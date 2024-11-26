Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».5 комментариев
Американцы высказались за прекращение помощи Украине
51% американцев считают необходимостью прекращение военной помощи Украине
Согласно опросу CBS News и YouGov, 51% американцев считают, что США должны прекратить военную помощь Украине, 79% респондентов уверены, что новая администрация Трампа должна сфокусироваться на ограничении этой поддержки.
Согласно данным опроса, проведенного телеканалом CBS News и социологической службой YouGov, большинство американцев выступают за прекращение военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Из более чем 2,2 тыс. опрошенных 51% считают, что США не должны продолжать отправку оружия и военной поддержки Киеву, в то время как 49% по-прежнему поддерживают такие меры.
Кроме того, 79% респондентов полагают, что ограничение помощи Украине должно стать приоритетной задачей для администрации избранного президента Дональда Трампа. Из них 33% считают, что это должно быть «высокоприоритетной» задачей, а 36% присвоили ей «среднюю степень приоритетности». Опрос проводился в период с 19 по 22 ноября и охватил широкий круг американцев.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена активно поддерживала Украину, предоставляя гуманитарную и военную помощь, в том числе обучение украинских военных, на сумму, превышающую 59 млрд долларов. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что увеличение поставок оружия Украине не изменит их решимости во время специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года, Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку.
Киев пообещал Трампу энергоресурсы и минералы, включая литий, в обмен на военную помощь.