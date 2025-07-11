Политолог Корнилов: Дуда не убедит Зеленского признать геноцидом Волынскую резню

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Зеленский действительно мог быть не в курсе Волынской резни, поскольку он абсолютно необразованный человек, ничего не знающий об истории Украины. Например, недавно он рассказывал папе римскому Льву XIV про митрополита Андрея Шептицкого, не представляя, что тот был нацистским коллаборантом», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

Собеседник напомнил, «что до избрания на пост президента Зеленский осуждал героизацию бандеровцев, не особо понимая, кто они такие, а сейчас поддерживает ее, по-прежнему не зная ничего о Бандере и его последователях»: «Видимо, вместо уроков истории Зеленский посещал лишь школьный кружок КВН».

«Впрочем, официальный Киев все равно не признает Волынскую резню геноцидом и сейчас, когда Дуда, так сказать, раскрыл Зеленскому глаза на правду. На Украине найдется достаточное количество сторонников Бандеры, которые убедят Зеленского в своей правоте», – посетовал собеседник.

Аналитик также добавил, что значительные части Волыни и Западной Украины были включены в состав СССР в 1939 году и большинство населения там было советскими гражданами.

«Именно поэтому ФСБ регулярно рассекречивает архивные данные, касающиеся событий в этом регионе. Нам нужно тщательно изучать этот раздел истории и предавать гласности полученные сведения, а не отдавать эту тему на откуп Киеву и Варшаве, которые устраивают вокруг этой трагедии политические игры», – резюмировал политолог.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основой для зрелых отношений между Варшавой и Киевом должно стать открытое признание трагедии, связанной с Волынской резней.

По его словам, право совместного почтения памяти жертв и возможность сделать это достойно – ключевая часть процесса примирения и построения хорошего будущего между двумя народами.

Обращение политика было приурочено ко Дню памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенного ОУН*-УПА* (организации запрещены в России) на восточных землях Второй Польской республики.

Ранее Дуда заявил, что Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного разговора с ним, объяснив это пробелами в украинском школьном образовании. По словам Дуды, Зеленский сказал: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни». Президент Польши сказал, что поверил его словам.

В свою очередь, администрация Тернопольской области дала разрешение на дальнейшие работы по эксгумации жертв Волынской резни в Пужниках. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Польша прямо назвала украинских националистов палачами.