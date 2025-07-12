Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.4 комментария
Полиция Петербурга задержала стрелявшего после свадьбы гражданина
Полиция Петербурга задержала жениха и шафера за стрельбу у ЗАГСа
Жених и его друг были задержаны полицией после того, как устроили стрельбу в воздух из травматического пистолета у ЗАГСа на Капитанской улице в Петербурге.
Полиция Петербурга задержала двух молодых людей после стрельбы у Дворца бракосочетания на Капитанской улице, сообщает Telegram-канал Петербургской полиции.
Инцидент произошел 11 июля около 16.00, когда в полицию Василеостровского района поступила информация о звуках выстрелов возле ЗАГСа.
По данным полиции, стрелявшими оказались 23-летний жених и его 22-летний друг, которые в разгар свадебного веселья решили «добавить адреналина» и начали стрелять из травматического пистолета в воздух. Их действия шокировали гостей и случайных прохожих.
Молодые люди были задержаны оперативниками уголовного розыска при поддержке сотрудников спецполка прямо во время празднования в ресторане. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для участников инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские в Кемерово задержали участников свадебного кортежа, которые устроили стрельбу.
Ранее в Петербурге полиция арестовала мужчину за стрельбу по дороге на свадьбу.