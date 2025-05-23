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    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем
    Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000»
    Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась
    Губернатор: Экипаж Ми-8 ценой жизни увел вертолет от падения на жилые дома
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    Минобороны: Согласованный в Стамбуле с Украиной обмен пленными будет продолжен
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    9 комментариев
    23 мая 2025, 20:50 • Новости дня

    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области

    Москалькова: Украина удерживает в Сумах 34 жителя Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти сообщили, что в ходе обмена возвращены 20 жителей Курской области, однако 34 человека все еще остаются в Сумах.

    Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, в рамках одного из последних обменов удалось вернуть 120 гражданских лиц, среди которых оказались 20 жителей Курской области. Москалькова уточнила: «На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека».

    Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан продолжается и власти прилагают все усилия для их освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области пожаловались на насилие со стороны иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ.

    23 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Названо количество попавших в плен украинских военных

    Mash: Названо количество попавших в плен украинских военных

    Названо количество попавших в плен украинских военных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе между Белоруссией и Украиной стартовал крупнейший обмен пленными за всю спецоперацию на Украине: Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, находившихся в плену три года, Украина – менее 10%.

    Обмен пленными формата «1000 на 1000» стартовал на границе Украины и Белоруссии, пишет Telegram-канал Mash. Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, которые находились в украинском плену за три года спецоперации.

    Украина получает менее 10% своих пленных. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с успехом, однако обмен проходит поэтапно и может продлиться несколько дней – с 23 по 25 мая.

    Mash отмечает, что на данный момент в плену на Украине остается около 1,3 тыс. российских военнослужащих, у России – почти 10 тыс. украинских пленных. В 2024 году проведено 12 обменов, в рамках которых Россия вернула 535 человек. В 2025 году состоялось пять обменов, в результате которых домой вернулись 800 российских военных.

    Российских пленных содержали в колонии в Сумах, преимущественно среди них – бойцы, взятые на Курском и Харьковском направлениях. Им ежемесячно предоставляли сумму, эквивалентную 5 тыс. рублей, для покупки продуктов, лекарств и гигиенических средств. Украинских военнопленных держат в колониях Курской области и в Новозыбкове Брянской области. Местные жители сообщают, что украинские военнослужащие по утрам поют «Катюшу».

    Перед началом обмена Россия и Украина согласовали списки возвращаемых лиц, которые были тщательно проверены ГРУ, ГУР и ФСБ. На процедуру проверки ушло около недели. Списки были переданы сразу после переговоров в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по масштабному обмену военнопленными.

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Ранее сообщалось, что в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по этой же формуле.

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    23 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского

    Лавров заявил о ключевом значении легитимности Зеленского при подписании договора

    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, очевидно, что он неадекватный руководитель, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «неадекватности» Владимира Зеленского как руководителя, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, становится очевидно, что Зеленский – «неадекватный руководитель». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

    Глава МИД России также подчеркнул, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Лавров отметил, что на этапе подписания легитимность тех, кто подпишет соглашение, станет решающим фактором, так как новые власти могут поставить под сомнение достигнутые договоренности.

    Сергей Лавров добавил, что президент России Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима», но при этом российская сторона не отказывается от контактов с Киевом, чтобы согласовать принципы урегулирования, которые устроят всех.

    Кроме того, Лавров считает самым простым путем для урегулирования конфликта на Украине требование к Киеву отменить законы, которые, по его мнению, напрямую нарушают Устав ООН. Он отметил, что западным странам, которые проявляют активность в этом вопросе, следует именно этого добиваться от украинских властей.

    Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна.

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    23 мая 2025, 18:29 • Видео
    Часть Украины станет буферной зоной

    Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    23 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти продолжают оказывать разностороннюю поддержку военно-морским силам Украины, включая поставки катеров и ракет, чтобы «стреножить» действия Черноморского флота России, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон активно помогал и продолжает помогать развитию военно-морских сил Украины с целью ограничить возможности российского флота на Черном море, передает РИА «Новости».

    Посол заявил, что Британия последовательно занималась этим направлением еще до начала спецоперации на Украине.

    Келин отметил, что, по мнению Москвы, Лондон стремится «стреножить российский флот на Черном море», однако соотношение сил в регионе остается в пользу России. Он добавил, что после начала спецоперации Британия продолжила передавать Киеву противокорабельные ракеты и оказывать поддержку в создании флота безэкипажных катеров, а также в планировании операций украинских сил в Черном море, что активно обсуждалось в британских СМИ.

    Дипломат напомнил, что в 2021 году Британия предложила построить для Украины восемь ракетных катеров и заключила соглашение о кредите на 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долларов) для закупки вооружений и строительства флота. Тогда же Киев заявил о планах создания новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях. В 2023 году Британия сообщила о намерении передать Украине 23 военных катера и 20 амфибий «Викинг», а в 2024 году – два минных тральщика Королевского военно-морского флота.

