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    1 октября 2024, 20:00 • Общество

    Потеря Угледара заставит ВСУ забыть про обстрелы Донецка

    Военные эксперты оценили последствия операции ВС России по освобождению Угледара

    Потеря Угледара заставит ВСУ забыть про обстрелы Донецка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Военкоры сообщают о взятии Угледара. По их данным, противник покинул большую часть территории города, однако в ряде мест его присутствие пока сохраняется. Эксперты прогнозируют, что освобождение Угледара позволит российским войскам не только выйти во фланг группировки ВСУ под Курахово, но и в перспективе лишить противника возможности обстреливать Донецк из ствольной артиллерии.

    Российские войска продолжают продвижение в ДНР. По информации военкоров, бойцам удалось освободить Угледар. Как сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в интервью РИА «Новости», в ночь на вторник по позициям противника в городе активно работали артиллерия и РСЗО.

    По его словам, отступление украинских солдат носило хаотичный характер, при этом единственная дорога, ведущая за пределы города, простреливалась российскими силами. В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщали, что в населенном пункте до сих пор остаются «разрозненные группы противника», которые лишь предстоит «зачистить». Официального подтверждения информации о взятии города от Минобороны пока нет.

    При этом британское издание The Telegraph пишет о сотнях боевиков ВСУ, оказавшихся «в ловушке» внутри Угледара, ведь пути к эвакуации из населенного пункта отрезаны, а запасы продовольствия и боеприпасов на исходе. Из окружения украинские военные пытаются «выскользнуть» небольшими группами по 10 человек, из которых выживают лишь четверо-шестеро.

    В экспертной среде отмечают, что быстрое освобождение города стало возможным благодаря качественной подготовке российских войск к штурму. Противнику постепенно отрезали основные линии снабжения и параллельно создавали возможности для взятия города в кольцо. В дальнейшем этот успех позволит продолжить продвижение вглубь территорий, оккупированных ВСУ.

    «Штурм Угледара продолжался 12 дней. На текущий момент известно, что российские войска заняли большинство ключевых точек в городе: северо-запад, восток, центр. Наши бойцы передвигаются по территории населенного пункта достаточно свободно. Однако впереди много работы: присутствие украинских военных до сих пор сохраняется», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    «Они в основном укрываются в подвалах и небольших закоулках. Необходима полная зачистка Угледара. Скорее всего, на это уйдет не более суток-двое. После того, как процесс завершится, Министерство обороны официально сообщит об освобождении города. Однако с оперативной точки зрения противник потерял населенный пункт уже безвозвратно», – отмечает он.

    «Столь быстрая скорость взятия Угледара объясняется тем, что у ВСУ попросту развалились западный и северный оборонительные фланги. На этом фоне Россия не стремилась к осуществлению лобового штурма. Ставка была сделана на создание угрозы окружения украинской армии: мы шаг за шагом обрывали логистические пути противника», – полагает собеседник.

    По его словам, это стало возможно после освобождения Водяного и шахты «Южнодонбасская № 3», которая давала ВСУ возможности огневого контроля на севере. «Помогло и форсирование танкистами реки Кашлагач, на берегах которой был создан плацдарм – он позволил обойти Угледар с запада. Таким образом, противник лишился главной транспортной артерии, связывавшей населенный пункт с тылом», – рассуждает эксперт.

    «В итоге украинским военным пришлось выходить из города, преодолевая водные преграды на севере, что привело к огромным потерям живой силы и техники. Населенный пункт фактически лишился нормального логистического сообщения, что сделало его дальнейшую оборону практически невозможной», – считает он.

    «Взятие Угледара сопоставимо по значимости с освобождением Авдеевки.

    Конечно, у противника еще осталась вторая линия обороны, но теперь выход к таким селам, как Новоукраинка, Богоявленка, Екатериновка и Елизаветовка, для нас будет значительно облегчен. Войска будут активно прощупывать степень их защиты. В перспективе также открываются возможности для начала атаки на Курахово с юга», – акцентирует Рожин.

    Подготовительные мероприятия для освобождения Угледара шли около месяца, напоминает военкор Федор Громов. «Это был целый комплекс действий российской армии – взятие населенных пунктов Пречистовка и Константиновка, занятие территорий шахт «Южнодонбасская № 1» и «Южнодонбасская № 3», – рассказал он.

    «Кроме того, огромное преимущество было достигнуто благодаря правильным действиям группировки войск «Центр», которая вынудила командование ВСУ оттянуть часть своих сил с Угледарского направления на Покровское», – пояснил спикер.

    «Также взятие Угледара позволит раскрыть логистический потенциал соседней Волновахи.

    Это железнодорожный узел, одна ветка которого идет на Мариуполь, а вторая – на Запорожье. Мы сможем пользоваться ими в полной мере и не опасаться обстрелов. Это даст резкое упрощение нашей логистики и обеспечит гораздо большую маневренность армии», – отметил эксперт.

    «Однако в районе населенного пункта Богоявленка, расположенного к северу за Угледаром, имеется еще один укрепрайон ВСУ, заблаговременно созданный ими. Сроки его взятия прогнозировать сложно. Пока непонятно, будет ли готова украинская армия перекидывать туда силы с других направлений, чтоб удержаться здесь», – сказал собеседник.

    «Если мы возьмем и этот укрепрайон, то мы выйдем и на фланг Курахово, где расположена ствольная артиллерия противника. Это последняя из оставшихся точек, из которой можно достреливать до Донецка. То есть возможности огневого поражения республиканского центра для ВСУ значительно сократятся», – заключил Громов.

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