  • Новость часаВ Белом доме опровергли сообщения о возможном снятии Байдена с выборов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    Глава ВТБ Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер
    Вынесен приговор планировавшим воевать за ВСУ сыновьям липецкого священника
    Байден намерен убедить сторонников в своей пригодности для поста президента
    Зеленский высказал свои опасения о будущем Украины в случае победы Трампа
    В МИД решили не контактировать с США после инцидентов с американскими БПЛА в Сирии
    Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ на подстанцию
    Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

    12 комментариев
    3 июля 2024, 20:01 • Общество

    Дагестан первым сдал «тест на никаб»

    Решение Дагестана о запрете никабов станет примером для остальных регионов России

    Дагестан первым сдал «тест на никаб»
    @ NIELS WENSTEDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Алена Задорожная

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал искреннюю заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести?

    Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов до момента устранения угроз и установления нового богословского заключения. Абдулаев сослался на вынесенное заключение отдела фетв муфтията Дагестана и на заявление министерства по нацполитике и делам религий. Об этом в среду заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов.

    Никаб полностью скрывает лицо и тело человека, оставляя лишь узкую прорезь для глаз. В исламе нет жесткого принуждения носить никаб, поэтому многие мусульманки предпочитают вместо него другую одежду. Обязательное же требование носить никаб существует только в особо строгих и радикальных течениях ислама, таких как, например, салафизм.

    При этом накануне отдел фетв муфтията Дагестана заявлял, что в ходе исследования шариатских текстов не обнаружил достаточных оснований для всеобщего запрета никаба, но указывал на возможный временный и локальный запрет. Там отмечали, что в исламе нет единого мнения о никабе: одни считают его ношение обязательным, другие – «только желательным», третьи – «вовсе нежелательным».

    Против ношения никаба в Дагестане ранее выступил глава республики Сергей Меликов. Это заявление прозвучало в ответ на атаку группы террористов в Дербенте и Махачкале на два православных храма и две синагоги, в результате чего погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских. Меликов считает, что эта несвойственная для кавказских народов одежда дает возможность маскироваться мужчинам, а женщинам – проносить запрещенные предметы.

    Позже против никаба выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который отмечал, что в ряде стран Центральной Азии такая практика уже существует, и «те, кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России». Однако глава СК подчеркивал, что решение по никабу должны принимать законодатели.

    Впервые же тему запрета никаба поднял еще в мае этого года глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, который не только ссылался на опыт Центральной Азии, но и назвал никабы одним из факторов, повышающих риски экстремизма.

    По мнению экспертов, решение муфтията Дагестана по никабам сочли беспрецедентным и важным для всего мусульманского сообщества в России. «Впервые в нашей новейшей истории принимаются конкретные меры по борьбе с радикализмом – причем, что не менее важно, в самой исламской среде», – пишет в своем Telegram-канале социолог Илья Ухов.

    По его мнению, «дагестанский кейс» станет своеобразным тестом для остальных духовных лидеров мусульман. «С кем они на самом деле – со своей родиной, где интересы всех исторически исповедующих ислам этносов защищены, или с глобальным джихадизмом?» – задается вопросом эксперт.

    Своеобразный «тест на никаб», подчеркивает Ухов, позволит понять, «кто реально хочет бороться с салафитским радикализмом, а кто сам внутренне перешел на ваххабитские рельсы и подспудно участвует в радикализации единоверцев». «Муфтий Дагестана поступил максимально красиво, заставив определяться коллег по цеху, тут ему можно только поаплодировать», – пишет Ухов.

    Религиоведы также напоминают, что Дагестан долгое время страдал от террористов, и для жителей региона никаб стал символом ваххабизма. «Борьба с радикализмом идет волнами. В периоды, когда удается добиться успехов и резко сократить количество терактов, она идет на спад. В это время террористы набирают силы и опять наносят удар», – считает зампред экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев. Он полагает, что

    сейчас никабы стали средством маскировки экстремистов.

    Ранее в Дагестане удалось истребить в лесах почти все ваххабитские банды, и «этот успех создал иллюзию победы». «Однако радикальные группировки ислама остались. Об этом постоянно говорил муфтият Дагестана, но его особо не слушали, упирая на то, что они якобы пытаются расправиться с конкурентами. Звучали даже голоса о том, что есть террористы, а есть мирные ваххабиты. Как выяснилось, от мирного ваххабита до террориста один шаг», – добавил Силантьев.

    Религиовед надеется на начало в России «системной борьбы» с никабами. Но при этом кто-то из числа ярых сторонников салафитов может не согласиться с запретом и «продолжит ношение никабов». «И таким образом правоохранители поймут, кого в первую очередь следует досматривать и проверять. Я очень надеюсь, что для террористов будут созданы невыносимые условия», – подчеркнул Силантьев.

    «В целом большинство мусульманских лидеров согласны с тем, что ношение женщинами никаба не является традицией российской исламской уммы. Традиционны лишь платки, хиджабы и национальные уборы», – отмечает Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

    По его оценке, решение Дагестана о временном запрете никаба «является максимально взвешенным» и оно «должно понравиться всем мусульманам». «Возможное недовольство могут высказывать радикально настроенные люди, которые противопоставляют себя традиционным духовным управлениям», – пояснил собеседник, добавив, что для окончательного решения проблемы с радикалами «необходимо создать в каждом ДУМ (Духовное управление мусульман) систему профилактики радикализма».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предложению законодательно запретить ношение никаба в России?





    Результаты

    Главное
    Новак назвал условия для продолжения поставок газа в Европу через Украину
    Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
    СМИ: Восьмиклассник стал новым фигурантом дела о покушении на Симоньян и Собчак
    Как охладиться в жару без кондиционера
    В Москве второй день подряд побит рекорд жары
    Появилась новая версия причины смерти крановщика в Москве
    В Кубинке взорвался ларек с шаурмой, есть пострадавшие

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Провал миротворческой миссии Орбана в Киеве устроил всех

    Виктор Орбан впервые с начала СВО посетил Украину. Один из главных скептиков помощи ВСУ прибыл в Киев не только в статусе премьер-министра Венгрии, но и будучи лидером страны – председателя ЕС. В ходе встречи с Владимиром Зеленским он озвучил предложения по урегулированию конфликта, которые революционны для нынешней Европы, неприемлемы для России и отвергнуты Украиной. Подробности

    Перейти в раздел

    В Миргороде Россия отработала уничтожение украинских F-16

    Уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации. Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16. Подробности

    Перейти в раздел

    Войска Украины и Белоруссии вступили в игру на нервах

    Белорусские ракетные системы выведены на боевые позиции, а Силы спецопераций Белоруссии приведены в боевую готовность. Таким стал ответ Минска на концентрацию украинских войск неподалеку от белорусской границы. Откуда возникло внезапное приграничное обострение и насколько оно опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............