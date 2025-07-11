Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.8 комментариев
Генера-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
В Ростове-на-Дону начнется проверка после публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт.
Расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что министр обороны может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.
Попов заявил: «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня». Он добавил, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.
Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и мужчиной, которого назвала «человеком Кремля». Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.
Ранее суд в Москве арестовал оскорбившего участников СВО блогера.