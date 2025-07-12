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Лавров назвал отношения России и КНДР «непобедимым братством»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области – прямое подтверждение того, что отношения двух стран можно назвать «непобедимым братством».
Лавров напомнил, как в ходе первого раунда стратегических переговоров России и КНДР министр Цой Сон Хи охарактеризовала новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства.
«Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов», – приводит слова Лаврова ТАСС.
На это глава МИД КНДР ответила, что таковы стратегический выбор и воля правительства страны.
«Отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов», – сказала Цой Сон Хи.
Она добавила, что правительство страны будет прилежно соблюдать все статьи нового межгосударственного соглашения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, его встретили люди с цветами и рота почетного караула.
Лавров 11 июля прибыл в Вонсан на переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.