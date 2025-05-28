Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Шесть мирных граждан вернулись в Россию после украинского плена
В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной домой возвратились шесть жителей Курской области, ранее удерживаемые в украинском СИЗО за сопротивление ВСУ.
Шесть мирных жителей из Курской области оказались среди возвращенных в Россию военнопленных в ходе обмена, проходившего три дня, передает ТАСС.
Обмен состоялся по итогам договоренностей между Россией и Украиной в Стамбуле, напомнила уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова.
По словам Москальковой, эти люди не были эвакуированы с Курской области в Сумы, а были арестованы украинскими военными за то, что оказали сопротивление ВСУ.
«Это не те мирные жители, которые были эвакуированы в Сумы, а те, которые оказали сопротивление входящим нацистским войскам и были размещены в СИЗО, тюрьмы и лагеря для пленных», – заявила она на встрече с возвращенными.
Шестеро курян ранее находились в следственном изоляторе, тюрьмах и лагерях для пленных на Украине. Их вернули в Россию наряду с военными, освобожденными в рамках прошедшего обмена.
Среди 34 удерживаемых в Сумах курян большинство — женщины, в том числе пожилые. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Нам известно, что из 34 удерживаемых на территории Сум большая часть — это женщины, в том числе они пожилые женщины», — сказала Москалькова.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, украинский пленный рассказал о страхе командиров ВСУ принимать боевые решения. Украина не смогла набрать тысячу военных для обмена пленными и передала гражданских лиц, включая осужденных за сотрудничество с российской разведкой. Американская родственница украинского военнопленного настаивала, чтобы он не возвращался на Украину, а в России и запросил убежище.