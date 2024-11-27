Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

Tекст: Евгений Крутиков

Ситуация на западном направлении, которое включает в себя оперативные районы Красноармейск (Покровск) – Селидово, Курахово и Великой (Большой) Новоселки – Гуляйполе, складывается сейчас для ВС РФ очень удачно. Благодаря грамотной тактической схеме, в которой сочетается окружение укрепрайонов противника и прямые штурмовые действия, удалось почти полностью изолировать крупный гарнизон Курахово и полтора десятка укрепленных сел вокруг и вынудить части ВСУ начать покидать город. Даже если противник решит зацепиться за промзону на западе Курахово (район ТЭЦ, трубного и машиноремонтного заводов), это лишь приведет к дополнительным жертвам среди ВСУ.

Освобождение Курахово приведет к выравниванию линии боевого соприкосновения на широком участке фронта и высвобождению крупных сил ВС РФ, которые пока заняты ликвидацией мини-котлов и так называемых карманов южнее и юго-восточнее города. Пока противник имеет возможность на этом направлении удерживать прямую линию обороны из-за обилия переброшенных в этот район подразделений, но это продлится недолго, поскольку западнее Курахово у ВСУ нет никаких оборонительных линий. Это означает предпосылки для прорыва фронта на данном участке уже в ближайшие недели, когда будет исчерпан лимит боеспособности остающихся на этом участке частей ВСУ.

В аналогичном положении оказался и гарнизон Великой (Большой) Новоселки, на который Киев возлагал большие надежды. Этот крупный по местным меркам населенный пункт использовался как отправная точка для «контрнаступа» в прошлом году, но со временем превратился в важнейшую позицию для связи группировок ВСУ в Угледаре, Курахово, на Времевском выступе и на восток до Гуляйполя.

После освобождения Угледара Великая Новоселка стала передовой позицией ВСУ. Она не только обеспечивала связь с Курахово, но и прикрывала весь фланг огромной группировки ВСУ на восток до Запорожья. Без Великой Новоселки вся эта конструкция может свернуться в рулон до Днепра.

По последним данным, передовые части ВС РФ заняли восточные окраины Великой Новоселки с двумя вынесенными за жилую застройку промзонами (склады). Оборона ВСУ с несколькими недавно отрытыми круговыми укрепами посыпалась. Одновременно бригада тихоокеанских морпехов, двигаясь севернее Великой Новоселки, заняла село Раздольное и перерезала трассу на Курахово, что означает начало окружения населенного пункта по угледарскому сценарию.

ВСУ почти наверняка будут пытаться удержать Великую Новоселку, несмотря на то что оборона противника проявляет тенденцию к схлопыванию на глазах. Но и на этом участке можно спрогнозировать тактическое поражение противника до конца года.

В результате возникнут предпосылки для сворачивания всего фронта до реки Днепр, включая непосредственно район Запорожья.

Примечательно, что две оборонительные линии, включая десятки километров «зубов дракона» и прочих противотанковых укреплений, противником построены фронтом на юг. А наступление российских войск развивается с востока на запад, что делает все эти постройки бесполезными. Уже сейчас передовые части ВС РФ прошли часть линий «зубов дракона» и вклинились между ними, не встречая там сопротивления.

Также западнее началось прямое давление на Гуляйполе и Орехов со стороны «старых» позиций российских войск. Несколько дней назад было занято небольшое село Белогорье, а за ним те же части ВС РФ вышли на окраины Малой Токмачки, которая примыкает к городу Орехову. У Гуляйполя занят поселок Марфополь. Понятно, что на этом направлении сопротивление противника гораздо сильнее, но в любом случае все эти действия заставили противника нервничать. Стали появляться заявления о том, что якобы ВС РФ готовят удар на Запорожье группировкой до 130 тыс. человек.

На северном участке западного направления ясные очертания начинает получать операция по окружению Красноармейска (Покровска). Противник сосредоточил наиболее боеспособные части прямо перед населенными пунктами Лысовка и Сухой Яр, а ВС РФ сейчас планомерно продвигаются чуть южнее вдоль полотна железной дороги и автотрассы, гоня перед собой полуразбитые части ВСУ из Селидово.

