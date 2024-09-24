Российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР

  • Новость часаРоссийские войска вошли на окраины Угледара в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как абхазский музей сделал героем Басаева
    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова
    Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии к войне
    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Подполье сообщило об ударе по группе операторов дронов ВСУ в Херсоне
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру
    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    29 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    66 комментариев
    24 сентября 2024, 21:48 • Новости дня

    Российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. 

    Он отметил, что российские силы продвигаются шаг за шагом по кварталам на окраинах Угледара, сообщает РИА «Новости».

    По словам Рогова, текущая ситуация для украинской 72-й бригады в Угледаре является критической. Он подчеркнул, что враг находится под угрозой окружения, что может привести к массовой сдаче в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявлял, что российские войска продолжают окружение Угледара, создавая сложности для украинских сил.

    24 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Военкор Коц сообщил о кадровых перестановках в подразделениях после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с проверкой, проведенной после гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»), за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц, кадровые изменения прошли почти во всех подразделениях 87-го отдельного мотострелкового полка, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц со ссылкой на «источник, знакомый с ходом проверки», сообщил в Telegram: «Собственно, вот ее результаты. Здесь не только выводы, но и кадровые последствия. А также штатные изменения в области комплектования подразделениями БПЛА».

    Сообщается, что военное ведомство совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ «завершили разбирательство по обстоятельствам гибели» «Гудвина» и «Эрнеста», а также «фактам, указанным в их видеообращении».

    В результате «за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц». Поручено усилить полк, в котором служили «Гудвин» и «Эрнест», «опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знающими специфику работы с личным составом в условиях боевых действий».

    Так, новым начштаба – замкомандира полка стал «кадровый военнослужащий, окончивший Московский военный институт» в 2001 году, а офицер, которого он заменил на этой должности, понижен до командира стрелкового батальона. Новым замкомандира по военно-политической работе также стал «опытный офицер», он «уже приступил к исполнению своих обязанностей». Подчеркивается, что кадровые изменения охватили почти «все подразделения полка (батальоны, роты, взводы)».

    Напомним, глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин». По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Удар беспилотников ВСУ привел к гибели военнослужащих.

    Коментарии (38)
    24 сентября 2024, 04:25 • Новости дня
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине

    Полянский назвал Британию «главным противником» урегулирования конфликта на Украине

    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британия играет ключевую роль в срыве мирных инициатив по Украине, она «главный противник мира», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Полянский заявил, что Британия играет значительную роль в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, именно Лондон стоит за множеством инициатив, которые подрывают все мирные усилия в регионе. В частности, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле.

    Полянский также подчеркнул, что позиция Лондона объясняется многовековой русофобией, культивировавшейся в стране и достигшей теперь своего апогея.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

    Коментарии (33)
    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска
    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили авиаударом пункт временной дислокации украинской армии у Купянска, министерство обороны опубликовало соответствующую видеозапись.

    В ходе удара уничтожено до 40 боевиков и пять единиц военной техники, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что удар наносился объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-1500.

    Ранее Минобороны сообщало об уничтожении десятков украинских военных на Купянском направлении ударом бомб ФАБ-500.

    Коментарии (7)
    24 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным. Подобная риторика стала следствием неправильного учета им собственной роли в нынешних раскладах. Однако Украина действительно может оказаться на «пороге мира», если киевские власти объявят о капитуляции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский надеется, что Запад консолидируется и, с одной стороны, даст Киеву вооружение и все необходимые разрешения, а с другой стороны – максимально надавит на Россию и принудит ее к переговорам о мире», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Однако, добавил он, европейские страны совместно с США уже выработали некую программу развития украинского конфликта, в основу которой положены в первую очередь их собственные интересы. На этом фоне заявление Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным, полагает собеседник. 

    «Подобная риторика стала следствием неправильного учета Зеленским собственного места, значимости и роли в нынешних раскладах. Он тешится завышенными надеждами, и это рождает у него наполеоновские комплексы», – пояснил Скачко.

    По его мнению, заявление Зеленского адресовано как украинцам, там и внешним игрокам. «Он хочет произвести впечатление и на собственное население, и на мирового обывателя – прежде всего представителя Глобального Юга или мирового большинства», – уточнил эксперт. Однако, как заметил спикер, получается это у Зеленского не очень хорошо.

