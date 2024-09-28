ВСУ в Угледаре оказались в окружении и под огневым контролем сил ДНР

Украинская группировка войск в Угледаре оказалась в блокаде, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По информации источника, город окружен, и единственной дорогой, по которой украинские войска пытаются выйти, полностью контролируется огневым воздействием. «Клещи вокруг города сжимаются все сильнее», – подчеркнули в силовых структурах.

Также сообщается, что украинские военнослужащие на этом участке фронта несут значительные потери. В дополнение к этому, многие из них решают сдаться в плен. Ситуация на фронте остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может существенно повлиять на ход боевых действий в этом районе.

Ранее российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

На угледарских улицах уже ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков, сообщал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Российские войска перерезали и взяли под огневой контроль ведущие в Угледар дороги, сообщал Владимир Рогов.