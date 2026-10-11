Очередь перед Крымским мостом выросла до 900 автомобилей

Время ожидания в очереди перед Крымским мостом достигло двух часов

Tекст: Ольга Иванова

Скопление транспортных средств на подходах к транспортному переходу продолжает расти, передает ТАСС со ссылкой на оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.

Время ожидания досмотра со стороны Краснодарского края составляет около двух часов, там скопилось 600 транспортных средств. Со стороны полуострова в очереди находятся 300 машин, проезда придется ждать около часа.

При этом в 14:00 по московскому времени в очередях с обеих сторон находились 555 автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе движение транспорта по Крымскому мосту возобновили.

В прошлом месяце проезд автомобилей по путепроводу приостановили.