    «В американском дурдоме сейчас проводят день открытых дверей, а городской сумасшедший в майке цвета хаки пропагандирует шизофрению», – сыронизировал политолог. В заключение Скачко отметил, что Украина окажется «на пороге мира», когда киевские власти примут решение о капитуляции.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется. По его мнению, Украина «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Однако несмотря на такую оценку, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию.

    Кроме того, он сообщил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией». «Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> «План победы» – это усиление Украины, украинской армии», – приводит ТАСС слова Зеленского. 

    Между тем телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (10)
    24 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в зоне специальной операции в последние сутки потеряла свыше 2 тыс. военнослужащих, сообщило министерство обороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны у Липцов, Волчанска и Волчанских Хуторов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражена контратака нацформирования «Кракен», в зоне действия группировки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны у Купянска и нескольких других населенных пунктов Харьковской области, а также у Макеевки, Невского в ЛНР и у Торского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 420 человек, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М198, САУ «Акация», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие L-119 и четыре полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины у Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинины, Ступочки, Предтечино, Белой Горы, Максимильяновки и Катериновки в ДНР.

    В этой зоне ВСУ за сутки потеряли до 810 человек, БТР, боевую бронированную машину, САУ Krab, М777, две гаубицы FH-70, орудие Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, орудия L-119 и М119. Также уничтожены станция РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила формирования 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки в ДНР.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение и нанесли удары по 67-й, 100-й механизированным и другим украинским бригадам. ВСУ потеряли до 555 военнослужащих, БТР М113, боевую бронированную машину Kirpi и несколько артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила несколько подразделений, в ее зоне ВСУ потеряли до 130 человек. Подразделения группировки «Днепр» нанесли урон живой силе и технике в Запорожской и Херсонской областях, украинская армия потеряла там до 50 человек.

    Коментарии (10)
    23 сентября 2024, 23:28 • Новости дня
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине, вероятно, завершится сохранением контроля России над новыми регионами на длительное время, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Наиболее вероятным исходом... будет сохранение... (контроля России над) частью территории Украины... временно», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на New York Times слова президента Чехии. По мнению политика, такое временное состояние может растянуться на многие годы.

    Павел считает, что Украина не сможет вернуть границы 1991 года, а Россия, в свою очередь, не получит официального признания новых регионов со стороны Украины. Павел также подчеркнул, что Киеву следует реалистично оценивать шансы на возвращение к прежним границам.

    Чешский президент высказал мнение, что на фоне требований стран-союзников ограничить помощь Украине, ей будет сложно достичь своей цели. Павел также назвал чепухой призывы к Украине просить о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел заявил, что представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью.

    Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия не знакома с «мирным планом» Зеленского и считает, что Киеву свойственно показывать «стремление к миру» через военные действия, такие как вторжение ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (7)
    24 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    Составлен поименный список удерживаемых ВСУ жителей Курской области

    Мирошник сообщил о составлении поименного списка удерживаемых ВСУ жителей Курской области

    Составлен поименный список удерживаемых ВСУ жителей Курской области
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Константин Сергеев

    Россия располагает поименным списком мирных жителей Курской области, удерживаемых ВСУ, он передан правоохранительным органам, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Поименный список есть... передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. По этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Решается оно путем давления либо победой на поле боя», – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Он добавил, что, по последним данным, в здании в Судже украинские военные удерживают от 70 до 120 мирных жителей Курской области. Причем, по мнению Мирошника, количество людей может быть и больше.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

    Коментарии (2)
    24 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР

    Источник: Десантники ВСУ самовольно оставляют позиции в ДНР

    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады начали самостоятельно покидать позиции в ДНР из-за недостатка боеприпасов и продовольствия, сообщил источник в российском силовом ведомстве.

    Украинские военные столкнулись с нехваткой гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них наблюдается дефицит продовольствия, бойцы долго пребывают на передовой без ротации, что негативно сказывается на их моральном состоянии. На данный момент свои позиции самостоятельно покинули 10 человек, отметил источник.

