Тетя из США просила военнопленного племянника не возвращаться на Украину

Tекст: Елизавета Шишкова

Гражданка США Ника Уайт, приходящаяся тетей бывшему украинскому пограничнику Евгению Беспарточному, записала видеообращение к племяннику с призывом остаться в России, передает ТАСС.

По информации агентства, записи родственников были показаны Беспарточному после того, как он добровольно сдался в плен российским военным, используя специальный бот обратной связи.

В видеообращении тетя сказала: «Мы все хотим попросить тебя не возвращаться на Украину. Пожалуйста, оставайся в России, попроси политическое убежище». Российские силовые структуры отметили, что Евгению предоставили время обдумать пожелания родственников после просмотра записи.

Помимо тети, свои видеообращения записали также мать Евгения, которая проживает в России, и его сестра. Жена и ребенок Беспарточного остались на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина провели крупнейший за всю спецоперацию обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

За все время обменов с Украиной в рамках спецоперации вернули около 4,5 тыс. россиян.

Во время обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» Украина не смогла набрать тысячу военных и передала гражданских лиц, включая осужденных за сотрудничество с российской разведкой.