операций. Минэнерго и ФАС поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД – устранить проблемы с простоем вагонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость бензина основных марок на Петербургской бирже выросла почти на одну восьмую и достигла рекордных значений года. Запрет на экспорт бензина был отменен досрочно, еще до окончания 2024 года.

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    11 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил неизменность российской позиции по вопросам урегулирования на Украине.

    Лавров заявил: «Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом», передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД сообщил, что передал Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевских властей, в которых, по словам Лаврова, прямо говорится о необходимости уничтожения русских «юридически, а лучше физически». Лавров подчеркнул, что украинской стороне нужна «территориальная целостность», чтобы подавить права русского и русскоязычного населения и уничтожать несогласных.

    Отвечая на вопрос о новых инициативах России по урегулированию конфликта, которые ранее упомянул Рубио, Лавров сказал: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа – так я вам и скажу». Министр также отметил, что не обсуждал с американским коллегой записи, в которых Трамп якобы угрожал нанести удары по Москве: «Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали».

    В ходе переговоров тема Договора о стратегических и наступательных вооружениях не поднималась.

    Напомним, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за устранение Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Павлова. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговоры по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова («Моторола»). Гособвинение затребовало для обвиняемых по этому делу от 24 лет колонии до пожизненного заключения.

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» заявили о попытках ВСУ выстроить оборону на рубеже Хатнее – Амбарное

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    «Командование ВСУ спешно пытается выстроить линию обороны на рубеже Хатнее – Амбарное, оставив боевые группы 143-й механизированной бригады и подразделений теробороны сдерживать наступление «Северян» в районе села Меловое», – сообщает неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    По словам бойцов, мотострелки с упорными боями продвинулись на более чем 600 метров в приграничных лесных массивах, уничтожив несколько боевых групп ВСУ.

    На Сумском направлении мотострелки и морпехи в ходе ожесточенных боев выбили оккупантов с занимаемых позиций в Варачино и окрестных лесных массивах, подразделения десантников зачистили несколько кварталов Юнаковки и выбили противника из опорпунктов в прилегающих лесах.

    «За сутки враг предпринял десять безуспешных контратак: в районах Яблоновки и села Садки, две в окрестностях Кондратовки, по три в Юнаковке и около Андреевки. <...> В них ВСУ задействовали свыше 50 человек, из которых более 30 уничтожены, 12 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы смогли бежать», – сказано в сообщении.

    На Волчанском и Липцовском направлениях «Северяне» уничтожили 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. В Волчанске зачистили девять домовладений и продвинулись в окрестных лесных массивах.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях), – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

    Кроме того, стало известно, что вооруженные формирования Украины привлекли наемников из шести стран НАТО для участия в боевых действиях на северо-западе Харькова.

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    10 июля 2025, 22:06 • Новости дня
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    По сообщениям подполья, объект оборонной промышленности в Киеве был поражен, пострадали два производственных цеха предприятия.

    Удар был нанесен по военному заводу, находящемуся в Киеве, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству, что по данным его коллег, атаке подверглись два цеха завода.

    По словам Лебедева, «прилетело в завод военный, в два цеха». Детали о характере повреждений и последствиях удара не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Минобороны России заявляло, что целью удара стали украинские подразделения, которые готовились к переброске на другие направления. Удар позволил сорвать планы командования ВСУ по переброске резервов и укреплению обороны.

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    10 июля 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

    «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз – «Через искусство к миру и взаимопониманию» – в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально», – приводит сайт Кремля выдержку из телеграммы российского лидера.

    Путин отметил разнообразие творческих проявлений на фестивале: песни и музыка, эстрадные номера, театральные постановки, выставки, презентации, различные творческие конкурсы для юных исполнителей. Особое место в программе «Славянского базара в Витебске» займут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи», – подчеркнул президент России.

    В заключение Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля, и пожелал участникам вдохновения и успехов, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.

    Напомним, XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 10-13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, народного артиста России Юрия Антонова удостоили специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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    11 июля 2025, 04:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выразил свое неодобрение в связи с мощными ударами ВС России по Киеву, отметив, что только он может решить вводить или нет «очень жесткий законопроект» о санкциях против России.

    В четверг Трамп заявил, что ждет от Сената принятия санкционных мер.

