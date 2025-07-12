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Иран объявил о смене формата сотрудничества с МАГАТЭ
Глава МИД Ирана сообщил о переходе сотрудничества с МАГАТЭ в новый формат
Власти Ирана объявили, что взаимодействие c Международным агентством по атомной энергии будет продолжаться, но теперь перейдет к новому формату в связи с изменившимися обстоятельствами.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна не прекращала полностью взаимодействие с МАГАТЭ, передает ТАСС.
По его словам, сотрудничество с агентством продолжится, но примет новую форму, что связано с изменившейся обстановкой и недавними событиями.
Он подчеркнул, что требования МАГАТЭ о проведении инспекций будут рассматриваться индивидуально Высшим советом национальной безопасности Ирана и только с учетом вопросов безопасности. Арагчи также отдельно отметил обеспокоенность Тегерана по поводу безопасности сотрудников агентства на ядерных объектах из-за риска взрывов неразорвавшихся снарядов, оставшихся после недавней войны с Израилем.
Ранее, 2 июля, президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. С этого момента закон вступил в силу и обязателен к исполнению всеми органами страны.
В последние недели ситуация вокруг иранской ядерной программы обострилась после военных действий Израиля против Ирана и ответных ударов иранской стороны, а также атак США на иранские объекты. Перемирие между сторонами действует с 24 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский чиновник заявил, что часть обогащенного урана в Иране осталась после авиаударов США и может быть доступна иранским инженерам-ядерщикам.
Россия предложила Ирану вывезти излишки обогащенного урана из страны и уведомила об этом США и МАГАТЭ.
4 июля инспекторы МАГАТЭ покинули Тегеран.