Российские войска освободили Предтечино в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены 14 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и материальными средствами.

Между тем в течение недели подразделения группировки «Север» в Харьковской области освободили Меловое. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

В Сумской области группировка продолжила продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР, отчитались в Минобороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 бронемашин. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободив Новоукраинку и Разино.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

При этом противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, два HMMWV и три MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, включая британскую Snatch, а также американские HMMWV и М113. Были уничтожены десять орудий полевой артиллерии, 16 станций РЭБ и 28 складов с боеприпасами.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Червоную Зирку в ДНР. Они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Потери ВСУ при этом составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

При этом ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим.

За последнюю неделю средствами ПВО были сбиты семь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», 36 управляемых авиабомб и 1172 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотников, 612 ЗРК, 24 124 танка и других бронемашин, 1573 боевые машины РСЗО, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области.

До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области.