Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына

Врач объяснил вред от ношения жилетов со льдом в жару

Терапевт назвал самые частые ошибки людей в жару

Tекст: Татьяна Косолапова

«В столичном регионе за окном плюс 33 – говорит мне приложение в телефоне, а по ощущениям все 36, пишет оно мелким шрифтом. На улицу интуитивно выходить не очень хочется, что правильно, подсказывает сам организм. Такую жару лучше проводить в кондиционируемом помещении, благо таких все больше и в домах, и в общественных пространствах», – говорит Парамонов.



Но, по его словам, люди часто допускают серьезную ошибку при использовании кондиционера: часто его выставляют на минимальную температуру – 16 градусов. Но на самом деле, для большинства людей такая температура слишком низкая. Ведь зимой мало кто хочет находиться в помещении, где всего 16 градусов. Оптимальная температура для комфорта – примерно 22–24 градуса.

«Если ставить кондиционер на 16, то быстрее вы не охладитесь. Зато будут колебания от холода к жаре, когда вы замерзнете и начнете его периодически выключать. Истории "я простудился от кондиционера" в основе своей ложны. Заболеть можно от локального переохлаждения, когда на одну сторону тела дуют эти самые "плюс 16"», – поясняет Парамонов.

Еще одна ошибка – пытаться пить ледяные напитки в жару. «Обычно прохладный напиток безопаснее ледяного. Но не потому, что лед "вызывает простуду". Он так же, как и холодный воздух из кондиционера, вызывает локальное переохлаждение глотки и миндалин, и если там есть хроническая проблема, она может дать о себе знать. Такую же опасность представляет и мокрая одежда. Риск локального переохлаждения может провоцировать различные заболевания. Обтереться прохладной водой неплохо, носить жилет со льдом и принимать ледяную ванну – весьма сомнительно», – считает собеседник.

Он также объяснил, почему в Европе экстремальная жара спровоцировала троекратный рост смертности. По словам Парамонова, для взрослого здорового человека жара просто неприятна. А вот для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями она может быть опасна из-за обезвоживания или перегрева организма. Обезвоживание в жару получить очень легко, но оно просто устраняется – организм сам подсказывает, когда пить. Однако у маленьких детей и пожилых этот механизм может давать сбои.

«Когда мы слышим, что в каком-то регионе, как сейчас в Европе, смертность из-за аномальной жары выросла в несколько раз, это не преувеличение. Именно пожилые, люди с хронической почечной и сердечной недостаточностью, другими хроническими болезнями пополняют эту статистику. Перегрев, избыточное повышение температуры тела и тепловой удар больше свойственны детям из-за несовершенной терморегуляции», – рассказывает врач.

Поэтому в жаркую погоду самое главное, по его словам, – помочь тем, кто в этом нуждается. «Дети и пожилые плохо соотносят потребность в воде со своим чувством жажды. Их нужно поить иногда по часам, иногда даже будильник ставить: зазвонил – стакан воды выпей. Простой совет, но позволяющий пережить тяжелый период без врачей», – считает терапевт.

А людям, у которых дома нет кондиционера, он рекомендует проводить время не в парках, а в торговых центрах, где воздух охлаждают промышленные кондиционеры. «Подобным образом поступают люди во многих азиатских странах – Корее, Таиланде, Сингапуре, Японии. В пик жары, который приходится на период с 11 до 17 часов, местные жители находятся исключительно в охлаждаемых помещениях, а на улицу начинают выходить лишь к вечеру. Таким образом им удается спасаться от жары», – подытожил Парамонов.













