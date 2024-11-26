Британского шпиона раскрыли анкетные данные

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник в ФСБ сообщили о лишении аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Британии в Москве Уилкса Эдварда Прайора. Теперь ему предписано покинуть Россию. Как отметили в ведомстве, британец сменил на должности прикрытия «одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе».

По данным спецслужбы, он был направлен в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. При оформлении въезда в Россию Прайор намеренно указал ложные данные, что является нарушением законодательства. Также были обнаружены признаки его участия в разведывательно-подрывной деятельности, которая угрожает безопасности государства.

На основании этих фактов МИД России в сотрудничестве с другими ведомствами принял решение о лишении Прайора аккредитации. Вместо привычных в таких случаях двух недель ему предписали покинуть страну в двухдневный срок. Теперь, согласно заявлению российского дипведомства, будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны.

Также во вторник на Смоленскую площадь был вызван посол Британии в России Найджел Кейси, о чем сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По данным ТАСС, Кейси пробыл в здании российского внешнеполитического ведомства чуть более часа, а затем покинул его без комментариев для СМИ.

Примечательно, что в сентябре ФСБ обвинила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в «разведывательно-подрывной деятельности». Джессику Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафф Каллум, Кэтрин Макдоннал, Томаса Джона Хиксона и Блейка Паттела лишили аккредитации.

Тогда же сотрудники ФСБ получили документы, которые свидетельствуют о координации Лондоном «эскалации международной военно-политической обстановки». По данным спецслужбы, после начала военных действий на Украине директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии стал главной структурой по координации «подрывной политики» на российском направлении и в СНГ. С весны прошлого года эту службу возглавляет британец Крис Аллан, который ранее был послом в Узбекистане.

В последнее время отношения между Москвой и Лондоном еще больше обострились после согласования Британией нанесения дальнобойных ударов по российской территории крылатыми ракетами Storm Shadow. Как стало известно на минувшей неделе, на Украину уже отправлены десятки ракет. Причем сделано это до аналогичной санкции США по ракетам ATACMS.

В экспертной среде отмечают, что в ухудшении российско-британских отношениях виноват Лондон, который не заинтересован развивать хоть сколько-нибудь конструктивные отношения. «Если бы британские дипломаты соблюдали международные правила и обязательства, то, наверное, таких случаев не было бы. Сотрудники других посольств не совершают так часто деяний, за которые высылают из страны», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам.

По его словам, шпионская деятельность британских дипломатов «полностью соотносится с той политикой, которую Британия проводит в отношении России». «Тем временем наши спецслужбы выполняют свою работу и пресекают действия, не соответствующие дипломатическому статусу. Если бы британские дипломаты занимались развитием добрососедских отношений, налаживали бы диалог между нашими государствами и народами, то картина была бы иной», – добавил собеседник.

Климов особо отметил, что Лондон передает Киеву оружие и недавно санкционировал нанесение дальнобойных ракетных ударов по российской территории. «То, что ФСБ стала источником информации о лишении Прайора аккредитации – происходит с точным соблюдением договоренностей между нашими спецслужбами и МИД», – считает спикер.



«Возможно, деятельность этого якобы дипломата потянула на то, чтобы ФСБ напрямую сделала такое объявление», – добавляет Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Как пояснил собеседник, если шпион под личиной дипломатической должности выводится на чистую воду, то высылается из страны.

«Таких псевдодипломатов мы ловили, ловим и будем ловить.

Наши спецслужбы всегда работают профессионально, для них это повседневная деятельность. Причем в каждом случае предоставляются соответствующие факты, в отличие от западных стран, которые выгоняют наших дипломатов по политическим причинам. Мы, конечно, отвечаем симметрично – и правильно делаем. Но сами мы придерживаемся сугубо профессионального подхода», – пояснил Долгов.

По его словам, «именно англосаксы в наименьшей степени ограничивают себя правилами приличия». «Даже применительно к западным странам все-таки еще остаются нормы межгосударственного общения, но многие ведут себя откровенно по-хамски, всячески пытаются нанести ущерб безопасности России, мы видим это каждый день на полях СВО», – отметил Долгов.

Спикер напомнил, что значительная часть дипломатического корпуса англичан традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». «В Британии существует система совмещенных контрактов. Но никто не отменял конвенции и нормы цивилизованного поведения, мир за пределами Запада продолжает жить в соответствии с этими подходами», – подчеркнул собеседник.

Долгов считает, что сегодня Запад – это территория вне закона, вне международного права. «Они стараются ставить себя выше правил, что не нравится подавляющему числу государств и народов»,

– полагает он.

В свою очередь Александр Панов, заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии, объяснил, как по анкете спецслужбы сумели вычислить приехавшего работать под дипломатическим прикрытием агента западной разведки, и приветствовал решение ужесточить нормы заполнения анкет сотрудниками посольства для британцев. Он пояснил, что у МИД есть дополнительные каналы, по которым они смогут проверять достоверность всех сведений о прибывающих дипломатах.

По его мнению, Прайор понимал, что его могут раскрыть, но осознанно пошел на риск. «В Лондоне, скорее всего, допускали такой сценарий. Тем более это не первый подобный случай. Более того, нередко мы сами знаем, что приехал человек из разведки, но даем визу и затем тщательно следим за каждым его шагом», – рассказал Панов.



Впрочем, он не исключает, что британцы все же верили в то, что при проверке документов не возникнет сложностей. «Всякое бывало в истории, бывало, что и такое прокатывало», – заключил экс-посол.