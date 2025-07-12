Ким Чен Ын объяснил выбор места для встречи с Лавровым

Tекст: Мария Иванова

Глава КНДР Ким Чен Ын объяснил, почему решил провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на курорте в Вонсане, а не в Пхеньяне, передает ТАСС.

По его словам, Лавров очень активно работает на внешнеполитическом направлении, и встреча на курорте даст возможность министру немного отдохнуть.

«Вы являетесь первым иностранным гостем для нашего курорта. Мне очень приятно, что мы с вами здесь встречаемся», – заявил Ким Чен Ын.

Сергей Лавров отметил в ответ, что первым гостем на курорте был посол России Александр Мацегора, который так разрекламировал это место, что глава МИД не смог отказаться от приглашения.

В ходе беседы Ким Чен Ын подчеркнул значение визита Лаврова, назвав его важным этапом для выхода российско-северокорейских отношений на новый уровень.

Лидер КНДР также подчеркнул, что укрепление сотрудничества между двумя странами необходимо для защиты их интересов. Он выразил уверенность, что контакт между Москвой и Пхеньяном способствует развитию кооперации в различных сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане.

Лавров передал теплый привет Ким Чен Ыну от президента России Владимира Путина.

При этом Лавров неожиданно ответил на приветствие северокорейского лидера.