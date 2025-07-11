Дуда потребовал от Украины открытого признания Волынской резни

Президент Польши назвал признание Волынской резни условием отношений с Украиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

О зрелых отношениях между Польшей и Украиной, которые возможны только при опоре на правду, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает ТАСС.

Сообщение Дуды приурочено ко Дню памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенного ОУН*-УПА* (организации запрещены в России) на восточных землях Второй Польской республики.

В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дуда отметил: «Только на правде, даже самой трудной, можно построить зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами». Он также выразил желание, чтобы поляки получили возможность узнать места захоронения жертв трагедии, достойно проститься с ними, помолиться и зажечь свечи на могилах.

Президент Польши добавил, что право совместного почтения памяти жертв и возможность сделать это достойно – ключевая часть процесса примирения и построения хорошего будущего между двумя народами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша назвала украинских националистов палачами в контексте обсуждения Волынской резни. Зеленский продемонстрировал недостаточные знания о событиях, связанных с Волынской резней, во время общения с президентом Дудой. Украина разрешила Польше продолжить поиски массовых захоронений жертв Волынской резни.