    Ранее посол России заявлял, что Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может быть построена на Азовском море.

    Посольство России обвинило Британию в попытках сорвать переговоры по Украине.

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    23 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска в Харьковской области

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные подошли к пригородам города Купянска в Харьковской области, его освобождение позволит усилить контроль над передвижениями украинской армии, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    От пригорода Купянска российских военных отделяют несколько километров, сказал Ганчев ТАСС.

    «Что также немаловажно – расположение населенного пункта. Он буквально расположен около важной дорожной артерии, контроль которой позволит нашим войскам в значительной степени увеличить контроль над передвижением противника», – добавил собеседник.

    По его словам, именно освобождение Радьковки в Харьковской области позволило подойти к городу так близко.

    В пятницу Минобороны сообщило об освобождении Радьковки.

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    23 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на массовую атаку украинских БПЛА ударами по военным целям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, но, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

    В документе МИД России сообщает, что с 20 по 23 мая зафиксировано 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства по территории России, причем вне зоны спецоперации. По информации ведомства, российская ПВО уничтожила 776 целей, но двенадцать беспилотников достигли своих целей.

    В результате атак погибли и пострадали мирные жители. В Пантелеймоновке в ДНР ранены восемь человек, а в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и получили ранения четверо детей. В Липецкой области восемь человек пострадали после падения сбитого дрона, а в Курской области в результате ракетных ударов пострадали люди, среди них двое детей.

    В сообщении МИД подчеркивается: «Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

    Также министерство сообщило, что президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак, а также отметил продолжение попыток ВСУ нанести удары по российским регионам после вывода украинских военных из Курской области.

    МИД считает, что эскалация атак связана с попытками сорвать процесс прямых переговоров между Россией и Украиной при содействии США и не допустить реализации первых договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых в Стамбуле 16 мая.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.

    В последние дни киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России.

    За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была уничтожена в воздушном пространстве Московской области.

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    23 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине

    Политолог Шеслер: Без USAID украинские организации будут лихорадочно искать деньги

    Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине
    @ IMAGO/onemorepicture/Thorsten Wagner/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Прекращение работы украинского отделения USAID усилит влияние Белого дома на Киев. Теперь офис Зеленского будет более чутко реагировать на каждый оклик из Вашингтона, пытаясь угодить США и боясь прекращения остальной помощи, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине были уволены опорные главы направлений американского Агентства по международному развитию.

    «С помощью USAID американцы внедряли в украинскую политику и общество свою повестку. Агентство зачастую занималось делами, далекими от гуманитарной сферы. Например, я лично видела, как его сотрудники участвовали в предвыборной кампании и вмешивались в ход голосования в Николаеве», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме кураторства избирательного процесса, USAID финансировало информационные проекты, всевозможные сайты, так называемые правозащитные организации. Оно работало почти везде, где можно было реализовать политическое влияние США. Агентство не заменяло собой официальные власти страны, а было параллельной структурой», – пояснила собеседница.

    «Туда, где работало USAID, офис Зеленского и местные органы уже не вмешивались. Это была огромная, в первую очередь информационная, медийная, пропагандистская машина, которая поддерживала националистические проекты, действовала зачастую вразрез интересам Украины, и всегда – против России. С точки зрения влияния США агентство было очень эффективным», – отметила она.

    «Но президент США Дональд Трамп – бизнесмен, мыслящий предпринимательскими категориями. А USAID не создавала никакой добавленной стоимости. Поэтому, очевидно, Белый дом решил закрыть эти проекты. Кроме того, агентство подпало под сильное влияние Демократической партии, что тоже совершенно не на руку новому американскому лидеру», – детализировала аналитик.

    «Увольнение руководства украинских проектов, опорных глав направлений говорит о том, что работа USAID на Украине восстановлена не будет. Осиротевшие организации и медиаструктуры сейчас будут лихорадочно искать финансирование, обращаясь к руководству Евросоюза и украинским олигархам», – спрогнозировала эксперт.

    «Организации, оставшиеся без попечения США, частично получают поддержку, в стране расширяют деятельность европейские НКО, какие-то функции взяла на себя Банковая. Но конечно, прежнего масштаба уже не будет. Причем дело даже не в деньгах. Суть работы USAID заключалась в поддержке из Вашингтона. А сейчас ее нет, нивелирована сама суть агентства», – объяснила политолог.

    «Все это снизит американское участие в украинской внутренней и внешней политике, но одновременно усилит влияние Белого дома на Киев. Теперь офис Зеленского будет более чутко реагировать на каждый оклик из Вашингтона, пытаюсь угодить Трампу и боясь прекращение остальной помощи», – резюмировала Шеслер.

