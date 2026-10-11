Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Очередь перед Крымским мостом выросла до 900 автомобилей
Время ожидания в очереди перед Крымским мостом достигло двух часов
Количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани, увеличилось до 900 единиц.
Скопление транспортных средств на подходах к транспортному переходу продолжает расти, передает ТАСС со ссылкой на оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.
Время ожидания досмотра со стороны Краснодарского края составляет около двух часов, там скопилось 600 транспортных средств. Со стороны полуострова в очереди находятся 300 машин, проезда придется ждать около часа.
При этом в 14:00 по московскому времени в очередях с обеих сторон находились 555 автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе движение транспорта по Крымскому мосту возобновили.
В прошлом месяце проезд автомобилей по путепроводу приостановили.