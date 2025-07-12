Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.3 комментария
Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в северокорейском Вонсоне, в начале встречи они обменялись необычным приветствием.
В начале встречи Ким Чен Ын заметил, что с их предыдущего общения прошел год. Лавров с юмором ответил: «А вы все еще курите. И я курю».
Также Лавров передал Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина. «Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», – сказал Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на новом курорте в Вонсоне, передает РИА Новости. Кроме того, в рамках визита в КНДР Лавров провел переговоры с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, обсуждались двусторонние отношения, ситуация на Корейском полуострове, а также график предстоящих контактов.
Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в практических областях и обменялись мнениями по ситуации в Северо-Восточной Азии. Москва и Пхеньян подтвердили приверженность политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова. Также стороны подчеркнули решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внешних игроков, которые ведут к росту напряженности в регионе.
По итогам переговоров был подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну теплый привет от Владимира Путина.
Лавров ранее назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым братством».