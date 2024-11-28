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    28 ноября 2024, 08:50 • В мире

    Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена

    Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Украина пытается подобрать ключик к психологии Трампа как человека от бизнеса и любителя сделок». Такими словами политологи описывают суть соглашения, которое продвигает сейчас Зеленский избранному президенту США. О какой сделке идет речь и почему вряд ли она реально заинтересует нового хозяина Белого дома?

    Киевский режим модифицирует свою стратегию в отношении Соединенных Штатов. Вместо мантр о «необходимости сдерживания России любой ценой» Зеленский, выражаясь терминологией The Washington Post, пытается «продать» избранному президенту США Дональду Трампу необходимость продолжения поддержки Украины. Доказать, что эта поддержка – не благотворительность, а инвестиция.

    Украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением о сотрудничестве. Они обещают предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку, утверждает издание. И в этом предложении есть своя логика.

    Во-первых, с точки зрения состояния американского общества. На сегодняшний день лишь 18% американцев выступают за увеличение военной помощи Украине. Еще 25% считают, что помощь достаточна, 27% выступают за ее сокращение и 29% не определились.

    Среди республиканцев – то есть электората ныне правящей в США партии – цифры еще печальнее. 10% хотят давать больше, 19% удовлетворены нынешним объемом, 28% не определились – и аж 42% выступают за сокращение финансирования и поддержки. Лишь половина избирателей (и треть республиканцев) считает, что США обязаны помогать киевскому режиму.

    И наконец самое неприятное для Киева – лишь 30% американцев (и 19% республиканцев) считают, что СВО вообще несет какую-то угрозу для интересов США. Для сравнения: в 2022 году так считала почти половина американцев и электората Республиканской партии.

    Во-вторых, с точки зрения персонального подхода. Администрация Джозефа Байдена была заполнена людьми, которые стремились нанести России стратегическое поражение через прямое сдерживание на Украине. Через боевые действия и превращение этой буферной страны в устойчивый антироссийский плацдарм. Поэтому для них сохранение западного контроля над Украиной уже было самоцелью.

    Сторонники Трампа, конечно, тоже не испытывают любви к России – однако у них иные приоритеты. Им важно в первую очередь сохранить американский контроль над Восточной Азией и Ближним Востоком. Украина же представляет для них скорее отыгранный актив, выполнивший все свои изначальные три задачи: разорвать российско-европейские связи, создать кризис в Европе и втянуть Россию в боевые действия. А значит, если смотреть не с идеологической, а с деловой точки зрения, то от этого актива можно избавиться.

    «По сути, Украина пытается подобрать ключик к психологии Трампа как человека от бизнеса и любителя сделок. Но парадокс в том, что она ничего не может предложить США»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. Ни ресурсов, ни земли, ни людей.

    В первую очередь на ум, конечно, приходят природные ископаемые. Западные СМИ писали, что их на Украине огромное количество: уголь, железная руда, редкие металлы, газ и, конечно же, литий. «Примерно 5% мировых критически важных сырьевых ресурсов находятся на территории Украины, которая занимает всего 0,4% поверхности Земли», – утверждала заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. Между тем рынок таких металлов – лития, алюминия, никеля – растет колоссальными темпами. Он удвоился за последние пять лет и, по мнению ряда экспертов, удвоится в течение следующих пяти. 

    И Штатам эти ресурсы интересны. «Украина сидит на минералах стоимостью в 1 трлн долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики», – говорил одиозный американский сенатор Линдси Грэм.

    Однако здесь есть две проблемы. Во-первых, значительная часть этих месторождений (в том числе два из четырех литиевых, о которых столько говорят) находится на территориях, которые вошли в 2022 году в состав России. И любой вариант дипломатического урегулирования конфликта на Украине, на который согласится Россия, будет включать вывод войск киевского режима с российской территории. «У Украины нет разрабатываемых месторождений редкоземельных металлов. А крупные уже под контролем России – например, Володарский рядом с Мариуполем», – говорит Иван Лизан.

    Во-вторых, ряд месторождений (того же титана) находится на территории Днепропетровской области, чей статус пока нельзя назвать окончательным. Ведь, как отметил Владимир Путин на Валдайской конференции, «граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями». А Днепропетровская область (на территории которой расположен второй крупнейший после Донбасса бассейн руд – Криворожский) входит в состав российских исторических территорий. Как и Полтавская (где находятся месторождения газа).

    И никто не будет вкладывать огромные деньги в разработку месторождений на оспариваемых территориях – тем более оспариваемых Россией.

    Не станет вкладывать и в развитие сельского хозяйства – поэтому знаменитые украинские черноземы, представляющие интерес для западных компаний, тоже не являются сейчас тем, что Киев может предложить. Часть из них – та, что к востоку от Днепра, – будет либо под контролем России, либо на оспариваемых территориях. «А все остальное уже контролируется западными ТНК. В результате продукты чернозема – зерно и масличные культуры – можно купить без особых проблем и приключений», – говорит Иван Лизан.

    По мнению Зеленского, еще одним активом могут стать украинские солдаты. Он уже предложил Вашингтону «использовать их опыт для укрепления обороны НАТО и Европы». Проще говоря, разместить бойцов ВСУ на базах США в Европе для того, чтоб высвободить американских бойцов для других театров. Например, для переброски на Ближний Восток или Восточную Азию.

    Однако и здесь Киеву предложить по факту нечего. Во-первых, американские солдаты присутствуют в Европе не для ее защиты, а для контроля над ней. И менять этих солдат на военнослужащих другого государства – это значит передавать другому государству контроль за Европой.

    Во-вторых, особого эффекта от использования украинских военнослужащих в реальных конфликтах не будет. Отчасти потому, что их – опытных, прошедших несколько лет войны, – будет немного (спасибо за это российским ФАБам и другим средствам поражения). А отчасти потому, что тех немногих разберут ЧВК, которые будут платить куда больше, чем американское правительство.

    Таким образом, киевскому режиму в реальности нечего предложить Трампу. Более того, самой готовностью выставить подобное коммерческое предложение Зеленский еще раз доказывает, что не является украинским президентом, выразителем воли живущего в стране населения. «По сути, он демонстрирует неоколониальное желание продать свою страну в обмен на сохранение власти», – резюмирует Иван Лизан.

    И в таких условиях Зеленский сильно рискует эту власть потерять. Причем даже не усилиями России, а волей украинских же избирателей.

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