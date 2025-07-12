  • Новость часаЛавров назвал отношения России и КНДР «непобедимым братством»
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    Америка постепенно разжигает боевой запал Европы
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    10 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    12 июля 2025, 05:00 • Новости дня

    Лавров назвал отношения России и КНДР «непобедимым братством»

    Лавров назвал отношения России и КНДР «непобедимым братством»
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области – прямое подтверждение того, что отношения двух стран можно назвать «непобедимым братством».

    Лавров напомнил, как в ходе первого раунда стратегических переговоров России и КНДР министр Цой Сон Хи охарактеризовала новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства.

    «Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    На это глава МИД КНДР ответила, что таковы стратегический выбор и воля правительства страны.

    «Отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов», –  сказала Цой Сон Хи.

    Она добавила, что правительство страны будет прилежно соблюдать все статьи нового межгосударственного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, его встретили люди с цветами и рота почетного караула.

    Лавров 11 июля прибыл в Вонсан на переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    11 июля 2025, 20:41 • Новости дня
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт в Ростове-на-Дону может стать основанием для проведения проверки и взысканий, считает генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.

    По оценками заслуженного военного летчика России Владимира Попова, расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что руководство военного ведомства может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

    «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня», - сказал Попов, подчеркнув, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

    Ранее Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и близким ей мужчиной из среды чиновников. Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

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    11 июля 2025, 16:01 • Новости дня
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    @ О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Александр Новак допустил, что в ближайшие дни может быть принято решение о полном запрете экспорта бензина из России при необходимости.

    Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил введения полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если это потребуется для стабилизации рынка, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение будет принято в ближайшие дни с учетом ситуации на бирже. Новак отметил: «Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт».

    Ранее российские власти рассматривали возможность такого запрета в случае резкого роста цен, технически профильные ведомства готовы к этому, но пока продолжают мониторинг. Новак напомнил, что сезонные запреты на экспорт топлива уже применялись, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.

    В настоящее время эмбарго на вывоз бензина действует для трейдеров и компаний, производящих менее 1 млн тонн топлива в год. Изначально этот запрет был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года и затем приостанавливался, а позже возобновлялся с исключениями для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Новак также поручил нефтяным компаниям соблюдать планы производства и своевременно завершать ремонты заводов.

    Вице-премьер подчеркнул, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже, чтобы повысить прозрачность операций. Минэнерго и ФАС поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД – устранить проблемы с простоем вагонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость бензина основных марок на Петербургской бирже выросла почти на одну восьмую и достигла рекордных значений года. Запрет на экспорт бензина был отменен досрочно, еще до окончания 2024 года.

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    11 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    На Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, сообщил Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.

    «Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется», – сказано в посте.

    По уточненной информации ведомства, двоих детей доставили в НИИ НДХиТ (Клиника доктора Рошаля) троих взрослых – в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

    «Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», – добавили там.

    Прокуратура Москвы подключилась к расследованию обстоятельств происшествия.

    «На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки.

    О проведении доследственной проверки по факту аварии сообщил столичный СК России, следователи осматривают место ДТП.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в Telegram-канале столичного СК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

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    11 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил неизменность российской позиции по вопросам урегулирования на Украине.

    Лавров заявил: «Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом», передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД сообщил, что передал Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевских властей, в которых, по словам Лаврова, прямо говорится о необходимости уничтожения русских «юридически, а лучше физически». Лавров подчеркнул, что украинской стороне нужна «территориальная целостность», чтобы подавить права русского и русскоязычного населения и уничтожать несогласных.

    Отвечая на вопрос о новых инициативах России по урегулированию конфликта, которые ранее упомянул Рубио, Лавров сказал: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа – так я вам и скажу». Министр также отметил, что не обсуждал с американским коллегой записи, в которых Трамп якобы угрожал нанести удары по Москве: «Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали».

    В ходе переговоров тема Договора о стратегических и наступательных вооружениях не поднималась.

    Напомним, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    12 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    Полиция Москвы задержала подозреваемого в ДТП на Бережковской набережной

    Полиция Москвы задержала водителя, сбившего пешеходов на на Бережковской набережной

    Tекст: Ирма Каплан

    Двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, который совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной вечером пятницы, задержали и доставили в полицию, сообщили в столичном ГУ МВД России.

    В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция установила местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.

    «Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», – передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

    В прокуратуре города добавили, что автомобиль марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. При ДТП в его салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» заявили о попытках ВСУ выстроить оборону на рубеже Хатнее – Амбарное

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    «Командование ВСУ спешно пытается выстроить линию обороны на рубеже Хатнее – Амбарное, оставив боевые группы 143-й механизированной бригады и подразделений теробороны сдерживать наступление «Северян» в районе села Меловое», – сообщает неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    По словам бойцов, мотострелки с упорными боями продвинулись на более чем 600 метров в приграничных лесных массивах, уничтожив несколько боевых групп ВСУ.

