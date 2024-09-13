Британия устроила «шпионский цирк» в России

Эксперты назвали последствия высылки шестерых британских дипломатов из России

Tекст: Анастасия Куликова,

Егвений Поздняков

ФСБ сообщила о разведывательно-подрывной работе шестерых сотрудников британского посольства. В связи с этим Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналл, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел были лишены аккредитации и уже покинули Россию.

Их деятельность курировал директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии. В его состав входило большое число сотрудников разведточки SIS, расположенной на базе посольства, пишут «Известия». Вероятно, высланные сотрудники в скором времени получат новые должности именно в этом ведомстве.

На плечах «дипломатов» лежит немало провокаций. Так, Джессика Дейвенпорт курировала работу Светланы Ганнушкиной** и Евгения Ястребова (признаны иноагентами). Она же проводила переговоры с руководителем информационно-аналитического центра «Сова*» (признан иноагентом), поддерживала связи с сообществом ЛГБТ (признано экстремистским).

В свою очередь Блейк Паттел регулярно посещал слушания по резонансным судебным процессам и встречался со специалистами по Ближнему Востоку и сотрудниками Духовного управления мусульман. Его напарником стал Томас Стивенетт, вербовавший для британских спецслужб граждан России.

Российская сторона пыталась урегулировать ситуацию мирно. Сотрудник спецслужб в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что англичанам намекали на недопустимость подобных действий, однако никакой реакции не последовало.

«Нам надоело терпеть цирк под видом пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю столицу, визиты продолжительностью в день в соседние с Москвой города с целью посидеть на скамейке в лютый мороз или многократные смены общественного транспорта и такси», – заявил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в дипведомстве полностью разделяют позицию ФСБ. «Речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а об акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала она. Однако в Кремле уточнили, что речи о разрыве дипотношений пока не идет.

«Я давно рассматриваю британское посольство как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны разведки MI6. И анализируя слова, сказанные сотрудниками ФСБ, которые, видимо, работают в английском направлении, можно только с ними согласиться», – сказал Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«То, что устраивают англичане на территории нашей страны, не входит ни в какие дипломатические рамки. Они используют любые, самые низкие, самые подлые и коварные средства для достижения своих целей. И почему-то думают, что мы об этом ничего не знаем», – возмутился спикер.

«Но каждое их действие и движение находится на контроле. Я считаю, что вообще пришло время раз и навсегда прекратить любые дипломатические отношения с этими подонками. Других слов я найти не могу», – добавляет парламентарий.

По его словам, России стоит уделить «подобное внимание и американскому посольству». «Я полагаю, что они в тандеме с британскими шпионами пытаются проводить деструктивную и подрывную работу в отношении нашей страны. Поэтому я стоя аплодирую тем действиям, которые были предприняты в отношении этих негодяев», – полагает Луговой.

Для сотрудников британского посольства считается абсолютно «нормальным» совмещать дипломатическую и разведывательную деятельность, указывает сенатор Константин Долгов.

«Они используют эти методы буквально по всему миру.

Британия еще мнит себя серьезной державой, хотя на деле давно превратилась в страну не первого и даже не второго эшелона», – считает парламентарий. На этом фоне спикер указал, что «если у России будет на руках информация о еще каких-то псевдодипломатах, по ним тоже будут приниматься решения».

Долгов также отметил: «Говорить о том, что абсолютно все британские дипломаты – шпионы, нельзя». «Однако это однозначно очень распространенная практика. И поимка сразу шестерых человек говорит о том, что размах у Лондона достаточно большой», – полагает сенатор.

Рассуждая о перспективах дальнейших дипломатических отношений России и Британии, собеседник подчеркнул: «Какие могут быть отношения со страной, которая еще и является прямым участником вооруженного конфликта против России?»

По мнению же политолога Владимира Корнилова, в связи с выдворением сотрудников британского посольства важно понять: позволит ли Москва прислать Лондону на замену шпионам дипломатов? При этом Британия, как прогнозирует собеседник, примет зеркальные меры и вышлет сотрудников российского посольства.

Однако с момента высылки российских дипломатов из Лондона в связи с делом Скрипалей и по май 2024 года подобных высылок не было, добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Более того, Лондон довольно быстро аккредитовывал дипломатов, которых направлял наш МИД, и позволял им продлевать командировки, – добавил он. – Все эти процессы вызывали в экспертной среде удивление». По мнению собеседника, действия британских чиновников были неслучайными.

«Их цель, по всей видимости, заключалась в том, чтобы наполнить собственное посольство нужными и правильными людьми.

Сейчас же наступил момент, когда концентрацию враждебного к нам дипломатического персонала стало невозможным игнорировать», – пояснил политолог. По его мнению, это станет ознаменованием конца «установившейся шесть лет назад тишины».

«Нет сомнений, что у ФСБ было достаточно информации, чтобы отреагировать на действия британцев. В нынешнем конфликте России и Запада Лондон играет роль кинжала или меча. Если США – это рука, то английские политики рубят, режут и вредят», – детализировал Ткаченко.

Он напомнил, что на протяжении десятилетий в экспертной среде есть устоявшееся мнение: половина персонала британских посольств в развитых государствах – это сотрудники спецслужб, а в развивающихся странах цифра увеличивается до двух третей. «В этом случае рационально рассматривать их как потенциальную угрозу и сразу разбираться в деталях», – считает спикер.

Теперь, по мнению Ткаченко, Москва послала Лондону четкий сигнал: и без того плохие отношения между Россией и Британией стремительно ухудшаются. «Мы готовимся к тому, что противостояние с англичанами усилится. И имеющиеся у них планы по дальнобойным ударам по России – лишнее тому подтверждение», – заключил Ткаченко.