На Украине признали, что бои идут уже в черте Угледара в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бои в Угледаре, находящемся на подконтрольной украинским войскам территории ДНР, продолжаются в черте города, передает ТАСС.

Накануне украинское издание «Страна» опубликовало информацию, в которой военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подтвердил тяжелое положение украинской армии в этом районе. По его словам, войска сталкиваются с серьезным сопротивлением, а пути отступления находятся под огневым контролем российских Вооруженных сил.

Военнослужащий также сообщил, что у украинских войск заканчиваются продовольствие и боеприпасы, что значительно осложняет оборонительные действия в Угледаре.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.