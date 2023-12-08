Выборы-2024: Голосование – это важнейший элемент народовластия

Политолог Шаповалов: Если человек игнорирует выборы, значит он отказывается от управления государством

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россия является демократической страной. Это означает, что те или иные решения, которые принимает избранная власть, принимаются и народом в момент его волеизъявления. Поэтому выборы – это важнейший элемент народовластия. Это возможность гражданина принять участие в процессе управления страной», – пояснил подчеркнул Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Далее возникает логичный вывод: если человек не идет на выборы, значит он себя лишает важного политического права в рамках его отношений с государством. Человек, осознанно лишающий себя такой возможности, либо что-то недопонимает, либо недооценивает свое место в гражданском коллективе», – указал аналитик.

По его словам, в России многое сделано для того, чтобы все граждане воспользовались избирательным правом. «Избирательный процесс построен в России очень комфортно, голосование не займет существенного количества времени, его можно провести и дистанционно», – напомнил спикер.

Эксперт возразил и тем, кто отказывается участвовать в выборах под предлогом отсутствия кандидатов, которых хотелось бы поддержать. «Выборы – процесс многоступенчатый, и включает в себя такой этап как выдвижение кандидатов. Это право есть у любого гражданина, если он соответствует конституционным требованиям к выборной должности. Поэтому никто и ничто не мешает россиянину поддержать нужного ему кандидата в момент их выдвижения», – детализировал политолог.

«В отличие от США, где электоральный ассортимент фактически ограничен двумя кандидатами, в России таких ограничений нет. Диапазон участников выборов, в том числе президентских, у нас всегда традиционно достаточно велик, они представляют разные политические силы», – заметил собеседник.

«Что касается заявлений о том, что «от моего голоса ничего не зависит» – это и вовсе проявление политического инфантилизма, которое свидетельствует о нежелании человека брать на себя ответственность. Ничего не зависит только от человека, который не ходит на выборы», – резюмировал Шаповалов.