    Ранее попавший в плен к ВС России украинский военнослужащий Николай Устенко заявил, что украинских бойцов не готовят перед отправкой на передовую.

    Коментарии (8)
    24 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи

    Кимаковский: Угледар попал в клещи, ВСУ пытаются вывести из города ударные группы

    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы пытаются вывести ударные группы из Угледара, попавшего в окружение российских войск, ротация подразделений ВСУ практически невозможна, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    «Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ) фактически невозможна», – сказал он в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что даже в украинских кругах, близких к министерству обороны, признают тяжесть положения, в котором оказалась 72-я бригада ВСУ. По данным разведки ДНР, подразделения находятся в критическом состоянии, и украинские силы стараются вывести свои наиболее ударные группы из региона, сказал советник главы ДНР.

    Ранее ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово.

    Коментарии (3)
    24 сентября 2024, 11:52 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» 41 день удерживал позиции в окружении в Курской области

    Алаудинов: Бойцы спецназа «Ахмат» героически удерживали позиции 41 день в окружении

    Спецназ «Ахмат» 41 день удерживал позиции в окружении в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецназ «Ахмат» более 40 дней удерживал позиции в окружении в Мартыновке, сдерживая противника и обеспечивая перегруппировку других отрядов, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    В окружении находились 22 бойца спецназа «Ахмат», передает «РИА Новости».

    Алаудинов рассказал, что бойцы героически удерживали важный участок, обеспечивая перегруппировку других отрядов и сдерживая противника. «С тех пор, когда мы зашли на курскую территорию, наши подразделения встали на основном направлении удара противника», – отметил Алаудинов. На протяжении 41 дня бойцы «Ахмата» не отступали и не получали приказов на отход, несмотря на тяжелые условия.

    Командир подчеркнул, что задача бойцов заключалась в удержании важного логистического узла до закрепления других отрядов на новых позициях. Когда в отряде появились тяжелораненые, было принято решение о срочной эвакуации. Алаудинов отметил: «Ни в одном месте ни разу »Ахмат« не оставил позиции и не ушел». Он добавил, что подвиг бойцов «Питерского» отряда еще раз подтверждает готовность спецназа «Ахмат» держаться до конца.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» успешно использовали два танка для сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа.

    Коментарии (4)
    24 сентября 2024, 12:35 • Новости дня
    Песков: СВО закончится, когда Россия достигнет своих целей
    Песков: СВО закончится, когда Россия достигнет своих целей
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Специальная военная операция закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о словах украинского президента Владимира Зеленского о скором завершении конфликта.

    «Любая война – она так или иначе завершается миром», – цитирует Пескова ТАСС.

    Для России достижение поставленных целей является безальтернативным. «Как только эти цели будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена», – указал он.

    Напомним, Зеленский выражал уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.

    Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел план президента Украины апокалипсисом.

    Коментарии (36)
    24 сентября 2024, 10:30 • Новости дня
    Российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские морские пехотинцы ликвидировали разведчиков ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области морпехи из 810-й бригады ЧФ ликвидировали восемь разведчиков ВСУ в ходе стрелкового боя возле села Кременное, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота вступили в стрелковый бой северо-восточнее села Кременное, в результате которого уничтожили восемь украинских разведчиков, передает РИА «Новости».

    Группа украинских военных, которую удалось ликвидировать, принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Столкновение произошло в сложной местности, что потребовало от российских морпехов высокой координации и профессионализма для успешного завершения миссии.

    Ранее российские морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. До этого военнослужащие 810-й бригады уничтожили колонну бронетехники. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.

    Коментарии (2)
    24 сентября 2024, 06:26 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове и Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове раздался сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Сумах.

    Кроме того, взрывы произошли в Полтавской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее в Полтавской и Сумской областях уже звучали взрывы. Также взрывы прогремели в Черниговской области Украины.

    Коментарии (3)
    24 сентября 2024, 08:22 • Новости дня
    ВСУ построили укрепрайон на высотах под Кременной

    Украинские подразделения возвели укрепрайон под Кременной

    Украинские войска начали возводить новый укрепленный район на высотах вблизи Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), активно используя инженерные подразделения и личный состав, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ начали строительство нового укрепленного района на высотах под Кременной в ЛНР, передает ТАСС. Марочко сообщил, что на север и юго-запад от Новолюбовки украинские подразделения в спешном порядке готовят фортификационные сооружения.

