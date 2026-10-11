Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Сотрудники Минобороны Германии тайно пожаловались на кадровую политику
Сотрудники министерства обороны Германии выражают недовольство кадровой политикой ведомства, основанной на политических связях, но боятся открыто критиковать руководство, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы.
Сотрудники министерства обороны Германии недовольны кадровой политикой в ведомстве, но боятся открыто критиковать руководство, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt am Sonntag.
В анонимной жалобе, с которой ознакомилось издание, сотрудники задаются вопросом, что является решающим при назначении на должность: профессионализм или личные связи и политические контакты. Отмечается, что многие стремятся «внутренне отстраниться от происходящего», опасаясь тяжелых последствий для карьеры в случае открытого выражения несогласия.
Кроме того, представители коллектива связались с адвокатом, чтобы оспорить назначение сотрудницы на пост руководителя аппарата одного из статс-секретарей министерства. В этом случае кадровый конкурс не проводился, а позиция сотрудников была проигнорирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер (ВС ФРГ) отказывает русским немцам в службе в бригаде в Литве по соображениям безопасности.
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