    На Сумском направлении мотострелки и морпехи в ходе ожесточенных боев выбили оккупантов с занимаемых позиций в Варачино и окрестных лесных массивах, подразделения десантников зачистили несколько кварталов Юнаковки и выбили противника из опорпунктов в прилегающих лесах.

    «За сутки враг предпринял десять безуспешных контратак: в районах Яблоновки и села Садки, две в окрестностях Кондратовки, по три в Юнаковке и около Андреевки. <...> В них ВСУ задействовали свыше 50 человек, из которых более 30 уничтожены, 12 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы смогли бежать», – сказано в сообщении.

    На Волчанском и Липцовском направлениях «Северяне» уничтожили 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. В Волчанске зачистили девять домовладений и продвинулись в окрестных лесных массивах.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях), – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

    Кроме того, стало известно, что вооруженные формирования Украины привлекли наемников из шести стран НАТО для участия в боевых действиях на северо-западе Харькова.

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    11 июля 2025, 18:45 • Новости дня
    Названы сроки повсеместного внедрения новой системы высшего образования

    Массовое внедрение новой системы высшего образования анонсировано на 2027-2028 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Внедрение реформированной системы высшего образования охватит все российские университеты, начавшись в 2027-2028 учебном году согласно плану Минобрнауки.

    О массовом запуске новой системы высшего образования в России в 2027-2028 учебном году сообщил Telegram-канал Минобрнауки РФ, передает РИА «Новости». В министерстве уточнили: «Когда ждать изменений? 2027/28 учебный год – массовый запуск по всей стране».

    Модернизация высшей школы проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Переход к обновленной системе предполагает изменение структуры образовательных программ, включая выделение базового и специализированного образования.

    С мая 2023 года действует пилотный проект, охвативший шесть ведущих университетов страны, среди которых Московский авиационный институт, МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

    В этих вузах студенты уже обучаются по новой схеме, которая предполагает поэтапное получение базового и углубленного высшего образования.

    Отдельное внимание уделено аспирантуре – теперь это самостоятельная ступень профессионального образования, направленная на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с руководством правительства и профильными министрами по вопросам высшего образования.

    Все российские вузы в 2027 году перейдут на новую модель высшего образования, а первым этапом станет расширение набора студентов по президентскому указу.

    В вузах России планируется ускоренное импортозамещение зарубежного программного обеспечения из-за отзыва лицензий, руководствуясь стратегией цифровой трансформации отрасли до 2030 года.

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    11 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Мантуров поручил ОСК сдать девять круизных судов за два года

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Денис Мантуров озвучил планы по сдаче девяти новых круизных судов отечественного производства в ближайшие два года, включая лайнеры проекта 00840.

    Российские верфи строят девять круизных судов, которые должны быть сданы в течение двух лет, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в видеообращении, передает ТАСС.

    Все суда рассчитаны на перевозку от 140 пассажиров и предназначены для расширения навигации по водным артериям России, включая Азово-Черноморский бассейн, Каспийское, Балтийское и Белое моря, а также озеро Байкал.

    Мантуров подчеркнул, что строительство круизных судов – ключевая часть программы обновления пассажирского флота страны. Он напомнил, что компетенции в сегменте судов смешанного плавания «река-море» начали восстанавливаться со строительства лайнера «Мустай Карим» на «Красном Сормово».

    Также Мантуров поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в течение трех лет после сдачи головного круизного лайнера проекта 00840 передать заказчику еще два аналогичных серийных судна. По словам вице-премьера, спуск на воду четырехпалубного лайнера «Николай Жарков» знаменует переход к завершающей стадии работ, и до конца года теплоход должен быть сдан в эксплуатацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страна обновляет флот и внедряет современные разработки в строительстве морских судов, а также расширяет высокотехнологичные мощности портов.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что важнейшей задачей для судостроительной отрасли сейчас становится укрепление безопасности морских рубежей и развитие арктических ледоколов для круглогодичной навигации.

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт, который заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2».

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    11 июля 2025, 17:15 • Новости дня
    Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Большом драматическом театре Петербурга актриса Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в искусство.

    Как передает РИА «Новости», народная артистка СССР Алиса Фрейндлих удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду ей вручил губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента России.

    Торжественная церемония прошла на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в присутствии ведущих актеров театра, семьи и коллег актрисы. Беглов подчеркнул, что считает большой честью вручить Фрейндлих столь высокую награду и отметил, что артистка является воплощением ленинградского характера.

    В своей речи Фрейндлих поблагодарила присутствующих и отметила, что всю жизнь посвятила театру. Она подчеркнула: «Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством».