На их плечах к 27 ноября уже занято село Желтое, и дальнейшее продвижение приведет к постановке под огневой контроль основных въездов в город и транспортных развязок. Получится Селидово-2, хотя Красноармейск в последний месяц противник сильно укреплял.

Чуть южнее в полях, где вообще отсутствуют укрепленные позиции противника, ВС РФ продвигаются рывками в западном направлении и практически дошли до села Пушкино. Оттуда до границы Днепропетровской области осталось по прямой пять километров, и там вообще нет украинских войск. Но пока это движение ВС РФ не связано с выходом к Днепропетровску, а обеспечивает устойчивость фланга группировки, что окружает Красноармейск.

Также успехи отмечены в течение недели в Часовом Яре. Там бои идут уже непосредственно на территории огнеупорного завода – главной позиции ВСУ в городе. Группировка противника в черте города рассечена надвое, хотя все еще сохраняет боеспособность. А прорыв южнее в направлении на села Ступочки и Предтечино приведет к выходу на новое оперативное направление – на Константиновку.

На этом фоне в последние дни стали поступать сообщения об изменении характера боевых действий на обширном участке линии боевого соприкосновения, условно называемом «приоскольским», поскольку ограничен естественной и прямой преградой – рекой Оскол, протекающей там строго с севера на юг.

Бои на этом участке длительное время носили позиционный характер, с последовательным, но медленным и очень локальным продвижением ВС РФ на запад. Постепенно темп продвижения там наращивался, и пару месяцев назад российские войска вышли к реке. Также наращивался темп продвижений и на двух других точках прорыва. Рельеф местности с изобилием высот, меловых гор, карьеров и отвалов превратил боевые действия на этом участке в ожесточенное отвоевывание каждой такой безымянной высоты и находящихся в низинах населенных пунктов.

Ситуация стала резко меняться после того, как несколько бронегрупп ВС РФ сумели рывком пробиться в сам город Купянск и после ожесточенных боев закрепиться в так называемом Заосколье – восточной части города, состоящей в основном из обширной промзоны. Противник был настолько обеспокоен этим прорывом, что даже перекинул в Купянск одну из бригад с Курской области. Это единственный такой случай за три месяца.

ВСУ в Купянске сосредоточились на массированных ударах дронами и артиллерией по российским частям, закрепившимся в Заосколье. Расширить плацдарм в такой ситуации не представлялось возможным, и части прорыва ВС РФ 26 ноября утром вышли из центральной части Купянска и отошли на более безопасную позицию в северной части промзоны, чтобы избежать бесполезных потерь. Надо подчеркнуть, что это было решением нашего командования, а не результатом каких-то контрнаступательных действий ВСУ. Заосколье сейчас – «серая зона», занять которую ВСУ не могут.

А 25 ноября стало известно о том, что несколько штурмовых групп ВС РФ на лодках форсировали реку Оскол примерно в 20 км к северу от Купянска в районе населенных пунктов Двуречная и Новомлыновск. Им удалось даже закрепиться на западном берегу реки, который представляет из себя «меловые горы», в отличие от пологого восточного берега. Потому, кстати, форсирование реки с востока – очень технически сложная задача.

Скорее всего, это была разведка боем, попытка обозначить саму возможность форсировать реку, что чрезвычайно опасно для противника, поскольку его резервы, как и вообще основные силы, сосредоточены в Купянске и вокруг него. Те разрозненные части ВСУ, что остаются на восточном берегу реки, постепенно лишаются снабжения. В Приосколье формируются сразу два крупных котла, а выход ВС РФ на западный берег реки – вопрос времени.

Таким образом, стратегическая инициатива полностью принадлежит ВС РФ практически по всей линии боевого соприкосновения. Только на западном участке (от Красноармейска до Гуляйполя) ВС РФ одновременно проводят в разных точках до 20 наступательных действий. Украинская оборона трещит по швам сразу в нескольких ключевых пунктах. Например, крайне опасным для Киева выглядит положение в Часовом Яре и южнее него.

Стратегия ВС РФ давления на противника сразу во многих точках сейчас достигла своего пика. Угроза обрушения обороны ВСУ назревает по всему фронту, что способно привести к эффекту домино, когда локальный прорыв перерастает в широкое наступление по всему направлению. Сроки такого прорыва называть было бы преждевременно, но его реализация приведет к изменению всего характера спецоперации.