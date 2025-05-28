Кремль объяснил включение гражданских в обмен пленными по схеме «тысяча на тысячу»

Песков объяснил включение гражданских в обмен пленными по схеме «тысяча на тысячу»

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, соотношение военных и гражданских лиц при обмене пленными в формате «тысяча на тысячу» говорит само за себя, передает ТАСС.

Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона не смогла предоставить тысячу военнослужащих и поэтому в обмен включили гражданских лиц, в том числе осужденных за измену и сотрудничество с российской разведкой, а также жителей Курской области, угнанных в плен.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин был осведомлен о таком положении дел.

Ранее Россия и Украина провели крупнейший за все время спецоперации обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

В рамках обменов с Украиной за время спецоперации возвращены около 4,5 тыс. россиян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что исход будущих обменов военнопленными между Россией и Киевом определят результаты текущих переговоров.