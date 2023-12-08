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Выборы-2024: Голосование – это важнейший элемент народовластия
Политолог Шаповалов: Если человек игнорирует выборы, значит он отказывается от управления государством
Заявления о том, что «на выборах от меня ничего не зависят», говорят о политическом инфантилизме человека, который не желает брать на себя ответственность за управление государством. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Шаповалов.
«Россия является демократической страной. Это означает, что те или иные решения, которые принимает избранная власть, принимаются и народом в момент его волеизъявления. Поэтому выборы – это важнейший элемент народовластия. Это возможность гражданина принять участие в процессе управления страной», – пояснил подчеркнул Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.
«Далее возникает логичный вывод: если человек не идет на выборы, значит он себя лишает важного политического права в рамках его отношений с государством. Человек, осознанно лишающий себя такой возможности, либо что-то недопонимает, либо недооценивает свое место в гражданском коллективе», – указал аналитик.
По его словам, в России многое сделано для того, чтобы все граждане воспользовались избирательным правом. «Избирательный процесс построен в России очень комфортно, голосование не займет существенного количества времени, его можно провести и дистанционно», – напомнил спикер.
Эксперт возразил и тем, кто отказывается участвовать в выборах под предлогом отсутствия кандидатов, которых хотелось бы поддержать. «Выборы – процесс многоступенчатый, и включает в себя такой этап как выдвижение кандидатов. Это право есть у любого гражданина, если он соответствует конституционным требованиям к выборной должности. Поэтому никто и ничто не мешает россиянину поддержать нужного ему кандидата в момент их выдвижения», – детализировал политолог.
«В отличие от США, где электоральный ассортимент фактически ограничен двумя кандидатами, в России таких ограничений нет. Диапазон участников выборов, в том числе президентских, у нас всегда традиционно достаточно велик, они представляют разные политические силы», – заметил собеседник.
«Что касается заявлений о том, что «от моего голоса ничего не зависит» – это и вовсе проявление политического инфантилизма, которое свидетельствует о нежелании человека брать на себя ответственность. Ничего не зависит только от человека, который не ходит на выборы», – резюмировал Шаповалов.