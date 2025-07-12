Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.3 комментария
Лавров передал теплый привет Ким Чен Ыну от Путина
Во время визита в КНДР министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента Владимира Путина и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства.
Сергей Лавров передал главе КНДР Ким Чен Ыну привет от президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.
В ходе встречи Лавров отметил: «Спасибо за возможность беседовать с вами. Это всегда добавляет нам стимулы развивать отношения в развитие тех договоренностей, которые вы с президентом Путиным достигли прежде всего, имея в виду Договор о стратегическом партнерстве».
Глава российского МИД особо поблагодарил Ким Чен Ына за визит в российское посольство 9 мая и его теплую речь по случаю Дня Победы. По словам Лаврова, в те же дни Путин на Красной площади лично общался с командирами подразделений Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области.
Лавров подчеркнул, что президент России передает Ким Чен Ыну самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем существующим договоренностям между странами. Он также выразил надежду на скорое продолжение прямых контактов между российским и северокорейским лидерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане и обсудил вопросы развития отношений между странами.
Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын поддерживают постоянный контакт, заявил иностранных дел России Сергей Лавров. Он также назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым братством».