Tекст: Дарья Григоренко

Как объяснили в МИД России после женевских консультаций замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Вершинина и главы UNCTAD Ребеки Гринспен, переговоры затрагивали ключевые вопросы: подключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление логистики и страхования, закупку запчастей, восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и разморозку зарубежных активов российских компаний, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что ни один из этих вопросов не был решен из-за курса западных столиц, прежде всего Евросоюза, на ужесточение односторонних санкций. Российская сторона выразила неудовлетворенность итогами реализации меморандума о содействии продвижению российских продуктов и удобрений на мировые рынки. Сергей Вершинин отметил: «Оценивая позитивно усилия представителей секретариата ООН по реализации этих договоренностей, мы не можем сказать, что удовлетворены результатами».

Дипломат обратил внимание на единичные подвижки, в частности, в вопросе разморозки активов некоторых российских компаний, чему Москва уделяла особое внимание в контактах с западными коллегами последние годы. Вместе с тем, по его словам, большинство задач не решены из-за «абсолютно негативной позиции западных столиц», прежде всего ЕС. Вершинин напомнил, что западные лидеры не раз обещали не затрагивать с помощью санкций сельскохозяйственный экспорт России, однако на практике ограничения мешают даже этим сферам.

Он заявил, что западные банки опасаются вторичных санкций США и блокируют даже легальные платежи, что мешает полноценному экспорту российской продукции. По словам дипломата, это связано с принципом экстратерриториальности американских ограничений.

МИД РФ также сообщил, что сотрудничество между Россией и ООН по вопросам продовольственной безопасности может быть продолжено и после истечения срока меморандума 22 июля 2025 года. Среди возможных будущих проектов – создание банковского канала для расчетов по российскому сельхозэкспорту и завершение инициативы по безвозмездной передаче удобрений странам, испытывающим дефицит.

Ранее в Женеве завершились финальные консультации по Меморандуму о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН о содействии продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В ходе встречи Вершинин и представители ООН обсудили итоги работы по его реализации. Срок действия меморандума истекает в конце июля, его продление изначально не предусматривалось.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.