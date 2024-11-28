Пассажир с аэрофобией оказал помощь в эвакуации из загоревшегося SSJ в Анталье

Житель Краснодара, страдающий аэрофобией, не смог уснуть во время полета и открыл дверь в салоне загоревшегося самолета

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА Новости, житель Краснодара по имени Султан, страдая аэрофобией, обычно принимает лекарство перед полетами, чтобы уснуть. Однако в этот раз он не принял таблетки, а молился всю дорогу. «Я боюсь самолетов, лекарства каждый раз принимаю. Как будто в тот день это был не я», – рассказал он.

Когда самолет Superjet совершил жесткую посадку в Анталье, экипаж был в шоке. Султан встал и помог открыть аварийную дверь, чтобы пассажиры могли эвакуироваться.

Султан рассказал, что занимается оптовой торговлей фруктами и овощами. Он летел в Египет, но из-за инцидента опоздал на следующий рейс. Так как российские карты не работают в Турции, он провел почти сутки в аэропорту, пока местный житель не помог ему купить билет, дав наличные в обмен на банковский перевод.

Напомним, пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать иск против «Азимута».

До этого следовавший из Сочи в Анталью самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку из-за сильного сдвига ветра.

В результате нештатного приземления на борту вспыхнул пожар. Командир принял решение эвакуировать 89 пассажиров и всех членов экипажа по надувным трапам.

Генконсульство России в Анталье совместно с турецкой стороной и авиакомпанией «Азимут» оказало помощь пассажирам самолета, предоставив питание и размещение в гостинице.