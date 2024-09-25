Пушилин: На улицах Угледара начались бои за его освобождение

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские войска все еще могут обстреливать населенные пункты региона со стороны Угледара, заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

Теперь же киевский режим начал публично заявлять, что Угледар не имеет такого военного значения.

«Все время этот Угледар был очень важным логистическим центром, узлом, а теперь это уже не важный населенный пункт. Чего же вы столько там жизней положили? Чего же вы там столько наворотили, если это такой не важный город», – сказал глава ДНР.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за ситуацией вокруг Угледара. Песков отметил положительную динамику хода специальной военной операции по этому направлению.

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины Угледара, украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения.