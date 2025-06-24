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Из украинского плена вернулись 132 жителя Курской области
Москалькова сообщила о возвращении 132 пленных курян и 32 остающихся в Сумах
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что в Россию удалось вернуть значительную часть жителей Курской области, удерживаемых на Украине, однако несколько десятков еще остаются там.
Федеральный омбудсмен во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила о возвращении 132 жителей Курской области, которые ранее удерживались на Украине, сообщает РИА «Новости».
Москалькова отметила, что эти граждане были перемещены на украинскую территорию, и их возвращение стало результатом совместных усилий.
Уполномоченный подчеркнула, что еще 32 жителя Курской области до сих пор находятся в городе Сумы на Украине. Омбудсмен выразила надежду, что благодаря обращениям в международные органы и к Святому престолу удастся добиться их возвращения.
По словам Москальковой, она рассчитывает на соблюдение Женевских конвенций и здравого смысла со стороны украинских властей, чтобы все пленные вернулись на Родину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Татьяна Москалькова попросила обеспечить удерживаемых жителей Курской области всем необходимым.
Омбудсмен также сообщила о возвращении числившихся без вести пропавшими военных.
Напомним, врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что среди разыскиваемых органами внутренних дел жителей приграничных районов Курской области значатся четверо детей.