    Ранее стало известно, что США с 1 июля официально увольняют сотрудников гуманитарных программ Агентства по международному развитию (USAID) на Украине. Сокращение коснется, в частности, старшего советника по экономическому росту, старшего технического советника по глобальной безопасности в области здравоохранения, старшего аналитика гуманитарных программ, специалиста по онлайн-тестированию кандидатов на работу в Национальное антикоррупционное бюро Украины, советника по ВИЧ/СПИД, приводит ТАСС данные американского портала госзакупок.

    USAID заморозило все проекты на Украине. Из-за этого под угрозой закрытия оказалось 51% всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

    В свою очередь директор Института массовой информации Оксана Романюк сообщала, что девять из десяти украинских СМИ существуют за счет западных грантов, поэтому на них негативно скажется заморозка американской помощи.

    Кроме того, USAID расторгло грант на 75 млн долларов с Фондом поддержки энергетики Украины. В заявлении энергетического сообщества указывалось, что это приведет к недостатку средств для закупки критически важного оборудования, что негативно скажется на стабильности и развитии всей отрасли в стране.

    Помимо этого, через USAID финансировались «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» (запрещенные в России террористические организации), участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ и устраивающие диверсии на российской территории.

    Как заявлял госсекретарь Марко Рубио, Белый дом закрывает более 80% программ USAID из-за расходов на цели, не соответствующие интересам США.

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    22 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для удара по Льгову в Курской области вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS, сообщил сотрудник Военного следственного управления СК России, проводивший осмотр места удара и изъявший осколки боеприпаса для дальнейшей экспертизы. СК возбудил уголовное дело о теракте.

    На месте обстрела были проведены следственные действия и обнаружены фрагменты и осколки, «предположительно, от РСЗО HIMARS». Объекты изъяты для дальнейшей экспертной проверки, передает РИА «Новости».

    В результате обстрела пострадали местные жители, которые были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Представитель следствия уточнил, что в районе атаки поврежден фасад многоквартирного жилого дома и выбиты окна.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту украинской атаки на гражданские объекты Льгова открыто уголовное дело о теракте, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Среди раненых оказались подростки 13 и 16 лет.

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    23 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Беловского района Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского БПЛА, экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко встретил Волобуева в больнице.

    По словам Хинштейна, медики сразу провели компьютерную томографию пострадавшему и начали подготовку к операции. Он подчеркнул, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, переломы костей таза и руки. После хирургического вмешательства главу района ожидает курс реабилитации.

    Хинштейн отметил, что несмотря на тяжелые травмы, Волобуев сохраняет боевой настрой и беспокоится о необходимости временно оставить работу. Хинштейн выразил благодарность Мурашко и Минздраву России.

    «С августа бок о бок с курскими врачами в регионе работают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА, департамента здравоохранения Москвы. При необходимости – больных регулярно транспортируют в столицу, также активно применяются методы телемедицины. Искренне благодарю медиков за спасённые жизни и неоценимую помощь людям!» – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волобуев получил травмы после атаки украинского дрона по его автомобилю. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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    23 мая 2025, 06:45 • Новости дня
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    @ Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска предприняли попытку прорыва к Горналю впервые после освобождения Курской области от вооруженных сил Украины; группировка российских войск «Север» не допустила прорыва.

    «Впервые после освобождения Курской области враг предпринял попытку прорыва на данном участке фронта. На направлении Запселье (Сумская область) – Горналь нашей разведкой вскрыта группа украинского спецподразделения», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Сообщается, что «морпехи «Северян» в ходе стрелкового боя уничтожили в районе госграницы большую часть оккупантов, остальные сбежали вглубь Сумской области».

    Кроме того, на Сумском направлении российские десантники продвинулись в окрестностях Локни, «перерезая логистические маршруты» ВСУ, зачищено несколько приграничных лесополос. Общее продвижение российских войск на Сумском направлении составило свыше 700 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы четыре боевые группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и станцией РЭБ. В Волчанске российские войска продвинулись на 120 м, ВСУ выбиты из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Также группировкой войск «Север» уничтожены передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях. «Количество уничтоженных ВСУшников из 253 ошб «Арей» говорит о том, что это подразделение криворожских неонацистов также переброшено на данный участок фронта. Созданный изначально как элитное подразделение, начиная с 2024 года штурмовой батальон комплектовался в основном за счет бывших заключенных», – говорится в сообщении.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 210 человек, в том числе более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях, сообщил «Северный Ветер».

    В апреле был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. При этом российские военные освободили и Горнальский Свято-Николаевский монастырь.

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    23 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Над Россией с вечера 20 мая уничтожено 1 тыс. 177 дронов
    Над Россией с вечера 20 мая уничтожено 1 тыс. 177 дронов
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За время отражения массированного налета украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено свыше 1,1 тыс. дронов, сообщило Министерство обороны России.

