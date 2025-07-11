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МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
Российский МИД резко отреагировал на слова президент Украины Владимира Зеленского о незнании Волынской резни, усомнившись в его искренности и образованности.
Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Владимир Зеленский либо является безграмотной бестолочью, либо сознательно соврал польскому президенту Анджею Дуде, говоря о незнании Волынской резни, передает ТАСС.
В МИД обратили внимание, что каждый украинский школьник, окончивший среднюю школу в 1980-е – 1990-е годы, знал о терроре бандеровцев и мельниковцев против мирного населения. В ведомстве подчеркнули, что даже в учебниках Украинской ССР открыто рассказывалось о преступлениях украинских коллаборационистов, а первые учебники по истории «независимой» Украины подтверждали нацистскую природу этих движений.
«Анджей Дуда поверил, или сделал вид, что поверил Зеленскому, но киевский главарь настолько привык лгать, что не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же – он безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает», – говорится в заявлении МИД.
По мнению экспертов сторонники Бандеры убедят Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом.