Хиджабы довели депутатов до угроз

Спор вокруг запрета хиджабов в школах Владимирской области выходит за рамки приличий

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг в Кремле заявили, что вопрос о запрете хиджабов в школах относится к компетенции региональных властей. Дискуссия по этому вопросу началась после решения министерства образования Владимирской области дополнить типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников.

По словам замгубернатора Владимирской области Владимира Куимова, запрет был введен после обращений родителей для исключения буллинга и конфликтов между учениками. «У нас были разные случаи. Подчеркивают свою религиозную принадлежность. И дело не в школе и в учителях, вопрос среди детей. Дети по-разному реагируют», – сказал Куимов. Разговор о запрете носить нательные крестики чиновник счел неуместным, поскольку они, как правило, находятся под одеждой.

В ответ координационный центр мусульман Северного Кавказа заявил, что запрет направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. А муфтий Чечни Салах Межиев назвал произошедшее нарушением Конституции. Как заявлял по этому поводу депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, он намерен добиваться отмены «провокационного приказа». Делимханов счел сторонников запрета никабов и хиджабов «безответственными людьми» и обвинил их в подрыве стабильности общества.

В свою очередь депутат Госдумы из Дагестана Султан Хамзаев назвал власти Владимирской области «идиотами». Эмоциональные высказывания политика обсуждались в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1». Ведущий программы, депутат Евгений Попов высказал мнение, что «некоторые избранники народа считают, что им можно больше, чем другим». После эфира он сообщил об угрозах со стороны Хамзаева, который связался с ведущим по телефону.

«Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает», – написал Попов в своем Telegram-канале, где также выложил фрагмент эфира, в котором обсуждались высказывания Хамзаева. Попов назвал Хамзаева «хайпожором», который «работает на клики» (ради популярности в интернете – прим. ВЗГЛЯД).

К дискуссии подключились известные общественные деятели. Как отметила в своем Telegram-канале член СПЧ, журналист Марина Ахмедова, хиджаб не является традиционным элементом одежды для мусульманок России – в отличие от платка. По ее мнению, запрет не следует рассматривать как попытку разжигания межнациональной розни. Журналистка считает, что в обычных российских школах атрибутика других религий в глаза не бросается. «Упор сделан на исламскую одежду потому, что именно исламская одежда присутствует в школах как религиозная. Во Владимирской области много детей мигрантов, которые пришли в школы в хиджабах. Хасидов в шляпах как-то не было», – пишет Ахмедова.

Писатель Роман Антоновский выразил мнение, что запрет направлен против радикальных мигрантов, а не против коренных мусульман России. Во Владимирской области, подчеркнул он, где 98% населения – русские христиане, такая мера сделает пребывание радикальных исламистов в стране менее комфортным. «Пусть остаются дома или вообще к нам не едут», – заключил Антоновский.

Ранее против попыток навязать последователям ислама обязательное ношение хиджабов, в том числе в школах, высказывался президент России Владимир Путин. «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе, – говорил президент. – Зачем нам внедрять чуждые нам традиции? Надо опираться на представителей традиционного ислама».

В экспертной среде отмечают, что люди, критикующие запреты на ношение религиозной одежды, сами порой не в состоянии однозначно сказать, считают ли они хиджаб религиозным одеянием, поэтому меняют позицию в зависимости от ситуации. Кроме того, возмутителен и сам тон критики с их стороны, учитывая слабость аргументов.

«Если раньше на этой теме нельзя было поймать хайп, то сейчас можно.

Соответственно, некоторые люди стали подключаться к дискуссии. Всем ответственным политикам имеет смысл поменьше говорить на эти темы, чтобы не обострять ситуацию. Так устроено медийное пространство. Это как раз тот случай, когда молчание – золото», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике («Единая Россия»).

Депутат напомнил критикам инициативы властей Владимирской области, что подобные запреты ранее вводили другие регионы России. В частности, в Дагестане и Карачаево-Черкесии временно запретили носить никабы, а в Северной Осетии призвали ограничить его ношение. Некоторые школы в Чечне, на Ставрополье и в Мордовии тоже вводили запрет на ношение никабов и хиджабов. Кроме того, Верховный суд выходил с трактовкой аналогичных инициатив, не найдя в них нарушений. «Наверное, это как-то прошло мимо их ушей, а здесь они решили похайповать», – предположил депутат.

То, что запрет на хиджабы в школах не является чем-то принципиально новым для России, подчеркивает и член Общественной палаты России Максим Григорьев. «Регионы имеют право устанавливать «дресс-код» для образовательных учреждений. Схожие инициативы принимались и в других субъектах, – сказал Григорьев. – Мы не должны выделять одну религию на фоне остальных. Поэтому закон, вызвавший так много споров, ограничивает ношение традиционных атрибутов для любой веры, а не только для ислама».

По его словам, в России школы, колледжи, университеты посещают как христиане, так и мусульмане, поэтому «логично, что в подобной среде действуют определенные ограничения, направленные на достижение равенства всех имеющихся в нашей стране религий». «На права ребенка за пределами учебных учреждений никто не посягает», – подчеркнул эксперт.

Участникам дискуссии следует отказаться от резких выражений «и просто разойтись по углам», добавляет Матвейчев. Это особенно актуально в ситуации, когда внешние противники России прикладывают максимум усилий для провоцирования внутри страны межнациональной и межконфессиональной розни.

Спикер также напомнил, что хиджабы не являются традиционной мусульманской одеждой, а в ряде мусульманских стран и регионов Северного Кавказа законодательно запрещены. «В Турции долгое время действовал запрет на хиджабы еще со времен Ататюрка. Хиджабы запрещены во многих странах. Посмотрите на Среднюю Азию. Пройдитесь по улицам в Узбекистане или Казахстане. Вы обнаружите, что женщины не носят хиджабы, а когда приезжают в Россию, то начинают надевать их, чтобы кому-то что-то продемонстрировать», – отметил депутат.

Собеседник подчеркивает, что ограничение во Владимирской области распространяется не только на исламскую, как хотят подать ситуацию критики, а на любую религиозную одежду ради обеспечения светского характера обучения. «Чтобы снять эту проблему, нужно вводить школьную форму, которая может быть своя в каждой школе. Главное, чтобы внутри класса не было демонстрации различий», – заключил Матвейчев.