    Губернатор добавил, что многие героини Фрейндлих стали по-настоящему народными и остаются в памяти зрителей. Он пожелал актрисе здоровья, счастья и творческих успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил народного артиста России пианиста Дениса Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Президент России вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» заслуженной артистке России Татьяне Булановой за ее вклад в развитие отечественной культуры. Президент России наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    11 июля 2025, 21:00 • Новости дня
    Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР
    Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Самолет главы МИД России совершил посадку в Вонсане, где Сергей Лавров намерен провести переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

    Самолет главы МИД России Сергея Лаврова приземлился в аэропорту города Вонсан, сообщает ТАСС. В этом городе с 1 июля открылась новая прибрежная туристическая зона.

    По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров встретится с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Переговоры пройдут в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел.

    Лавров планирует находиться в КНДР до 13 июля. После этого он отправится в Китай для участия во встрече глав МИД стран ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее авиакомпания Nordwind получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Москвы в Пхеньян.

    Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о подписании Плана культурного сотрудничества между министерствами культуры России и КНДР на 2025–2027 годы.

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    11 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Суд обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании, входящие в ГК «Главпродукт», а также собственность главы компании Леонида Смирнова обращены в доход государства после решения Арбитражного суда Москвы о конфискации из-за вывода их прибыли за рубеж в обход введенных в России контрсанкций.

    «Суд решил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов «Главпродукта» и собственности его главы Смирнова удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно», – приводит ТАСС постановление суда.

    С 2022 по 2024 год через зарубежные головные компании на счета в американском банке JP Morgan Chase было выведено 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей прибыли. С целью создания видимости законности суммы дробились на части до 10 млн рублей.

    Генпрокуратура в иске отмечала, что в 2009 году Смирнов, с гражданством США, перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.

    В октябре 2024 года указом президента России часть компаний «Главпродукта» была переведена под временное управление Росимущества.

    В иске уточнялось, что Смирнов препятствовал деятельности временной администрации, направляя с декабря 2024 года по февраль 2025 года письма с требованиями не сотрудничать с госуправлением и блокировать его работу, включая снабжение зоны СВО на Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также активы более 30 юридических лиц холдинга.

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    11 июля 2025, 22:59 • Новости дня
    В Москве умер старейший из экс-членов политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве ушел из жизни Вадим Медведев – экономист, бывший член политбюро и секретарь ЦК КПСС, соратник Михаила Горбачева, посвятивший годы работы перестройке СССР. Ему было 96 лет.

    О смерти Вадима Медведева сообщил друг семьи Олег Ожерельев, передает ТАСС.

    «Сегодня ушел из жизни Вадим Андреевич Медведев», – сообщил Ожерельев.

    Внук политика Михаил Лавров сообщил, что прощание с Медведевым состоится 15 июля в зале ЦКБ, похоронен он будет на Троекуровском кладбище.

    Вадим Медведев родился 20 марта 1929 года в Ярославской губернии в крестьянской семье, окончил Ленинградский университет и защитил докторскую диссертацию по экономике.

    С 1970 года он занимал различные должности в центральном аппарате КПСС, руководил Академией общественных наук при ЦК КПСС, в 1984 году стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.

    В годы перестройки Медведев способствовал демократизации, поддерживал вывод книг и журналов из спецхрана, инициировал реформы в сфере образования.

    С 1990 года до распада СССР входил в Президентский совет – коллегию ближайших советников Михаила Горбачева.

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    11 июля 2025, 22:26 • Новости дня
    При ДТП с автобусом в Домодедово погиб водитель и пострадали семь человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров, сообщили в Telegram-канале Подмосковной полиции.

    «Сегодня примерно в 20.10 на 37 км автодороги М-4 «Дон» в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. <...> В результате ДТП водитель автобуса погиб. В салоне находилось 12 пассажиров, в настоящее время семь из них обратилось за медицинской помощью», – сказано в посте.

    В полиции уточнили, что, по предварительной информации, водитель рейсового  автобуса совершил попутное столкновение с грузовиком, остановившимся на проезжей части из-за технической неисправности.

    На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на участке затруднено.

    По сообщению регионального ГСУ СК России, следователи возбудили уголовное дело.

    «По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено угодное дело (ст.238 УК РФ)», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Там уточнили, что на место аварии выехали следователи, обстоятельства ДТП, количество пострадавших и степень их травмирования устанавливаются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения пассажирского автобуса маршрута № 125 с грузовиком на улице Суворова в Омске медпомощь понадобилась четырем взрослым и двум детям.

    Днем ранее на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь произошло  смертельное ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, погибли четыре девушки. Позднее стало известно, что спасти водителя легкового авто не удалось, число погибших в ДТП достигло пяти. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования аварии.


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