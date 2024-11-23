The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.