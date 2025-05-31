Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Найдены утратившие связь с родственниками 1290 жителей Курской области
Хинштейн: Найдены 1 290 пропавших жителей приграничных районов Курской области
Власти установили местонахождение почти 1,3 тыс. ранее пропавших жителей приграничных районов Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что 1 290 жителей приграничных районов, которые считались утратившими связь с родственниками из-за действий Вооруженных сил Украины, были найдены, передает ТАСС.
Он отметил, что также определено примерное местонахождение еще 421 человека. Хинштейн добавил, что число людей, чье местонахождение до сих пор неизвестно, составляет 576 человек.
По его словам, эти данные получены на основании сведений из различных источников и являются максимально корректными на сегодняшний день.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 13 жителей Курской области находятся на Украине с военнопленными.
Шесть жителей Курской области ранее вернулись домой после обмена военнопленными между Россией и Украиной.