    Марочко отметил, что в создании укрепрайона участвуют как специализированные инженерные подразделения, так и часть личного состава из сводных отрядов, которые вышли из населенного пункта Невское. Эксперт подчеркнул, что работы ведутся интенсивно, чтобы создать надежную оборонительную линию.

    Ранее российские военные за неделю отразили 38 атак ВСУ на территории ЛНР, уничтожив более 12 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, а также 20 танков, включая Leopard. Кроме того, российские ВКС нанесли удар по месту дислокации украинских штурмовиков под Северском, что стало возможным благодаря агентурным данным об их местонахождении. Между тем украинские военные активизировали применение наземных дронов для разведки и огневого поражения в Луганской и Донецкой народных республиках и Харьковской области.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2024, 22:20 • Новости дня
    Сальдо обвинил Украину в целенаправленной «охоте» на врачей

    Сальдо после убийства украинскими боевиками жены врача Харлана в Херсонской области обвинил ВСУ в «охоте» на медиков

    Сальдо обвинил Украину в целенаправленной «охоте» на врачей
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские боевики, которые в Алешках с помощью БПЛА нанесли удар по машине главврача больницы Владимира Харлана и убили его жену Ольгу, прекрасно понимали, что «охотятся» на медика, всем виновным «воздастся», причем «не только на том свете», заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Сегодня украинские нацисты совершили гнусный террористический акт против семьи и близкого окружения главврача прифронтовой Алешкинской райбольницы доктора Владимира Ивановича Харлана», – сообщил Сальдо в Telegram, указав, что жертвой атаки стала жена медика, сам врач и его водитель получили ранения.

    Сальдо заявил: «Нет слов, чтобы передать глубину моей скорби. Владимир Иванович, понимаю, что вашу боль ничем не унять, и все же прошу принять мои самые искренние соболезнования. Власти сделают все, что от них зависит, чтобы помочь и облегчить вашу боль».

    «А вот как можно назвать этих недолюдей, что убивают врачей, которые помогают другим людям?» – заявил глава региона. По его словам, украинские боевики понимали, «за кем охотятся». Сальдо указал, что боевики ВСУ отыскали с помощью БПЛА «всему району знакомую белую медицинскую «Ниву» и «целенаправленно» атаковали этот автомобиль, «убив ни в чем не повинную женщину и ранив двоих людей».

    Сальдо выразил уверенность, что «этим подонкам и убийцам воздастся, и не только на том свете». Он сообщил, что российским «операторам поставлена задача уничтожить террористов», причем глава региона заверил, что «одними исполнителями враг не отделается». По его словам, «на том берегу» Днепра находится «группа субъектов из местного гауляйтерства», которые «несут ответственность» за нападение на Харлана и убийство его жены.

    Напомним, в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив. По его словам, Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности.

    Коментарии (0)
    Главное
    Белый дом отказался обсуждать возобновление ядерных испытаний США
    Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
    Мишустин назвал величину МРОТ в 2025 году
    Швейцария одобрила смягчение санкций против России
    Суд запретил организацию «Президиум Верховного Совета СССР»
    Лукашенко призвал Белоруссию готовиться к войне
    Lada Aura стала официальным автомобилем госслужащих

    Европа усиливает зависимость от российских удобрений

    Несмотря охлаждение отношений, Евросоюз продолжает скупать удобрения из России. В июле он нарастил их импорт до максимума за двадцать месяцев. Для Европы Россия – номер один по удобрениям, при этом для России рынок ЕС – не главный. Почему Европа увеличивает зависимость от российского товара? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

    В последние несколько суток серьезно изменилась ситуация на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но особенно в районе Угледара. Как российские войска достигают успехов на данном направлении и какое значение события под Угледаром имеют для фронта в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

    Ровно год назад произошло событие, которого человечество не видело долгое время: этническая группа целиком исчезла с традиционной территории своего пребывания. Речь идет о массовом исходе армян из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики после поражения в войне с Азербайджаном. Как это произошло и какое значение это имеет сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............