    С 20.00 мск 20 мая уничтожено 1177 беспилотников самолетного типа, 788 дронов сбили вне зоны проведения спецоперации, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Утром в пятницу Минобороны заявляло, что в России за сутки перехватили и уничтожили 112 украинских дронов.

    В четверг оборонное ведомство указывало, что средства ПВО за день уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа.

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    23 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной

    Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по проведению масштабного обмена военнопленными в ближайшее время.

    Договоренность о проведении крупного обмена пленными между Россией и Украиной была достигнута. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social, поздравив обе стороны.

    «Может ли это привести к чему-то более значимому?» – написал Трамп.

    Ожидается, что обмен состоится в ближайшее время, однако точные сроки и детали пока не раскрываются.

    Ранее в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией.

    Позже российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о стремлении ускорить обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

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    23 мая 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    @ TIL BUERGY/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины осложнил энергетическую ситуацию в странах ЕС.

    По его словам, действия Украины стали одной из основных причин энергетического кризиса в Европе, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что с первого января Украина полностью прекратила транзит российского газа в страны Центральной Европы, что особенно отразилось на энергетической стабильности региона.

    Министр подчеркнул, что основные поставки теперь осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его продолжения на территории Болгарии и Сербии.

    По его словам, Венгрия ежедневно получает более 20 млн кубометров газа через Сербию, что составляет примерно 7,5 млрд кубометров в год.

    Сийярто выразил мнение, что без транзита через Сербию у Венгрии и других стран Центральной Европы возникли бы серьезные энергетические проблемы.

    Он также заявил, что Украина подвела Центральную Европу в вопросах энергетической безопасности, в то время как Сербия действует ответственно и обеспечивает транспортировку необходимого объема газа.

    В феврале Фицо заявил, что российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток».

    Европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

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    23 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    США объявили о прекращении контрактов сотрудников USAID на Украине с 1 июля

    Tекст: Вера Басилая

    Американское Агентство по международному развитию USAID прекратит трудовые отношения с работниками гуманитарных программ на Украине с 1 июля, следует из документов на американском портале госзакупок.

    Соединенные Штаты с 1 июля начнут увольнение сотрудников Агентства США по международному развитию, работающих на Украине, передает ТАСС.

    В документах на американском портале госзакупок указано, что речь идет о сотрудниках гуманитарных программ, среди которых старший советник по экономическому росту, технический советник по глобальной безопасности в здравоохранении, специалист по онлайн-тестированию в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также советник по ВИЧ/СПИД.

    Часть из уволенных была нанята после победы Дональда Трампа на последних выборах президента США. Имена конкретных специалистов в документах не приводятся. В числе контрактов выделяется договор со старшим советником по коммуникациям, сумма выплат которому достигала 455 тыс. долларов.

    В документе говорится: «Цель настоящей поправки – разорвать контракт в интересах правительства. Последний день работы и действия новой редакции контракта – 1 июля 2025 года». Такая формулировка является стандартной для ведомства, отвечающего за эффективность работы правительства США, которым руководит предприниматель Илон Маск. Работникам, уволенным по этому основанию, может быть причитается компенсация, но детали зависят от обстоятельств дела.

    Ранее на Украине из-за прекращения программ поддержки USAID оказалось под угрозой закрытия более половины всех СМИ.

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, включая госдепартамент и USAID.

    Глава DOGE Илон Маск ранее заявил, что американские госслужащие тратят государственные средства на аренду роскошных стадионов и отелей для частных вечеринок.

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    23 мая 2025, 00:36 • Новости дня
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    @ кадр из видео Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара ВСУ по Льгову пострадали 16 мирных жителей, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Двое получили легкие ссадины и отпущены на амбулаторное лечение.

    Представители администрации города и ремонтные бригады сразу после обстрела провели обход поврежденных объектов. По последним данным, повреждены 30 частных домов, выбиты окна в 26 квартирах трех многоквартирных домов, пострадали два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей, рассказал Хинштейн.

    Он сообщил, что специалисты приступят к восстановлению поврежденного жилья, включая замену стеклопакетов. Он заверил, что никто из пострадавших не останется без внимания и всей необходимой поддержки со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан, среди которых были подростки 13 и 16 лет.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Военное следственное управление Следственного комитета заявило, что для удара по Льгову вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS.

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    23 мая 2025, 06:25 • Новости дня
    Песков прокомментировал возможное изменение состава переговорной группы Украины

    Песков заявил, что в переговорах с Украиной имеют значение все нюансы

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что состав украинской переговорной группы может измениться.

    Комментируя сообщения о возможных изменениях в составе украинской делегации на переговорах с Россией, Песков заявил: «Имеют значение все нюансы», – передает РИА «Новости».

    Напомним, источники сообщали, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности России начать совместную работу с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

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