    «Как вы знаете, Сенат принимает законопроект, который очень уважительно позволяет президенту делать все, что он хочет. Другими словами, это мой выбор, если я захочу его использовать. Они собираются принять очень важный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент должен решить, хочет он его применять или нет», – заявил глава Белого дома в эфире NBC News.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в течение нескольких месяцев подталкивал лидеров Республиканской партии, включая Трампа, к принятию внесенного им законопроекта о введении новых санкций в отношении России.

    В последние дни Грэм дал понять, что законопроект теперь поддерживают как Трамп, так и лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сенате США заявили о готовности вынести на рассмотрение законопроект с новыми санкциями против России после одобрения инициативы Трампом.

    Президент США ранее заявлял, что готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

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    11 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Мантуров поручил ОСК сдать девять круизных судов за два года

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Денис Мантуров озвучил планы по сдаче девяти новых круизных судов отечественного производства в ближайшие два года, включая лайнеры проекта 00840.

    Российские верфи строят девять круизных судов, которые должны быть сданы в течение двух лет, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в видеообращении, передает ТАСС.

    Все суда рассчитаны на перевозку от 140 пассажиров и предназначены для расширения навигации по водным артериям России, включая Азово-Черноморский бассейн, Каспийское, Балтийское и Белое моря, а также озеро Байкал.

    Мантуров подчеркнул, что строительство круизных судов – ключевая часть программы обновления пассажирского флота страны. Он напомнил, что компетенции в сегменте судов смешанного плавания «река-море» начали восстанавливаться со строительства лайнера «Мустай Карим» на «Красном Сормово».

    Также Мантуров поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в течение трех лет после сдачи головного круизного лайнера проекта 00840 передать заказчику еще два аналогичных серийных судна. По словам вице-премьера, спуск на воду четырехпалубного лайнера «Николай Жарков» знаменует переход к завершающей стадии работ, и до конца года теплоход должен быть сдан в эксплуатацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страна обновляет флот и внедряет современные разработки в строительстве морских судов, а также расширяет высокотехнологичные мощности портов.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что важнейшей задачей для судостроительной отрасли сейчас становится укрепление безопасности морских рубежей и развитие арктических ледоколов для круглогодичной навигации.

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт, который заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2».

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    11 июля 2025, 01:34 • Новости дня
    В пророссийском подполье сообщили о панике у сотрудников украинских ТЦК

    Tекст: Ирма Каплан

    Панические настроения и стремление массово увольняться охватили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на Украине после российских ударов, рассказали в пророссийском подполье.

    «После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию, так как работать под русскими обстрелами боятся, идти на фронт тоже», – рассказал РИА «Новости» представитель пророссийского подполья.

    Он добавил, что оставаться жить на Украине для них также не вариант из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 7 июля Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. Взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Военный аналитик Борис Рожин объяснил газете ВЗГЛЯД цели российских ударов по военкоматам на Украине.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российские беспилотники начали спасать украинцев от мобилизации.

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    10 июля 2025, 23:03 • Новости дня
    На Западе отметили отчаяние в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    На Западе отметили раздрай в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Усиление атак российских беспилотников сеет страх и подрывает моральный дух в рядах ВСУ, так как в последнее время российские ВС представили нечто новое – скоординированные волны атак с воздух, в которых участвуют сотни дронов и ракет, пишет «Би-би-си».

    «На картах слежения, подготовленных местными экспертами, видны скопления беспилотников, которые иногда совершают обходные маневры по территории Украины, прежде чем наведутся на свои цели. Многие из них – часто до половины – являются приманками, предназначенными для того, чтобы сбить с толку и подавить противовоздушную оборону Украины», – пишет «Би-би-си» о новой стратегии ВС России при атаках с воздухи.

    В материале говорится, что анализ, проведенный Вашингтонским институтом изучения войны, показывает увеличение числа российских беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов в течение двух месяцев после инаугурации Дональда Трампа в январе.

    «В марте наблюдался небольшой спад с периодическими всплесками до мая, когда показатели внезапно резко возросли. Новые рекорды устанавливались с пугающей регулярностью. В июне был зафиксирован новый месячный максимум – 5429 беспилотников, в июле – более 2000 всего за первые девять дней», – сказано в статье.

    По словам бывшего офицера украинской разведки, который выступил комментатором к материалу, если Украина не найдет решения, как бороться с этими беспилотниками, то столкнется с большими проблемами в течение 2025 года.

    «Несмотря на свои растущие возможности, беспилотники не являются особенно сложным оружием. Но они представляют собой еще один пример огромной разницы в ресурсах между Россией и Украиной», – подчеркивается в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность  приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.


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