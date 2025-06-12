Москалькова попросила обеспечить удерживаемых жителей Курской области всем необходимым

Москалькова потребовала для удерживаемых жителей Курской области питание и медикаменты

Tекст: Елизавета Шишкова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинским властям с просьбой обеспечить удерживаемых жителей Курской области всем необходимым, передает РИА «Новости». По словам Москальковой, на территории Украины удерживаются 34 местных жителя, которых вывезли во время временной оккупации части региона.

Москалькова заявила: «Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами и одеждой». Она подчеркнула важность соблюдения международных гуманитарных норм при содержании граждан России.

Также Москалькова рассказала, что российская сторона настаивает на допуске Международного комитета Красного Креста к удерживаемым. По ее словам, ранее Красный Крест не допускали к посещению этих граждан, однако Россия продолжает добиваться их посещения и передачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области.

Между тем власти установили местонахождение почти 1,3 тыс. ранее пропавших жителей приграничных районов Курской области.