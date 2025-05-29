Москалькова сообщила о содержании 13 жителей Курской области на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Еще 13 мирных жителей Курской области могут находиться на территории Украины вместе с военнопленными, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, речь идет о гражданских лицах, которые не были включены в недавний обмен пленными по схеме «1000 на 1000».

Москалькова пояснила, что информация о возможном содержании этих людей поступила от вернувшихся из украинского плена. «По данным вернувшихся, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен 1000 на 1000. И они содержались гражданские вместе с военнопленными в нарушение всех конвенций», – отметила Москалькова в кулуарах III Национального форума Российского Красного Креста.

Омбудсмен подчеркнула, что содержание гражданских лиц с военнопленными противоречит международным гуманитарным нормам. Она добавила, что этот вопрос остается на особом контроле российских властей и уполномоченных структур.

Украина не смогла набрать тысячу военных для обмена пленными и передала гражданских лиц, включая осужденных за сотрудничество с российской разведкой. Американская родственница украинского военнопленного настаивала, чтобы он не возвращался на Украину, а в России и запросил убежище.