Генера-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка

Tекст: Денис Тельманов

Расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что министр обороны может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

Попов заявил: «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня». Он добавил, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и мужчиной, которого назвала «человеком Кремля». Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

Ранее суд в Москве арестовал оскорбившего участников СВО блогера.