Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.4 комментария
В Петербурге скончался раненый посетителем магазина охранник
В Петербурге после нападения в магазине погиб сотрудник охраны
Охранник магазина в Выборгском районе Петербурга умер в больнице после ножевого ранения, его напарник также пострадал при попытке остановить агрессивного покупателя.
Охранник магазина в поселке Парголово Петербурга, который был тяжело ранен ножом после конфликта с посетителем, скончался в больнице, передает РИА «Новости».
Как сообщает пресс-служба городского главка СК, его напарник получил ранение в руку и был доставлен в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.
По данным следствия, инцидент произошел в сетевом магазине на улице Меркурьева. Между охранником и посетителем возникла словесная перепалка, которая переросла в драку: нападавший достал нож и нанес охраннику удар в живот. Второму охраннику досталось ножевое ранение в руку.
В Следственном комитете уточнили, что после инцидента злоумышленника задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц и убийстве. Фигуранту предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос о его аресте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, студент Гнесинского государственного музыкального училища пришел на экзамен с ножом и пистолетом.
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