Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
Американка убедила военнопленного племянника остаться в России
Тетя из США просила военнопленного племянника не возвращаться на Украину
Американская родственница украинского военнопленного настоятельно рекомендовала ему не возвращаться домой, а остаться в России и запросить убежище.
Гражданка США Ника Уайт, приходящаяся тетей бывшему украинскому пограничнику Евгению Беспарточному, записала видеообращение к племяннику с призывом остаться в России, передает ТАСС.
По информации агентства, записи родственников были показаны Беспарточному после того, как он добровольно сдался в плен российским военным, используя специальный бот обратной связи.
В видеообращении тетя сказала: «Мы все хотим попросить тебя не возвращаться на Украину. Пожалуйста, оставайся в России, попроси политическое убежище». Российские силовые структуры отметили, что Евгению предоставили время обдумать пожелания родственников после просмотра записи.
Помимо тети, свои видеообращения записали также мать Евгения, которая проживает в России, и его сестра. Жена и ребенок Беспарточного остались на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина провели крупнейший за всю спецоперацию обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».
За все время обменов с Украиной в рамках спецоперации вернули около 4,5 тыс. россиян.
Во время обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» Украина не смогла набрать тысячу военных и передала гражданских лиц, включая осужденных за сотрудничество с российской разведкой.