У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
На Украине подтвердили бои в черте Угледара в ДНР
На Украине признали, что бои идут уже в черте Угледара в ДНР
Ситуация в Угледаре, где бои продолжаются в городской черте, остается сложной для украинских военных, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, бои в Угледаре, находящемся на подконтрольной украинским войскам территории ДНР, продолжаются в черте города, передает ТАСС.
Накануне украинское издание «Страна» опубликовало информацию, в которой военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подтвердил тяжелое положение украинской армии в этом районе. По его словам, войска сталкиваются с серьезным сопротивлением, а пути отступления находятся под огневым контролем российских Вооруженных сил.
Военнослужащий также сообщил, что у украинских войск заканчиваются продовольствие и боеприпасы, что значительно осложняет оборонительные действия в Угледаре.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.