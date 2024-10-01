Российские силы взяли под контроль большую часть Угледара

Российские силы утвердили контроль южной, западной и восточной частей Угледара в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска продолжают продвижение в Угледаре, передает РИА «Новости». В настоящий момент под контролем находятся южная, западная и восточная части города, в то время как украинские силы удерживают север.

Рогов отметил, что в ночь на сегодня по позициям ВСУ в Угледаре активно работали артиллерия и реактивные системы залпового огня, что способствует вытеснению противника. Он подчеркнул, что украинские военные зачастую покидают свои позиции в хаотичном порядке, и единственная дорога для отступления простреливается российскими силами.

Дополнительно Рогов сообщил, что на высотах, находящихся под контролем российских сил, подняты российские триколоры. «Неуклонно, шаг за шагом Угледар освобождается от оккупации», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Угледаре остается сложной, так как продолжаются бои в городской черте. Ранее сообщалось, что украинские войска оказались в окружении, поскольку контроль над единственной дорогой перехвачен ДНР. Вдобавок российские войска вошли на окраины Угледара, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.